Falleció Jorge Frangi, un extraordinario profesor en Ecología Forestal del país de la Universidad Nacional de La Plata y fundador del LISEA

Falleció este martes 26 de octubre, a los 74 años de edad. Fue el fundador y director del Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales (LISEA) de la Universidad Nacional de La Plata, liderando por más de 20 años la formación de investigadores e integrando diversas disciplinas. Su carrera académica como docente de la casa de estudio, y su activo rol institucional lo llevó a ser parte de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, promoviendo siempre actividades de investigación, educación o desarrollo científico.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (27/10/2021) .- Una gran pérdida para la comunidad científica y forestal del país trascendió este martes 26 de octubre, lamentando la noticia del fallecimiento del Profesor Jorge Luis Frangi. El reconocido especialista y académico falleció a los 74 años este martes 26 de octubre de 2021. “A pesar de ser Botánico y no Ingeniero Forestal, fue y será un referente en la Ecología Forestal y se lo va extrañar”, expresaron desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

De vasta trayectoria, Profesor de Ecología General en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y de Ecología Forestal en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde fue vicedecano. Fue Profesor “Emérito” en la Facultad de Ciencias Naturales y su gran legado fue la dedicación como director del Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales (LISEA) de la UNLP.

Entre sus principales reconocimientos y distinciones otorgadas, se mencionan: Certificado de Mérito de la Asociación de Maestros de Ciencia de Puerto Rico (1980), Investigador Invitado como Colaborador de Largo Plazo del US Forest Service (1990-1996); US Forest Service International Volunteer Award 1996. Premio entregado el 1 de junio de 1996 por el Jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos de América John Ward Thomas en reconocimiento a la tarea efectuada de investigación forestal en el International Institute of Tropical Forestry.

Fue Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Argentina, y recibió un Diploma del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, WMO-UNEP) 2008 presentándolo como “contribuyente a la obtención del Premio Nobel de la Paz 2007” otorgado al IPCC.

El Dr. Frangi participaba activamente como miembro de las comisiones asesoras de Biología y Medio Ambiente del CONICET, la SECYT y CIC de la Provincia de Buenos Aires y era miembro del Comité Mixto Disciplinario en Biología del CIN. Integró comisiones evaluadoras externas de centros regionales del INTA (Convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola) y miembro de su comité asesor forestal.

Jorge Frangi, en el extremo de la mesa, durante la celebración por los 20 años de creación del LISEA

Durante la celebración por los 20 años de creación del LISEA, el decano de la FCAyF, Daniel Scatturice, pronunció unas palabras de felicitaciones por la trayectoria del laboratorio : “Jorge (Frangi) ha sido una persona muy valiosa dentro de la facultad. Particularmente, en forestal. Pero no me quiero quedar solamente con lo forestal. Con la facultad vecina (FCNyM) tenemos, al menos, tres grandes emprendimientos: el INFIVE, el LISEA y un tercero que está en vías de concreción, ya aprobado en esta casa de estudios, que es un centro de investigación. El sentido de esto es la integración. No sólo la integración académica entre facultades sino entre distintos grupos que aborden la problemática de manera multidisciplinar”, destacó el decano sobre el legado que dejá el Dr Frangi.

“El LISEA es uno de los laboratorios que a contribuido a generar informes de casos de efecto invernadero, sobre las pautas de proyectos nacionales y eso tiene una proyección no sólo a nivel nacional, también internacional de la cual tenemos que estar muy agradecidos a este grupo, y a todos aquellos que han transitado por el LISEA, por el trabajo en estos años”.

Durante el acto, en su carácter de director del LISEA, el Dr. Frangi realizó en la oportunidad un repaso por la historia del laboratorio resaltando los aspectos claves que impulsaron a su creación y continuidad investigando a lo largo y ancho del país. Entre ellos, la integración disciplinaria y abordaje del campo in situ.

“El origen del LISEA fue reunir la investigación básica con la investigación aplicada y la acción profesional. Nosotros somos un grupo universitario y estamos orgullosos de ser un grupo universitario; y nos lleva a una posición en la que entendemos que tenemos que generar conocimiento y que el conocimiento que generamos es el que tenemos que transmitir en la enseñanza, que esa enseñanza debe formar recursos humanos para todo el país.”, fue el mensaje que dejó el Dr. Frangi.

Uno de sus últimos estudios fue sobre “Eucalyptus grandis en Entre Ríos, ejemplo de plantaciones forestales de crecimiento rápido. Aspectos producivos, ecológicos y ambientales”.

Reseña de la gran trayectoria del Dr. Frangi

El Dr. Jorge L. Frangi nació el 29 de abril de 1947 en La Plata, Argentina. Casado, 7 hijos, y un apasionado “motoquero” en sus tiempos libres, recuerdan sus allegados.

Licenciado en Botánica (1971) y Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (1973). Postgrado en Ecología Tropical (1973) en el IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela) organizado por MAB- UNESCO.

Se especializó en estructura y funcionamiento de ecosistemas en el US Forest Service-Institute of Tropical Forestry (1980-81), Puerto Rico, del cual era colaborador científico de largo plazo.

En 1996 recibió el International Volunteer US Forest Service Award y en 1997 fue designado Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de la Argentina.

Realizó más de 50 trabajos científicos y 8 contribuciones en libros nacionales y extranjeros; como asimismo numerosos informes técnicos.

Tiene publicaciones en el Bol. Soc. Argentina de Bot., Darwiniana, Rev. Museo de La Plata, Rev. Facultad de Agronomía La Plata, Ecología Austral, Ciencia Hoy, Publicaciones Regionales (Informes Técnicos) del INTA (todas de Argentina), Principes, Biotropica, Ecological Monographs, Vida Silvestre (España), Vegetatio, Ecotrópicos, Canadian J. Forest Research, J. Vegetation Science, Environment and Industry, J. Range Management, Caribbean J. Science, Interciencia.

Sus trabajos tratan sobre morfología y anatomía ecológica de raíces; micro y mesoclimatología, fitosociología, efecto del pastoreo en la arbustificación, biomasa y productividad de pastizales serranos bonaerenses; biomasa, mineralomasa y productividad, ciclos de carbono, nutrientes y agua, respuestas de la vegetación a impactos de huracanes, productividad y nutrientes en briófitas, todos en bosques tropicales; sociología fúngica en bosques subantárticos, estructura forestal, producción, descomposición, ciclo hidrológico, carbono y nutrientes de bosques de Nothofagus de la Tierra del Fuego; estructura y biomasa, descomposición y ciclo de nutrientes de bosques de Austrocedrus chilensis de El Bolsón; nutrientes en plantaciones de Eucalyptus grandis; carbono y nitrógeno en suelos y vegetación durante la sucesión secundaria en terrenos de bosques de Misiones; análisis del paisaje en talares de Magdalena (Bs. As.), y ensayos conceptuales sobre temas ecológicos y ambientales.

El Dr. Jorge Frangi durante una de sus investigaciones en Misiones, junto a Roberto Fernández, del INTA, Martín Pinazo, y Juan Goya.

Participó en la dirección de un grupo de investigaciones ecológicas de la represa del Chocón (Convenio Hidronor- Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia); y en la evaluación de la biomasa de ecosistemas terrestres en áreas que quedaron bajo el lago de la presa Salto Grande (Argentina-Uruguay) para la SETOP.

Dirigió a un grupo de ecólogos que ha trabajado sobre la cuenca del Arroyo Sauce Grande entre Sierra de la Ventana y el Embalse Paso de Piedras (Provincia de Buenos Aires).

Dirigió al equipo que elaboró el inventario sobre el impacto de la silvicultura y las actividades forestales en el balance atmosférico de CO2 para el Informe Nacional de Argentina sobre Cambio Climático (1989-1994), su revisión y el balance para 1997 (1999).

Ha integrado equipos de asesoramiento a municipios sobre temas ecológicos.

Ha realizado unas 20 actividades de divulgación científica entre publicaciones, videos y audiovisuales vinculados con la ecología, el ambiente, la conservación de la naturaleza, el paisajismo y la museología. Creador (año 2009) y Editor AUGMDOMUS, Revista Electrónica del Comité de Medio Ambiente AUGM http://revistas.unlp.edu.ar/index.php/domus/index

Desarrolló temas museológicos vinculados con el Museo de La Plata, incluyendo encuestas al público, notas periodísticas sobre Francisco P. Moreno y salas de exhibición.

Fue co-responsable de la realización de la Sala de Botánica; y uno de los responsables de la muestra «Los Alimentos que América dio al mundo» que el Museo de La Plata presentó en la Feria Universal de Sevilla en 1992. Fue coautor del temario del Museo Nacional del Petróleo de Comodoro Rivadavia, habiendo asesorado a YPF sobre dicho emprendimiento.

Fue miembro de las comisiones asesoras de Biología y Medio Ambiente del CONICET, la SECYT y CIC de la Provincia de Buenos Aires y miembro del Comité Mixto Disciplinario en Biología del CIN.

Integró comisiones evaluadoras externas de centros regionales del INTA (Convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola) y miembro de su comité asesor forestal.

Fue asesor honorario de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Buenos Aires y participó de reuniones científicas regionales, nacionales e internacionales.

Ha sido representante de la UNLP ante el Comité de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y responsable de la Cátedra UNESCO de Ecología y Ambiente (UNLP).

Se desempeñó como Leading author del TAR (Tercer reporte anual) sobre el cambio climático en su capítulo 5 (IPCC, PNUD 2001)y del grupo del IPCC encargado del informe mundial sobre el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (IPCC 2000).

Dirigió 14 tesis doctorales aprobadas, 3 de maestría (dos de ellas aprobadas a la fecha) y 1 tesina de postgrado.

Ha dictado total o parcialmente cursos ecológicos y ambientales de grado y postgrado en las Universidades de La Plata, Buenos Aires, Comahue, Rosario, UPR (Puerto Rico), Escuela de Postgrado en Ambiente y Patología Ambiental (UNLP-Universidad de Siena), la Universidad Tecnológica Nacional (Capital Federal), y la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).

Fue Tesorero de la Sociedad Argentina de Botánica, Presidente de la Asociación Argentina de Ecología, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP a cargo de la Dirección del Museo de La Plata (1986-1992), Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Plata (1995-98) y Consejero Superior de la misma (1992-2001).

Fue Profesor Titular Ordinario de Ecología General en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y de Ecología Forestal en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en donde presidía la Comisión de Postgrado.

Reviste en la categoría I de investigador universitario. Era director del Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales (LISEA) de la Universidad Nacional de La Plata, del cual es su fundador.