La Tierra alberga más de 73 mil especies de árboles y un 43% se encuentra en Sudamérica

Fuente: Reuters

ESTADOS UNIDOS (2/2/2022).- Desde el pehuén en el cono sur hasta el eucalipto azul de Tasmania en Australia, desde los baobabs de Madagascar hasta las secuoyas gigantes de California o el Palo Rosa de la Selva Misionera en la Argentina, el mundo fue beneficiado con una gran cantidad de especies de árboles, que un nuevo estudio cuantificó.

Investigadores presentaron el lunes la mayor base de datos forestal del mundo, que incluye más de 44 millones de árboles individuales en más de 100 mil lugares de 90 países, lo que les permite calcular que la Tierra cuenta con unas 73 mil 300 especies de ellos.

La cifra es 14 por ciento superior a estimaciones anteriores. De ese total, se calcula, según modelos estadísticos, que existen unas 9 mil 200 que aún no han sido identificadas por la ciencia, y una gran proporción de ellas en Sudamérica, de acuerdo con los expertos.

América del Sur, donde se encuentra la selva amazónica, de enorme biodiversidad, y los extensos bosques andinos, alberga 43 por ciento de las especies arbóreas del planeta y el mayor número de especies raras, unas 8 mil 200.

“Los árboles y bosques son mucho más que meros productores de oxígeno”, afirmó Roberto Cazzolla Gatti, profesor de diversidad biológica y conservación de la Universidad de Bolonia, Italia, y autor principal del estudio publicado en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias.

“Sin los árboles y los bosques, no tendríamos agua limpia, laderas seguras, hábitat para muchos animales, hongos y otras plantas, los ecosistemas terrestres más biodiversos, sumideros de nuestro exceso de dióxido de carbono, depuradores de nuestro aire contaminado, etcétera”, agregó Gatti, cuyas investigaciones se ocupan de los diferentes matices de la biodiversidad y la protección del medio ambiente global que ocurren, por tanto, en la interfaz entre la macroecología, la biología evolutiva, la biogeografía y la ecología del comportamiento.

“De hecho, nuestra sociedad suele considerar los bosques como simples trozos de madera y los árboles como recursos naturales, ignorando su papel fundamental para la humanidad al proporcionar servicios ecosistémicos que van más allá de la mera producción económica –aunque importante– de madera, papel y pasta de papel. De los árboles y los bosques la humanidad obtiene inspiración, relajación, espiritualidad y, esencialmente, el sentido de la vida”, añadió Gatti.

Se descubrió que América del Sur tiene unas 27 mil especies de árboles conocidas y 4 mil aún por identificar; Eurasia cuenta con 14 mil conocidas y 2 mil desconocidas, seguida de África con 10 mil las primeras y mil de las segundas; América del Norte y América Central, con 9 mil conocidas y 2 mil desconocidas, y Oceanía, con 7 mil y 2 mil respectivamente.

“Al determinar un punto de referencia cuantitativo, nuestro estudio puede contribuir a los esfuerzos de conservación de los árboles y los bosques”, sostuvo Peter Reich, coautor del estudio y ecólogo forestal de las universidades de Michigan y de Minnesota.

“Esta información es importante porque las especies arbóreas se están extinguiendo debido a la deforestación y al cambio climático, y comprender el valor de esa diversidad requiere que sepamos lo que hay en primer lugar antes de perderlo”, indicó Reich.

Fragilidad de los ecosistemas forestales

Un tercio de las especies de árboles no identificados pueden ser extremadamente raros, un hallazgo que destaca la fragilidad de los ecosistemas forestales frente a las crecientes presiones humanas, como la tala, los incendios antropogénicos, la pérdida de hábitat y el cambio climático.

“Nos sorprendió no solo la cantidad [de árboles estimados], sino también las implicaciones”, dijo Roberto Cazzolla Gatti.

Con su equipo estimaron que actualmente existen unas 73.300 especies de árboles en la Tierra, de las cuales alrededor de 64.100 son conocidas por los humanos, un número que es “considerablemente más alto que el informado anteriormente”, según un estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Ciencias .

Los investigadores pudieron calcular este número en función de las “curvas de acumulación de especies”, que estiman el número total de especies en un área mediante la extrapolación de un número finito de especies que se pueden observar durante una encuesta. Por ejemplo, examinar la proporción de especies abundantes y raras observadas puede ayudar a los científicos a predecir la presencia de tipos de especies no descubiertas que podrían no aparecer en una encuesta determinada.

La conservación fue otro motivador detrás del estudio, y Gatti señaló que es probable que unas 3000 especies no descubiertas sean plantas raras que habitan en los biomas tropicales o subtropicales de América del Sur. “Estamos destruyendo estas áreas y estos bosques tan rápido”, continuó Gatti. “Podríamos perderlos antes de descubrirlos”.

Gatti y sus colegas produjeron la nueva estimación al unir un conjunto de datos global de 40 millones de árboles observados en casi 10,000 estudios de campo de bosques locales. Luego, el equipo analizó estadísticamente los datos con una supercomputadora en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Computación Avanzada Forestal (FACAI) de la Universidad de Purdue, que produjo lo que Gatti llamó una estimación relativamente conservadora de 9,200 especies de árboles no identificadas.

Es probable que un tercio de las especies desaparecidas en todo el mundo sean raras, lo que las hace especialmente vulnerables al peligro o la extinción como resultado de la invasión humana. La pérdida de estas especies también contribuye a una desestabilización más amplia de los ecosistemas forestales al reducir la biodiversidad.

“Si seguimos destruyendo, a este ritmo enorme, el bosque actual, corremos el riesgo de perder una diversidad importante, que en realidad es algo que mantiene vivo el ecosistema”, explicó Gatti. “Sin esta resiliencia que se basa en una especie de seguro que las especies raras, esa riqueza de especies, le dan al ecosistema, por supuesto, correremos el riesgo de tener un ecosistema que es muy poco saludable y la primera perturbación podría realmente destruirlo. Podría ser el cambio climático o algo más”.

Aunque el nuevo estudio es la estimación más sólida de la riqueza mundial de árboles registrada, los investigadores planean aprovechar los hallazgos para producir recuentos cada vez más precisos en el futuro.

“Es muy importante que la gente no piense que hay exactamente otras 9000 especies que necesitamos descubrir antes de completar nuestro conteo”, dijo Gatti. “Podría ser más, o podría ser menos. Depende de cómo mejoremos nuestro conocimiento”.

Por el momento, este nuevo y enorme censo de árboles subraya cuánto hay por descubrir en los bosques de la Tierra y la extrema necesidad de proteger estas regiones de los efectos dañinos de la actividad humana. Además de servir como base de los ecosistemas de todo el mundo, los árboles también son una parte esencial de la cultura y la identidad humanas. Con ese fin, garantizar que los bosques permanezcan lo más prístinos posible no solo es importante para mantener la biodiversidad, sino también para nutrir nuestra propia conexión antigua con los bosques salvajes.

“Los árboles están en nuestra imaginación y también son algo espiritual, no solo piezas de madera”, dijo Gatti. “Hablamos del Árbol de la Vida o del Árbol del Conocimiento”.

“Sabemos la importancia de los árboles, pero aceptamos que podemos eliminar la mayoría de ellos para nuestro beneficio a corto plazo”. “Para descubrir potencialmente 9.000 especies necesitamos años, tal vez décadas, pero si quieres descubrir estas especies, también debemos pensar a largo plazo, no solo a corto plazo que el ciclo económico nos empuja a hacer”, concluyó .