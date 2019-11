La industria de la celulosa y papel tiene por desafío revertir las percepciones negativas y erróneas de un alto porcentaje de la sociedad respecto a su actividad

La encuesta –al igual que la realizada en Europa por Two Sides UK en julio- no solo cuantificó una serie de ideas falsas comunes sobre el papel, respecto a la silvicultura y reciclaje, sino también a las grandes diferencias entre estas percepciones y los hechos. “Del relevamiento surge también que existe un valor perdurable que aún se tiene sobre el papel y la impresión en una sociedad cada vez más dominada por los medios digitales”, indicaron desde la AFCP en su informativo mensual.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (14/11/2019).- Un estudio de opinión fue elaborado por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel de la Argentina para evaluar las percepciones sobre el sector de la industria forestal y contrarrestar las ideas erróneas que pudieran existir respecto a la producción de las plantas de celulosa y el papel en el país.

“La encuesta se realizó con una herramienta de relevamiento de datos por redes sociales. La iniciativa se lanzó en septiembre de 2019 y se recabaron 1.126 respuestas”, indicaron desde el gremio empresario, al dar a conocer a través su boletín informativo mensual los principales resultados.

La consulta permitió -al igual que en Europa por Two Sides UK- no solo cuantificar una serie de “ideas falsas” comunes sobre el papel y las grandes diferencias entre estas percepciones y los hechos, sino que también acentuó “el valor perdurable” que aún tiene el papel y la impresión en una sociedad cada vez más dominada por los medios digitales.

Alejandro Mútolo, asesor de Marketing de la AFCP de Argentina, concluyó que la presente encuesta “es desafiante ver que tenemos los mismos problemas de percepción que en la actualidad existen en Europa –según un estudio cuyos resultados se dieron a conocer en julio- y deberemos encarar el mismo trabajo de comunicación para crear conciencia en estas áreas”.

Fibras: muy poco conocidas el pino y eucalipto. Un hallazgo clave del estudio fue que “un 58,8% de los consumidores cree que la caña de azúcar es la fibra más utilizada en Argentina para fabricar papel. La realidad es que en nuestro país se usan muchas fibras para fabricar papel pero el conocimiento de ellas es muy reducido. El pino apareció en segundo lugar con un 31,9% de conocimiento, y el eucaliptus con el 26,1%, cuando en realidad son las fibras más utilizadas”.

Las plantaciones de bosques cultivados (pino y eucalipto, para lo cual no se desmonta áreas de bosques nativos para plantar) para producción de papel contribuyen a la mejora del medio ambiente: . En este punto, en la Argentina, un alto porcentaje (76,4%) mencionó que cree que las fibras se plantan especialmente para la fabricación de papel y casi la mitad (48,6%) está de acuerdo en que las plantaciones colaboran en mejorar el medio ambiente, lo que resulto para la AFCP un dato “sumamente alentador”. No obstante, un tercio (33,4%) considera que dichas plantaciones son perjudiciales.

“La realidad es que hay muchos datos sobre la mejora del medio ambiente que aún no son conocidos, como por ejemplo la captación de CO2 que permiten las plantaciones de bosques cultivados”.

Poco conocimiento de la alta tasa de reciclaje del papel: una de las principales razones por las que el papel es una opción ambientalmente adecuada para los medios, las comunicaciones y el embalaje es su capacidad de ser reciclado varias veces, y es alentador notar que los argentinos al igual que los europeos perciben que el papel es el material más reciclable. “Solo un 20% de europeos en el caso del papel cree que la tasa de reciclaje supera el 60%. Un 8.3% de argentinos cree que se usa 60% de reciclado para fabricar cartón. La cifra real de reciclado en Europa supera el 72% y en Argentina se utiliza más del 70% de reciclado para fabricar cajas de corrugado”.

La gente sigue prefiriendo leer en papel: esto se desprende de la encuesta. “Claramente, hay una oleada de opiniones positivas sobre la impresión. Dada la opción de leer libros, en forma impresa o digital, la impresión resultó ser el ganador rotundo, con un 69% afirmando en Europa y un 83% en Argentina que la impresión sobre papel es la forma preferida de leer libros”, indicaron.

No se conocen las certificaciones de manejo forestal o gestión de calidad: en el país: la sociedad aún no conoce el valor de las certificaciones que avalan la procedencia del papel y protegen que el origen de la materia prima que se utilizan no provengan de los bosques nativos en Argentina. “Solo el 19,4% conoce que existe alguna certificación al respecto”, indicaron

“Nos gustaría elegir cómo recibir mis facturas”: El 57,1% de los encuestados por la AFCP indicó que “prefiere recibir facturas y boletas de servicios por mail. Este indicador aparentemente alto habla de una mayor preferencia respecto al 31% que prefiere recibirlas en papel. Lo importante parecería ser la manera en cómo se da a elegir la opción; si es voluntaria o impuesta, a medida que muchas empresas intentan obligar a sus clientes a “cambiar a digital”, alejándolos de las comunicaciones en papel por correo electrónico; la ley en Argentina los obliga a consultar al usuario antes de enviar facturas exclusivamente en forma digital”, informaron.

Reflexiones

“El informe (en Europa) revela una visión interesante de cómo el público ve la impresión y el papel”, dice Jonathan Tame, director gerente de Two Sides. “Es positivo que tanto la madera como el papel sean vistos como materiales de bajo impacto ambiental, pero los conceptos erróneos sobre las tasas de silvicultura y reciclaje han resaltado la necesidad de crear conciencia en estas áreas”.

Alejandro Mútolo, asesor de Marketing de la AFCP de Argentina, sostiene: “Nuestra encuesta demostró que las conclusiones europeas son exactamente válidas para nuestra región”, y agrega: “Es desafiante ver que tenemos los mismos problemas de percepción y deberemos encarar el mismo trabajo de comunicación para crear conciencia en estas áreas”.

Fuentes: Two Sides DAVENTRY, UK, Press Release, 25 de julio de 2019. Estudio elaborado por AFCP, octubre de 2019.

Publicado en el boletín informativo AFCP Noticias N° 289