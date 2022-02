“Donde miro, hay fuego”: el desesperante relato de un exportador maderero correntino ante los incendios que desde el sábado avanzan en Santa Rosa

Juan Ramón Sotelo, ex presidente de la APEFIC y empresario PyME instalado con su aserradero con productos con destino a exportación en el Parque Foresto-industrial de Santa Rosa, Corrientes, se encuentra desde el sábado a la noche en el frente de batalla contra el fuego en sus predios forestales que ya afectó plantaciones de eucalipto y pinos. Los focos están a unos 9 kilómetros de distancia del Parque Industrial.. El humo inunda el ambiente y dificulta los trabajos.

Por Patricia Escobar

CORRIENTES (8/2/2022).- La lucha es cuerpo a cuerpo contra las llamas en Corrientes, se informa este martes que hay más de 20 focos ígneos que continúan activos en la provincia: en Mariano I Loza, Mercedes y Concepción peligran esteros, lagunas, áreas de vegetación y fauna, además de campos productivos. Desde el sábado a la noche, un incendio incontrolable arrasa con campos de propietarios forestales en Santa Rosa y hay fuego activo en San Luis del Palmar, La Cruz, Caá Catí, Berón de Astrada e Itá Ibaté.

hay cuatro aviones hidrantes operando en la provincia, pero la zona norte es la más afectada y el clima no ayuda porque no hay probabilidad de lluvias y vuelven las altas temperaturas esta semana. Actualmente

El empresario Juan Ramón Sotelo, junto a sus colaboradores y operarios, y una dotación de bomberos voluntarios de la localidad, intentan desde hace tres días contener las llamas, sin éxito, en una de sus propiedades con plantaciones de pinos, ubicadas a tan solo 9 kilómetros del Parque Foresto-industrial Santa Rosa, en la localidad homónima.

Al momento, en el municipio estiman que las llamas arrasan con más 14.600 hectáreas en la zona. “Cambia el viento y todo se reaviva y se vuelve a empezar, es agotador”, relató el empresario en comunicación con ArgentinaForestal.com.

“Donde miro hay fuego, es impresionante. Ya perdí todo un sector de plantaciones de pino y eucaliptos, y sigue avanzando. Ahora (martes 8 de febrero, cerca de 11:30 de la mañana) estamos intentando que no avance sobre otro lote de 350 hectáreas de forestaciones que tengo lista para cosechar. Estamos cortando, contra reloj, antes que llegue el fuego y arrase con todo. Es dramática la situación, desesperante, porque estamos rodeados de focos de incendios en la zona”, expresó el empresario correntino.

Sobre el inicio del fuego, será materia de investigación, pero según las primeras versiones que trascendieron, un ganadero vecino quemó el sábado la basura y se propagaron las llamas rápidamente a hacia pastizales y zona de los esteros, pero con el viento se reavivó y afectó a campos vecinos que, y desde entonces, no pueden extinguirlo.

“Ya son varios días de combate y no miden las consecuencias. Es un tema cultural el gran problema que tenemos en Corrientes, porque el uso del fuego para preparar el terreno es cultural en la zona rural, pero no entienden que con 40 grados de calor y la sequía prolongada el riesgo es extremo. Solo miran su ombligo, no se preocupan por las consecuencias que generan a los demás, no toman conciencia de las consecuencias”, reflexionó Sotelo, mientras iba marcando los focos de incendios que iba detectado en su predio para que sus colaboradores rápidamente pueden apagarlos.

En la zona de Santa Rosa las pérdidas por las quemas de las plantaciones son millonarias ante la cantidad de propietarios afectados. “Solo en la Estancia Doña Dora se quemaron 1000 hectáreas, pero le siguen las plantaciones del Ing. Eduardo Spina, Domínguez, Karten, entre muchos otros”, mencionó Sotelo.

AF: ¿Cómo enfrentan los incendios una PyME maderera o forestal en Corrientes?

Como puede. Con nuestra gente, con nuestros empleados. En lugar de estar produciendo en la industria para atender las ventas y las exportaciones, estamos apagando incendios.

Los bomberos voluntarios están agotados, en todo sentido. Vienen desde el 1 de enero sin parar, todos los días hay focos fuera de control y en forma simultánea en toda la provincia. Es impresionante. Y las lluvias no llegan.

Los bomberos hacen lo humanamente posible, pero no estaban preparados para algo. Hoy priorizan los incendios que amenazan las viviendas, los poblados, aquellos que ponen en riesgo de vida a las personas. El resto, se quema. No hay manera de aplacar el fuego.

AF: ¿Ud. tiene además del aserradero en el Parque Foresto-industrial, forestaciones propias, que están en estos momentos en pleno combate de incendios?

Exacto. A unos 9 kilómetros del Parque Industrial. Perdí varias hectáreas de pino y eucalipto, aun no cuantificamos cuanto. Estamos tratando de contener el fuego en una zona de 350 hectáreas de pino forestadas , listas para cosechar. Estamos cortando para evitar que lleguen las llamas y arrasen con toda la producción.

En el medio, mucho humo, y fuego por todos lados. Donde miro hay fuego, es impresionante.

Desde el sábado estamos luchando con esto y los focos no ceden. Me acompaña en el lugar una dotación de bomberos voluntarios, pero están unas horas, se van a otra emergencia y después regresan.

Desde el gobierno provincial me llamaron pasadas las 10 de la mañana que enviarían un avión hidrante, pero nada hasta este momento.

Mis empleados, todos están acá luchando contra el fuego. Pero no están preparados. Se desmayan, se acaloran, se mojan la cara a cada rato, y eso no se debe hacer.

Ya tuve que pedir una ambulancia. Todo es un caos.

Imaginate, ellos (operarios) vinieron a trabajar el lunes, y estuvieron en el campo desde las 14 horas hasta las 4 de la madrugada de este martes. Y nuevamente volvieron, firmes para ayudar esta mañana, desde las 9 están intentando contener el fuego, mientras trabajan en la cosecha forestal.

AF: Mientras esta situación esté fuera de control, en el aserradero no se trabaja, no se cumple con los pedidos…

Exacto. Estamos todos acá, de madereros a “bomberos”, apagando incendios. La industria no trabaja, el personal esta ayudando en el incendio, y no podemos garantizar la cadena de suministro ante esta emergencia. En mi caso, que estoy exportando, hemos pedido una prórroga para el despacho de la mercadería. En general, los aserraderos PyMEs están trabajando a solo un 30 a 40% de su capacidad por las demoras y perjuicios que generaron los incendios que afectaron las plantaciones.

Las empresas forestales, ante el calor y los incendios, operan en la mayoría de los casos solamente durante la noche, ya que es mejor para los trabajadores de cosecha forestal. Esto genera demora en el abastecimiento a la industria. Es decir, todo suma a la demora de toda la situación que se enfrenta.

NdR: la comunicación con el empresario Juan Ramón Sotelo se interrumpe, en su camioneta va recorriendo la zona de desastre y la señal móvil se pierde de a ratos. Retoma la charla y se despide con educación …”Le tengo que cortar, estoy viendo nuevos focos y tengo que avisar urgente a mi personal”…