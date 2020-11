El sector de la Industria de la Madera y Mueble integra la agenda del Consejo Económico y Social

Referentes del sector participaron de la reunión encabezada por Matías Kulfas. “Se planteó la importancia de la construcción con madera en articulación con el plan ProCrear, el impulso a la demanda del mueble tanto para el mercado interno como su internacionalización y la búsqueda de regímenes laborales que permitan el empleo de calidad, entre otros temas”, informaron desde la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA).

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (13/11/2020).- Este jueves 12 de noviembre, representantes de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) participaron de la reunión del Acuerdo Económico y Social en el Ministerio de Desarrollo Productivo para impulsar una agenda de trabajo para potenciar el desarrollo del sector.

El vicepresidente de la Federación, Pedro Reyna, destacó el espacio de trabajo logrado: “Creo que el mecanismo del consenso y diálogo es el único mecanismo para el éxito. Tenemos que trabajar con la expectativa de generar instrumentos para lograr inversiones y empleo, para resolver los problemas que la coyuntura plantea. Apostamos a este puente tendido entre todos los sectores para lograr el crecimiento”, dijo.

“Esta es una cadena productiva que tiene mucho para crecer. Hay aplicaciones de la madera que tenemos que fortalecer e incrementar. Hay muchos proveedores nacionales que hoy no tienen oportunidades porque la política nacional no se las ha dado. No tenemos una postura proteccionista en el sentido del siglo XIX o del XX. Si tenemos una política de competitividad y tenemos con qué hacerlo. Sé que la industria argentina y esta cadena tienen con qué hacerlo y aprovechar las oportunidades. Tenemos que encontrar dónde están las trabas y discutir abiertamente”, sostuvo, por su parte, Matías Kulfas.

Por su parte, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, sostuvo que “el sector foresto industrial y muebles tiene un gran potencial. Debemos generar una agenda industrial donde todos seamos parte, con una visión a largo plazo para lograr insertarnos como actores centrales en el comercio internacional”

Con @KulfasM realizamos un nuevo encuentro del Acuerdo Económico y Social, hoy con el sector Foresto-Industrial, para avanzar sobre los ejes estratégicos de esta cadena de valor. pic.twitter.com/W7M0lGfXdB — Ariel Schale (@arielschale) November 12, 2020

Del encuentro participaron también representantes de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCQ), la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA).

También estuvieron presentes en el encuentro, dirigentes de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA) con la participación de Fabián Espósito.

Acompañaron al ministro de Desarrollo Productivo los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; la subsecretaria de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, Josefina Grosso; el Subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot; el Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Daniel Maradei; y el Director de Normativa Laboral, Pablo Titiro.

Desde FAIMA se planteó la importancia de la construcción con madera en el país, en articulación con el plan ProCrear, el impulso a la demanda del mueble tanto para el mercado interno como su internacionalización y la búsqueda de regímenes laborales que permitan el empleo de calidad, entre otros temas

Misiones en el temario, con el aumento del chip y raleo

Durante el encuentro, un tema que se planteó fue “la profunda preocupación de FAIMA por los impactos que se han generado en las últimas semanas en el sector foresto industrial debido a las medidas tomadas por el Instituto Forestal Provincial de Misiones (InFoPro)”.

Los empresarios indicaron que “la fijación de precios de referencia para el chip y raleo trajo consecuencias negativas que ya se observan en el día a día de las empresas en la dificultad de la operación y representan también un peligro medioambiental que no debe ser soslayado”.