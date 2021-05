Brasil: Suzano anunció millonaria inversión en la construcción de una nueva planta de celulosa en Mato Grosso do Sul, con capacidad de producción de 2,3 millones de toneladas de pulpa de eucalipto al año

La inversión será de R $ 14,7 mil millones y fue denominado “Projecto Cerrado”. Empleará a más de 10 mil personas durante su construcción y otras 3 mil personas en forma directa una vez en marcha la nueva unidad en Ribas do Rio Pardo. Es uno de los proyectos privados más grandes en marcha en Brasil y, cuando esté terminado, será la línea de producción de celulosa individual más grande del mundo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BRASIL (15/5/2021).- El sector de los árboles cultivados de pinos y eucaliptos, entre otras especies comerciales, emerge como una agroindustria que combina producción y conservación, avanzando en el manejo técnico que permite la Ingeniería Forestal, con el concepto más moderno de la denominada “economía verde”. La gestión forestal sustentable dio paso a liderar un cambio en los paradigmas de la vieja economía, que en los últimos años sufrió contratiempos, como los fuertes signos de desinversión y desindustrialización que se registra en países de la región, como en la Argentina.

En oposición, el sector representado por Ibá ( Indústria Brasileira de Árvores) tiene una cartera de inversiones ya en marcha y se espera para 2024 de unos 54.000 millones de dólares en las regiones más diversas de Brasil, incluido el nuevo “Proyecto Cerrado” que Suzano anunció esta semana, con una inversión de R$ 14.700 millones, con capacidad para producir 2,3 millones de toneladas de pulpa de eucalipto al año. La unidad estará en Ribas do Rio Pardo, en Mato Grosso do Sul.

Suzano es referente mundial en la fabricación de bioproductos desarrollados a partir del cultivo de eucalipto, y el anunció en el Sur de América de la construcción de una nueva fábrica repercute en el sector forestal a nivel global..

“La unidad se construirá en el municipio de Ribas do Rio Pardo, a 100 kilómetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, y debe comenzar a producir a fines del primer trimestre de 2024. El proyecto prevé una inversión industrial de R $ 14, 7 mil millones, lo que representa una de las mayores inversiones privadas en curso en Brasil”, informaron desde la compañía brasileña.

La iniciativa se denominó “Projeto Cerrado”, en referencia a su ubicación geográfica en Mato Grosso do Sul, y amplía la capacidad actual de producción de celulosa de Suzano de aproximadamente 10,9 millones de toneladas en aproximadamente un 20%. Además, la fábrica de Ribas do Rio Pardo será la unidad más competitiva de la empresa.

“La nueva planta representa un avance importante en nuestra estrategia a largo plazo. Suzano ya está presente en la vida de más de 2 mil millones de personas a partir de sus productos y, como líder mundial, se compromete a satisfacer la creciente demanda mundial de productos de origen renovable. Este proyecto también hará una contribución relevante a la generación de ingresos y empleo, así como a la capacidad de captura de carbono resultante de la expansión de la base forestal”, expresó durante el anuncio oficial el presidente de Suzano, Walter Schalka.

Foto Archivo: Walter Schalka, CEO de Suzano en la Conferencia RISI Latin America 2019.

Otra ganancia que mencionó que proporcionará la nueva unidad para mitigar los efectos del cambio climático está relacionada con el aumento de la oferta de generación de energía renovable en Brasil. La planta tendrá capacidad para exportar aproximadamente 180 MW promedio al sistema eléctrico nacional. “La nueva unidad va camino de ser la primera planta de celulosa y papel de Brasil considerada libre de combustibles fósiles, un nuevo hito para Suzano en ecoeficiencia, que demuestra su compromiso con la sociedad y el planeta”, asegura el CEO de Suzano.

Proyecto “Cerrado”

La finalización del proyecto, que dará como resultado la mayor planta de celulosa individual (monofilar) del mundo, aún depende de condiciones precedentes, como el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Política Financiera de la empresa y la negociación con proveedores. El Proyecto Cerrado tendrá como principal fuente de recursos la generación de cajas de Suzano, que podrá complementarse con financiamiento, siempre que las condiciones sean atractivas en términos de costo y plazo.

Durante la construcción, se espera que el proyecto genere alrededor de 10.000 empleos directos en la cima del trabajo, además de miles de empleos indirectos en toda la región. Cuando esté terminada, la nueva unidad deberá emplear a 3.000 personas, incluidos sus propios empleados y terceros, y mover toda la cadena económica regional.

“Nuestro gobierno preparó a Mato Grosso do Sul para diversificar su economía y convertirse en un nuevo almacén de oportunidades comerciales. Hemos invertido en infraestructura y, por lo tanto, garantizado la competitividad de nuestros commodities. Nuestro programa de incentivos fiscales ha generado miles de empleos y atraído a más industrias, manteniendo el ritmo de crecimiento económico uniforme en todo el estado. El anuncio de Suzano de la construcción de la fábrica en Ribas do Rio Pardo demuestra que estamos en el camino correcto, transformando Mato Grosso do Sul en un estado de oportunidades para todos, con sostenibilidad y calidad de vida para nuestra población ”, declaró el gobernador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, ante el anuncio de inversión.

Suzano es la mayor fabricante de celulosa de eucalipto del mundo y uno de los mayores productores de papel de América Latina, atiende a más de 2 mil millones de personas de 11 fábricas en operación en Brasil, además de la operación conjunta Veracel.

Con 97 años de historia y una capacidad instalada de 10,9 millones de toneladas de celulosa de mercado y 1,4 millones de toneladas de papel al año, exporta a más de 100 países.

Foto: Andrei AllDrones