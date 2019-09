Bono de $5.000: madereros negocian en paritarias con el gremio pagar a los trabajadores el incremento en cinco cuotas de mil pesos 

Este miércoles se realizó en Buenos Aires una reunión entre la FAIMA, USIMRA y el Ministerio de Trabajo de la Nación para avanzar en las negociaciones paritarias la actualización del salario, según los acuerdos vigentes. En ese marco, analizan la manera de hacer viable el pago del bono de $5.000 anunciado por el gobierno nacional, “en cinco cuotas de mil pesos”. Se trata de una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado.

Por Patricia Escobar

Fuentes del sector privado sostienen que el escenario “es muy complejo, estamos analizando la manera de poder cumplir con la actualización del salario para el trimestre próximo, y ese contexto la negociación del bono se discute en el ámbito de la paritaria”, explicaron en contacto con ArgentinaForestal.com

Por otra parte, hay disconformidad en los sindicatos ya que se trataría de un adelanto que se descontaría del resultado de paritarias futuras, de futuros aumentos. “Se podría pagar en 5 cuotas de mil pesos. No es remunerativo y de pago obligatorio”.

La propuesta más viable que se analiza es la del reemplazo del aumento del 6% para este trimestre que debía ser remunerativo según Ministerio de Trabajo de la Nación. “Los empresarios proponen una suma fija para todo el trimestre -de septiembre a noviembre del corriente año- por una suma de $6.375 pagaderos en 3 cuotas de $2.125 cada una. En tanto, el bono de $5.000 sería factible pagarse en 5 cuotas de mil pesos, entre septiembre a enero. Todo no remunerativo ni acumulativo”, adelantaron.

De esta forma, el aumento pasaría a integrar el salario a partir de diciembre en un 14% (el 6% del trimestre vencido + un 8% estimado para el trimestre septiembre, octubre y noviembre).

Último acuerdo vigente FAIMA- USIMRA

Correspondiente a los períodos mayo – diciembre de 2019, a continuación repasamos los puntos más importantes del acuerdo vigente, homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que se encuentra en etapa de revisión:

– Se establece una suma fija de $ 1.000 a abonarse con la segunda quincena de mayo de 2019, no remunerativos por única vez.

– Se conviene un porcentaje de aumento del 28% para el período del 1 de junio al 31 de mayo de 2020, con las siguientes características:

• Trimestre junio-julio-agosto 2019: un 10% sobre los salarios al 31/05/2019, no remunerativos ni acumulativos, que se incorporan al salario al final de este periodo.

• Trimestre septiembre-octubre-noviembre 2019: un 6% sobre los salarios al 31/05/2019, no remunerativos ni acumulativos, que se incorporan al salario al final de este periodo.

• Trimestre diciembre 2019-enero-febrero 2020: un 6% sobre los salarios al 31/05/2019 no remunerativos ni acumulativos, que se incorporan al salario al final de este periodo.

• Trimestre marzo-abril-mayo 2020: un 6% sobre los salarios al 31/05/2019 no remunerativos ni acumulativos, que se incorporan al salario al final de este periodo, con las siguientes condiciones: Se pacta una cláusula de revisión al final de cada trimestre mencionado más arriba para discutir la diferencia resultante entre lo acordado para el trimestre y el IPC del GBA publicado por el INDEC. En esta revisión se garantiza comenzar la discusión con una base del 25% de esa diferencia revisándose el 75% restante. Lo negociado se reconoce para el trimestre posterior.

Un bono“no remunerativo ni acumulativo”

El Gobierno nacional oficializó el pago de una “asignación no remunerativa” de cinco mil pesos para el sector privado la cual se pagará en el mes de octubre o “en los plazos, cuotas y condiciones” que las partes establezcan.

La medida fue informada en la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial, a través del Decreto 665/2019. En los considerando de la disposición dada a conocer hoy, el Gobierno destaca que la decisión de otorgar “una asignación no remunerativa” está relacionada con “los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso”.

Y agrega: “Que ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido considerados por las partes colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos”.

El llamado “bono” se podrá pagar “en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva”, reza el texto oficial.

