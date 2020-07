Hugo Escalada, director del nuevo INFOPRO: “La Mesa Forestal y el Instituto jerarquizará la institucionalidad y definirá políticas públicas para la gestión sostenible y desarrollo local de la forestoindustria en Misiones”

En una entrevista con director del nuevo Instituto Forestal Provincial (INFOPRO), creado por ley XVI – Nº 120 en 2016 y que activó su funcionamiento hace pocos días el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, será el espacio institucional que determinará las políticas para el desarrollo de la actividad forestal y foresto-industrial, en forma ensamblada con el trabajo público-privado que se lleve adelante con la Mesa Provincial Forestal que comenzó a funcionar al mismo tiempo, tras la primera reunión virtual realizada el 22 de julio en la que se abordaron temas de promoción, mercados, logística, impuestos, inversiones, entre otros.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (28/7/2020).- Hugo Escalada es abogado de profesión, político, fue diputado provincial por la UCR y el autor del proyecto que dio origen al INFOPRO (Instituto Forestal Provincial). Fue asignado por el ejecutivo provincial en el cargo de director del nuevo organismo que promete ejercer un rol estratégico desde lo institucional y tendrá la responsabilidad de lograr una coordinación eficiente y dinámica, ya que el mandatario pidió resultados de las mesas temáticas en 30, 40 o 60 días, de manera de avanzar en las mejores condiciones de desarrollo de la actividad post pandemia por COVID-19 y con inversiones que garanticen su sustentabilidad a futuro.

“Es un hecho histórico para el sector forestal del país, ya que es el primer instituto para la actividad y que se crea con este esquema de integración privada, profesional y académico, en forma ensamblada con una Mesa Forestal Provincial como la recientemente presentada”, remarcó Escalada en diálogo con Radio Libertad, del grupo Misiones Online.

Indicó que se trata de espacio que jerarquiza la institucionalidad de la actividad en la provincia, con un ente no gubernamental, pero con la participación de representantes de toda la cadena de valor y organizaciones públicas, de investigación y conocimientos, profesionales y académicas que tendrán “voz” en la mesa del directorio que se conformará. Además, contará con un comité de asesoramiento técnico, precisó.

Aún están organizando aspectos de estructura física donde funcionarán y quienes conformarán este instituto, pero lo que sí está claro es el rol que ocupará: “Se definirán las políticas forestales que marcarán el crecimiento futuro del sector. Es mucho lo que tenemos pero muchos más su potencial frente al nuevo paradigma de lograr el aprovechamiento de manera sostenible, con generación de empleos, con nuevas inversiones, con una promoción forestal eficiente, con valor agregado en la industrialización, con mayor uso de la madera en la construcción y muebles desde la demanda del mercado nacional, además de las exportaciones, atendiendo a los más débiles, en la actualidad serían los productores primarios que no tienen márgenes de rentabilidad. Es decir, hay mucho por hacer y todo deberá construirse en el marco del diálogo y el consenso para definir políticas públicas que brinden bienestar a la sociedad misionera en forma integrada a la actividad foresto-industrial”, explicó en la charla que mantuvieron el domingo en la emisora radial.

Foto Archivo: Dr. Hugo Escalada (2015), ex diputado provincial por la UCR (MC)

El INFOPRO deberá conformar su directorio que estará integrado por representantes de toda la cadena de valor sectorial, del ámbito productivo, empresarial, industrial, de empresas de servicios, gremios, asociaciones, cooperativas, de la ciencia e investigación, académicos, entre otros. Cada institución designará a su representante a ocupar ese espacio en la mesa para “pelear” por su rubro y para consensuar políticas. Además, contará con un comité de asesoramiento técnico y un órgano de fiscalización.

El director tiene un mandato por dos años, y puede ser reelecto por una única vez para un mandato consecutivo, según se establece en la ley.

Por otra parte, Escalada explicó que “al no ser un organismo dependiente de la administración pública o de un ministerio, al ser un ente no gubernamental, se podrá trabajar con una dinámica diferente, con resultados de corto, mediano y largo plazo. El gobernador planteó resultados de las mesas de trabajo a 30, 40 o 60 días, y volver a reunirnos en 5 o 6 oportunidades más. Por lo tanto, las mesas temáticas resolverán en principio bajo el paraguas del Instituto, ejercicio que después quedará establecido, ya que tiene la misma metodología de trabajo público-privado. Una vez establecido el mecanismo, quedará en funcionamiento el Instituto solamente”, detalló el director.

“Misiones es la primera provincia forestal que arranca con las reuniones de las mesas instauradas en el gobierno de Mauricio Macri, en principio y con otra metodología de coordinación. Esta es una nueva Mesa, con más participación, con mayor representatividad de la cadena de valor y reconocida institucionalidad a partir de la puesta en marcha del Instituto”, dijo Escalada.

En Corrientes, al igual que ahora en Misiones, el gobernador de la provincia encabezó las reuniones de las Mesas Forestales, que está vigente en un trabajo coordinado con la APEFIC (Asociación del Plan Estratégico Foresto-industrial de Corrientes), pero este año aún no se ha reunido. Esta asociación público-privada no gubernamental está integrada por representantes de la cadena forestal desde hace 7 años como un espacio institucional conformado para avanzar en la ejecución de las metas consensuadas del Plan Estratégico sectorial, con metas y objetivos definidos del camino de desarrollo forestal, en este caso, focalizado en la industrialización de la madera con más de 500 mil hectáreas forestadas en el territorio.

En tanto en Entre Ríos, no se logró consolidar la continuidad de la Mesa Forestal Provincial este año.

En ese contexto regional, para Escalada “Misiones logra renovar energías para encarar una nueva etapa de revisión del escenario actual, analizar lo que estuvo bien y lo que no, para definir su desarrollo futuro en el nuevo Instituto y con una Mesa Forestal Provincial que tiene una jerarquización mayor”.

El proyecto de creación del nuevo instituto fue presentado en 2015 por el propio Escalada, ya que “se advertía la necesidad de intervenir en las demandas de los distintos actores de la cadena forestal en forma equilibrada”.

Y en el 2016 se sancionó ley XVI – Nº 120. Se demoró su reglamentación y puesta en vigencia, lo que llevó a que en reiteradas oportunidades, productores reclamaron su puesta en vigencia, cada vez que se veían agobiados por las crisis económicas y los bajos precios que pagaban en el mercado por el chip y raleo (trozas triturables), dado que se establece un piso por la oferta y demanda, donde la posición dominante de las fábricas de Celulosa y Papel cinco años atrás fijaban los precios.

“Es necesario revisar las condiciones del mercado, generar más competencia, para elevar el producto y mejorar la rentabilidad del sector primario. Todos estos temas ya estamos estudiando. No descartamos la regulación de precio si es necesario marcar un equilibrio de base frente a una ley de oferta y demanda que perjudica al más débil. Podemos pensar en algo superador a lo que hoy tiene la yerba mate con el INYM, pero nada está definido, todo será debatido en ese espacio”; adelantó Escalada. “La realidad hoy es que el sector primario atraviesa márgenes de rentabilidad que son insostenibles”, admitió el directivo del INFOPRO.

Las intervenciones llamadas raleos, si bien se trata de una tarea silvicultural, históricamente el productor vendió este producto llamado “raleo” para mercado de pasta o papel. Hoy es un subproducto, no más un residuo, y el costo de elaboración y flete es tan alto que prácticamente lo que hacen en campo es “raleo muerto”, que es directamente cortar la planta y dejarla allí, sin aprovecharla. Esto genera un contratiempo, una pérdida de ingreso potencial y riesgo de incendio al forestador, generando una pérdida de rentabilidad a su inversión.

Lograr establecer mecanismos de transparencia en el precio de referencia de las trozas triturables o rollos de madera, debiera ser un tema prioritario en la agenda forestal ante el desarrollo local que pudieran generarse con nuevos emprendimientos que demanden suministro de esta “materia prima”.

Audio Entrevista Dr. Hugo Escalada- Radio Libertad

GP: ¿Cuál será el rol del Instituto Forestal Provincial?

Es el único de la Argentina, y esto constituye un hecho histórico para el sector forestal del país, donde Misiones nuevamente marca un camino. Como objetivo, en principio, es canalizar en esta primera etapa el trabajo de la Mesa Forestal Provincial, con los temas que plantearon desde el sector privado con el sector público.

En el año 2015 presenté el proyecto en la legislatura, destinado a institucionalizar un espacio foresto-industrial con todas las partes de la cadena de valor: productores, cooperativas, industriales, propietarios de bosques nativos, gremios, facultades, proveedores y empresas de servicios, todos. Desde los más pequeños a los más grandes. Desde el conocimiento a través de las universidades, la investigación y la ciencia a través el INTA y otros centros, o los profesionales a través de sus colegios , y el Estado Provincial con un representante, todos tienen un rol en la mesa del directorio.

El objetivo es definir políticas de Estado sobre una de las actividades que más contribuye al PBI. Misiones es una provincia forestal. Veíamos desde la legislatura que este era un sector que puede desarrollarse mucho más, puede hacer un cambio de paradigma. Basados, además, en que después de un tiempo de funcionamiento de otras experiencias, uno puede revisar el camino y aprender de los errores, analizar en qué estuvimos muy bien, en qué no, y qué podemos mejorar.

El Instituto Forestal Provincial nace de una ley que pretende dotar de un esquema institucionalizado, a todo el sector, que se pueda debatir los temas y que las reacciones sean más rápidas. Ante las problemáticas ensayar soluciones rápidas. Uno de los problemas, desde mi punto de vista, fue que observamos que este sector está muy segmentado, no solo en el área del sector privado, sino también es los organismos públicos que intervienen en esta actividad. Muchas patas diversas. La intención es lograr integrar la mirada sobre la actividad.

El proyecto de creación tomo estado parlamentario en 2016. Después, el gobierno nacional con la presidencia de Mauricio Macri lanzó la Mesa de Competitividad Foresto-industrial, que se implementó en las provincias con algunas reuniones, pero no se institucionalizó. Eso es lo que cambia ahora.

En Misiones, este año el gobernador lanzó el funcionamiento de la Mesa Forestal Provincial, de la que espera resultados en 4 o 5 reuniones como ejercicio de tratamiento de temas de la agenda, que se continuarán bajo el funcionamiento del Instituto Forestal de manera permanente. Es un espacio constituido por cada uno de estos actores, donde todos aportan sus visiones, propuestas y soluciones, pero las políticas públicas se definen por beneficios para todos.

GP: ¿La Mesa Forestal Provincial va a coexistir inicialmente con el Instituto Forestal?

Si. En una comparación solo a modo de ejemplo, cuando armas una Mesa como la forestal, reviste cierto grado de formalidad e informalidad, uno puede participar o no de una mesa. En cambio, esa misma mesa, ahora con una jerarquía institucional que le da el funcionando del IPF, es distinto. Cada sector tiene un lugar reservado, tiene voz, va aportar, debatir o va a pelear por obtener mayores beneficios para su rubro. El marco que le dará el Instituto a los debates y soluciones es lo que tendrá otra jerarquía.

La Mesa Forestal es parte de estos primeros pasos. El gobernador lanzó el inicio del funcionamiento del Instituto Forestal Provincial, es algo histórico.

GP: Es probable entonces que quienes estén en esas mesas sean después parte de la discusión de los debates en el INFOPRO…

Las partes seguro, no sé después las personas, quienes serán los representantes oficiales de los sectores o instituciones que integrarán el directorio. Eso será una definición de las cámaras y organizaciones que será parte.

(NdR: El directorio es el órgano máximo de decisión del nuevo Instituto que será integrado por un (1) representante designado por el Poder Ejecutivo; dos (2) representantes designados por el sector industrial; dos (2) representantes designados por entidades que nuclean al sector de los productores primarios; dos (2) representantes designados por las cooperativas forestales que participan en el ciclo del negocio de la madera; y dos (2) representantes designados por entidades que nuclean a los obreros que prestan servicios en el sector maderero. Las entidades representadas deben contar con personería jurídica).

GP: ¿Funcionará cómo funciona el INYM (Instituto de la Yerba Mate?

Algo así. Cuando digo que uno recorre experiencias y puede ir viendo qué anduvo y qué no, me refería al INYM en la regulación de precios. En el Instituto Forestal no habrá unanimidad. En lo personal, considero además que la unanimidad no es democrática. En democracia hay mayorías y minorías.

GP: En la Mesa Forestal se plantean temas que demandan soluciones de coyuntura y otras políticas de largo plazo. ¿Será desde el Instituto el nexo para coordinar el ámbito público y privado?

El Instituto es interesante porque es un ente público no estatal. No integra el organigrama de Ministerio alguno. Tiene participación público-privada, pero no está dentro de un esquema gubernamental. Eso da margen para llevar adelante decisiones con mayor rapidez. Esto pidió el gobernador en la primera reunión de la mesa del martes, tener respuestas sobre determinados temas en 30, 40 o 60 días. Dentro de un periodo normal, se busca que dentro del instituto se logre esto, al no estar en un contexto administrativo burocrático. Es decir, que tenga otra dinámica para abordar temas y soluciones.

Desde mi punto vista, quiero ver si podemos cambiar el paradigma del sector forestal en Misiones, porque creemos que tiene muchísimo para dar, mucho más de ya está dando. Veo como muy positivo al sector forestal de Misiones, somos la principal provincia forestal del país y eso está muy bueno.

Ahora, creo que esto se puede aprovechar mucho más, agregando tecnología, sinergias, viendo de mejorar el funcionamiento del Estado para la promoción de la actividad, si el funcionamiento del sector privado puede dar un salto de calidad, de inversiones nuevas, si podemos incrementar el volumen de producción de calidad y tecnificación de la madera.

Hay mucho para dar, y todo esto en un momento central del mundo en un contexto de pandemia y post pandemia, donde la palabra sustentable tiene un agregado de valor y un reconocimiento. En Europa, recientemente (Ángela) Merkel y (Emmanuel) Macron le “bajaron el pulgar” a financiamientos a países como España e Italia porque no eran proyectos sustentables los presentados. Esto nos está advirtiendo de algo.

A nivel internacional habrá financiamiento y préstamos para salir del atraso económico producto de la pandemia actual, pero serán otorgados a proyectos de desarrollo sostenible, aquellos que apunten al respeto por la conservación de la biodiversidad, a los ecosistemas, o que sean actividades con el uso de tecnologías amigables con el ambiente.

Y todo esto ya se destaca en la actividad forestal. Misiones no puede quedar afuera de este nuevo paradigma. Tenemos todo para hacerlo, desde tierras fértiles que nos permiten obtener rapidos crecimientos, alta productividad, clima y geografía.

Misiones tiene – a diferencia de Corrientes a pesar de su crecimiento exponencial en los últimos años en plantaciones- muy buena infraestructura comparando con la provincia vecina, tenemos una red vial y eléctrica excelente.

Uno de los principales problemas de esta actividad, más que plantar, es cómo trasladar la madera, cómo extraer de los predios, porque se necesitan buenos caminos para transportar hasta la industria. Corrientes, por ejemplo, tiene suelos arenosos. Y cuando comiencen a sacar esa madera, van a tener muchos problemas, muchísimos. O es deficitaria de electricidad. Es más, conformaron un consorcio forestal para ayudar al Estado para mantener los caminos. No piden que le saquen impuestos.

(NdR: Corrientes exime de IIBB, entre otros impuestos nacionales, provinciales y municipales a los proyectos de inversión forestal e industrial para fomentar una política agresiva para la radicación de nuevas fábricas que aprovechen el volumen de la materia prima disponible. Aún no cuenta con una pastera o papelera, a diferencia de Misiones, por ejemplo, pero está avanzando en nuevos y grandes proyectos de bioenergía con aprovechamiento de sub-productos como chip, raleos y desperdicios de los aserraderos)

Otro diferencial en la provincia es el reconocido know how que existe, el Recurso Humano capacitado, que conoce del oficio como ninguna otra en el NEA. Gente con capacidades técnicas y mecánicas, gente que tiene cultura forestal. En Corrientes son aún una provincia ganadera, y se están formando en el tema forestal.

Si a todo esto, le sumamos que tenemos dos vías navegables que habrá que empezar a explotar, se darán cuenta que tenemos una potencialidad distintiva al resto de las provincias.

¿Qué es lo que hay que mejorar en la práctica forestal? .Eso es lo que tendremos que responder y sobre lo que habrá que debatir. Algunos exclaman que con las exportaciones se podrá crecer. Obvio, quien puede discutir eso. Y el Estado tendrá que ver como ayuda al sector privado a exportar más, y el privado tendrá que ver cuáles son las demandas del mundo hoy, qué productos, qué agregado de tecnología son necesarios para responder a la demanda de un mundo desarrollado.

Exportar más, si. Pero, en lo personal, quisiera poner especial énfasis en desarrollar el mercado interno de productos forestales. Dónde tenemos que pensar cómo se podría acercar la mayor utilización de la madera a la gente, de una manera más presentable, interesar a nuestra gente, atraer consumidores nuevos, que quieran y usen más madera.

Si nosotros podemos empezar a satisfacer la demanda interna, será un gran paso. Porque seguimos importando productos de madera, muebles, etc. Imaginen como podría crecer la industria forestal atendiendo la demanda interna.

Este sector tiene por delante es un gran camino por recorrer.

GP ¿La cuestión principal está en el agregado de valor?

Sí señor. Y además, que para agregar valor necesitamos mejorar nuestros productos y las industrias que tenemos. En la provincia, a excepción de uno o dos aserraderos grandes, la tecnología de las industrias se encuentra bastante atrasada. Siguen usando sierras sin fin en los aserraderos, algo que ha sido desechado hace tiempo en el mundo. El cambio de tecnologías mejorará la capacidad, optimizará la producción, los productos a elaborar, etc.

Se necesita invertir más en cámaras de secado, que da más valor a la madera seca y aserrada, sumando la tecnificación de corte, ni que hablar. Es otro el escenario y la oportunidad.

Por ejemplo, con la construcción con madera. La mayor demanda que hay en Argentina es habitacional, y el sector maderero puede ser una de las patas que satisfaga esa demanda. Pero habrá que mejorar las casas que se presentan, los prototipos, las opciones. Si seguimos mostrando en comparación de una material algo que se parece más a un ranchito que una casa, es obvio que la gente no va a optar por la casa de madera.

En la actualidad, ya tenemos nuevas tecnologías en la construcción y diseños de viviendas de madera, se fabrican casas muy buenas, en calidad y confort. Habrá que avanzar en los esquemas de industrialización para mejorar lo que ofrecemos a nivel provincial y nacional. Todo esto estaremos analizando en el Instituto Forestal, la pandemia nos marcara una gran oportunidad.

El boom de demanda de madera que se tiene hoy en día en los aserraderos en materiales de construcción es el norte donde tenemos que ir.

Pero también tenemos el Sur por donde tenemos que salir a buscar una solución. La otra punta de este boom de la madera que industrializa la materia prima, tiene la consecuencia que se está cortando para vender rollos a precios bajos, y no está reforestando. Están plantando yerba sobre áreas donde antes había forestación.

Este es el gran problema que en la actualidad enfrenta el productor primario. Y hay que encontrarle una salida.

Regulación estatal del mercado: “El precio del raleo hoy es insostenible”

GP: ¿Que es lo que está pasando en el sector primario actualmente?

El que industrializa la madera está atravesando un boom de ventas, y el productor que es el que planta y genera esta materia prima para la industria a futuro, está dejando la actividad, porque el precio por el producto se ha caído de una manera exorbitante.

El precio del raleo hoy es insostenible. Y seguramente, la respuesta que recibiré con buen criterio en la economía capitalista será: “Dr. Escalada, el precio está establecido por la oferta y la demanda”.

Si, es cierto. No lo discuto. Pero si creo que tiene que haber un precio sostén que cubra por lo menos los costos de la práctica silvicultural del productor primario. Hoy el precio del raleo está por debajo de los costos en dos o tres veces lo que es en referencia al precio internacional.

GP: ¿Y el Instituto Forestal intervendrá frente a esta situación?

Si. Es la idea que exprese en el proyecto de creación de la Ley, fue con este objetivo. Creo que el Estado debe intervenir en una cadena donde ve que hay un problema.

Si se tiene un esquema que marcha bien, bueno, creo que como mínimo el Estado irá revisando las políticas, pero que deje que el sector privado se maneje con su propio esquema. Ahora, cuando empiezan a verse desequilibrios tales como este caso de la actividad primaria, y hay problemas con el sector más débil como se da en la actualidad, donde por un lado hay un “boom” para la industria o exportación, pero precios sin márgenes de rentabilidad para los productores que hacen un eslabón de la cadena del negocio, creo que hay que intervenir en la búsqueda de una salida. Hay que fijar acuerdos. Estamos en un escenario de excedente de materia prima para aserrar, pero a futuro que pasará si no se foresta.

Hay que mantener el negocio atractivo, pero para todos. Misiones tiene madera para cortar en los próximos años, pero esto hay que mantener si el ritmo de cosecha aumenta. Tendremos que asegurar las condiciones para que se plante, para evitar el apagón forestal en el futuro.

¿Pero cómo se hace para seguir forestando si no hay incentivos? No alcanza la Ley 25.080. Los subsidios llegan tarde, es un esquema que no alcanza, por lo que habrá que generar nuevas ideas para atraer la confianza del productor y que logre tal rentabilidad, que la actividad en sí misma sea el incentivo para seguir plantando

Entonces, hay que ver de qué manera le generamos al sector primario forestal algunas otras alternativas. No me cierro a ninguna de la que se pueda ofrecer en Misiones para que el producto primario de rollos de madera eleve su valor. Desde soluciones industriales novedosas sobre las cuales estamos trabajando, habrá que ver la posibilidad que pueda aparecer una nueva pastera, compitiendo con las que están, habrá que ver. Sobre estos temas ya estamos trabajando.

Por lo tanto, repito. Tenemos en el sector forestal las dos puntas. La exitosa, el industrial que demanda la madera al productor, y el buen momento que atraviesan. Y la parte negativa que enfrenta el productor primario.

El instituto buscará introducir alternativas para ayudar al más débil. El tema del precio de referencia de la materia prima no es menor. Cuando uno invirtió años y comenzó a vender por debajo de los costos, el problema es gigantesco.

Por ello, determinar el precio base del raleo es algo en lo que estamos trabajando.

Si lo tiene el sector yerbatero, porque no lo tendría el sector forestal que tiene una implicancia mayor en el PBI de la provincia.

GP: ¿Hay posibilidades de qué se avance en la regulación del precio del chip y raleo en el Instituto?

No voy a dar títulos grandilocuentes, que después quedan en promesa. SI puedo decir que este es un tema que está en estudio porque preocupa y hay que encontrar una solución.

Veremos alternativas viables, y de esta manera, si generando nuevas inversiones que compitan en el mercado se elevan el precio de referencia que hoy está dominado por las pasteras, puede ser una salida. Evaluamos exportar, es decir, no descartamos nada que nos pueda permitir una actividad que compita y mejore el precio. En estos temas estamos trabajando, estudiando todos estos proyectos de inversiones.

Nos interesa concretar aquellos que ayuden a los sectores mas postergados, aquellos que generen desarrollo local y generen empleo, dinamice la zona, que es lo que necesitamos.

Esto no quiere decir que no nos vamos a ocupar de los grandes o los industriales, hay que salir de esa dicotomía o grieta, este es un sector importantísimo para el país y para la provincia.

GP: ¿Dónde funcionará y cómo estará conformado el Instituto?

El gobernador dio el gran paso que necesitábamos, ya que se demoro la puesta en marcha por la pandemia. Pero para mí es un hecho histórico, que lance la mesa y el instituto en forma conjunta.

Desde cero estamos armando el espacio físico donde funcionará, los nombres de las personas que si o si queremos tener, ya que debe estar el Conocimiento con protagonismo. Las facultades como la IF que es de las mejores del país donde su aporte debe ser constante; también necesitamos del COIFORM, de cada uno de los sectores en el directorio, con un Comité Asesor de la parte técnica.

Si bien cada entidad elegirá quién, me gustaría que se sienten en la mesa los jóvenes empresarios o profesionales, las nuevas generaciones. Hay que cambiar el “disco”, incorporar la visión de los hijos de los empresarios, de los productores, que tienen nuevos aires, fuerzas, ganas de salir adelante, ya que para los nuevos paradigmas necesitamos sangre nueva y con mirada a futuro.

Hay que dejar de discutir sobre el pasado o los errores, sino mirar con respeto lo hecho y salir hacia adelante frente a los nuevos desafíos

Si logramos esto, en el corto plazo veremos logros y será muy bueno poder comunicar cada uno de ellos.