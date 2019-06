Logística competitiva desde Entre Ríos: rehabilitación de trenes de cargas y puertos favorecerán la salida de exportaciones de la Región NEA

La rehabilitación de tramos de tren de cargas entre Corrientes y Entre Ríos, con conexiones a la zonas portuarias con la reapertura del Puerto Concepción del Uruguay que esperó casi 20 años para volver a exportar madera, y el Puerto de Ibicuy, que este año retomó las actividades después de 8 años sin funcionar, serían las principales acciones que pusieron en valor funcionarios nacionales y provinciales en el Seminario de Exportaciones Foresto-industriales realizado este viernes en la capital correntina. “Sumado a la habilitación del uso de bitrenes, son aspectos de importantes avances para la logística del sector forestal, ya que favorecerán a la reducción de costos y permitirán incrementar el volumen de las exportaciones”, aseguran.

Por Patricia Escobar

CORRIENTES (9/6/2019).- En el marco de un seminario sobre “Exportaciones Foresto-industriales, Madera Argentina para el Mundo”, realizado el viernes 7 de junio del corriente año en la ciudad capital de Corrientes, participaron de un panel sobre Logística y Transporte, el ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara; por Entre Ríos, estuvo Leonardo Cabrera Domínguez, del Instituto de Puerto Ibicuy; y por la Nación, participó el subsecretario de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante, Mariano Saúl. En tanto, el moderador del panel fue Nicolás Laharrague, director nacional de Foresto-industria de la Secretaría de Agroindustria, quien aportó reflexiones de cierre sobre la importancia de la logística en el desarrollo competitivo del sector.

El evento fue organizado en forma conjunta el gobierno de Corrientes, la AFoA, la Secretaria de Agroindustria de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el apoyo de la APEFIC, y permitió acercar información útil de mercado y financiamiento para favorecer a las exportaciones de productos de la cadena de valor de la foresto-industria. De la apertura participaron el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés – que logró una reelección histórica y ratificó el camino de Cambiemos en la provincia-, y el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.

En ese contexto, analizaron las problemáticas de costos de logística, situación con los gremios e infraestructuras pendientes de inversiones, pero marcaron con principales acciones logradas la recuperación de tramos de ferrocarriles de carga, rehabilitación de Puertos que estaban inactivos, e inversiones en marcha para nuevos puertos en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, destacando la puesta en marcha de la habilitación de vehículos de transporte de gran porte como bitrenes en varias provincias del NEA.

En el panel de logística, Jorge Vara se refirió a las exportaciones correntinas en relación al resto del país, la distribución actual de foresto-industrias, la disponibilidad de la madera aserrable, los costos logísticos y el potencial de producción de madera exportable. También explicó las acciones en las que desde la Provincia a través de su cartera se fue avanzando en pos de fortalecer la actividad productiva del sector, la inversión en infraestructura con la construcción de nuevos puertos, y la generación de nuevas herramientas para aumentar la productividad y buscar alternativas para la reducción de los costos del transporte.

Durante su charla, Vara sostuvo que “es mucho más lo que tenemos de oferta de productos de base forestal que lo que puede absorber el mercado interno, y hay demanda concreta en el exterior por nuestra madera. La oportunidad de crecimiento es muy auspiciosa no solo para el sector forestal de Corrientes, sino para toda la madera de Argentina”, remarcó el funcionario provincial.

“Hay que internacionalizarse, mirar para afuera, y agresivamente tratar de ser lo más competitivo posible para avanzar en la exportación”, afirmó Vara ante las posibilidades que se le abren a la madera correntina en el mercado externo. “Si partimos de la base que tenemos la posibilidad de cortar 10 millones de toneladas al año, y una tasa anual de crecimiento de 14 millones según el último relevamiento –de las cuales maderables podrían ser unos 10 millones y estamos cortando unos 4 millones en la actualidad- está claro que podemos hacer mucho más”, ejemplificó.

Según el ministro, la provincia cuenta en la actualidad con unos 27 millones de toneladas stockeadas de madera en pie “porque no se ha estado realizando la cosecha forestal”, con lo cual se podría “acelerar el proceso en los próximos años hasta alcanzar un nivel aceptable”. “En la medida que vayamos avanzando en valor agregado, ese va a ser el desafío que de alguna manera ya se está dando, se viene creciendo, pero tal vez no al ritmo que deberíamos y por eso el mismo sector y el Gobierno vienen acelerando estos procesos”, concluyó.

Por Entre Ríos, Leonardo Cabrera Domínguez, sostuvo que en adelante la provincia tendrá un rol importante que cumplir para toda la región del NEA. “La historia indica que en la década de los 90, al puerto de Concepción del Uruguay llegaba soja en ferrocarril procedente de Paraguay, al Puerto de Ibicuy llegaba pasta celulósica en ferrocarril de la empresa Alto Paraná SA (Misiones), pero lamentablemente en esa época se abandonó desde el Estado todo el tramo del ferrocarril, los puertos y las obras de dragados. Entre Ríos quedó postergada como provincia portuaria. Pero en estos años ha tomado mucho valor la hidrovía del Río Paraná, que cumplió un rol fundamental en el desarrollo de otros tipos de productos”, explicó Cabrera.

Respecto a la actualidad de Entre Ríos, graficó que su fortaleza se debe a que se encuentra entre dos hidrovías, el Río Paraná y el Río Uruguay, con salida al Río de la Plata, con cercanía al Delta Paraná y salida al océano. “Esto nos permite desarrollar una logística competitiva, ya que podemos atender gran parte de la demanda de toda la región del NEA”, indicó Cabrera Domínguez. “Ambos canales, Paraná y Uruguay, están en perfecta condiciones de navegación, con distintas profundidades y limitaciones. El canal del Uruguay se terminó con las obras del dragado en 2018, con un compromiso de mantenimiento por 3 años. Este mantenimiento también dependerá de lo que hagamos nosotros (la región) por tratar de fortalecerlo y hacerlo potente, de manera que pueda seguir operativo por 10 años más y óptimas condiciones de funcionamiento”, sostuvo el funcionario entrerriano.

Personalmente, el funcionario consideró que “la importancia de los puertos está dada en estar localizado en cercanía de los sitios de producción. Podríamos tener los mejores puertos del mundo, pero si estuvieran lejos de los centros de producción no serviría de mucho, por los costos logísticos. Y en el caso de los puertos de Entre Ríos, ambas hidrovías habilitadas permiten la llegada de buques de ultramar. Sobre el Río Paraná tenemos el Puerto de Diamante, muy cercano a la ciudad de Paraná; y sobre el Río Uruguay está operando el Puerto Concepción del Uruguay”, precisó Cabrera Domínguez, en su charla.

El sistema portuario entrerriano tiene una administración mixta, entre sector público y privado, que están al servicio de la producción regional. “Desde nuestro rol en la función pública somos facilitadores, en forma permanente nos encontramos realizando las gestiones necesarias para poder ser útiles a los sectores productivos de la región del NEA, tanto para la salida de productos de Misiones, Corrientes, Formosa. Nos alegra que en Corrientes estén pensando en puertos fluviales que se puedan conectar con el sur del Entre Ríos, con el Puerto Ibicuy, que volvió a operar este año. Esta acción es resultado del potencial que existe en la región para desarrollar el mercado exportador y esperamos ser el puerto de transferencia desde la provincia”, señaló el directivo.

La importancia de la logística en la industria forestal

Por su parte, Mariano Saúl expresó durante su participación en el panel que “muchas de las acciones realizadas mencionadas, con la rehabilitación de puertos e inversiones en marcha para nuevos puertos, o que se están viendo ahora funcionando, como puertos y ferrocarriles operativos, hace dos años atrás no existían. Los puertos de Concepción del Uruguay, Ibicuy, Ituzaingó, Posadas, todo esto que está pasando en la actualidad es el resultado del interés de todo lo que están sentados en la Mesa de Competitividad por exportar, de querer tener oportunidades, de querer tener mejores costos. Esto nos lleva a todos a trabajar para que estas cosas terminen pasando”, dijo el funcionario.

Al cierre, Nicolás Laharrague se refirió al potencial de Corrientes en producción y volumen. “Si hablamos que tiene un potencial de entre 15 y 25 millones de toneladas si pone en ritmo toda la matriz productiva, en exportación de rollos de madera y aserrado, esto implica la necesidad de poner en funcionamiento los tres ejes de transporte que se tiene: autovía, vías navegables y ferrocarril”, detalló. Y continuó: “Para ello, hay que trabajar que este volumen importante se pueda movilizar en la Mesopotamia. Para eso, en la Mesa de Competitividad estamos poniendo en valor este trabajo. Mariano Saúl explicó que hoy se están logrando cosas impensadas hace años atrás, pero lo concreto es que hoy se están logrando. Que falta por hacer, seguro que falta, pero se está en buen camino y se está trabajando hacia ello”, dijo.

Otra novedad que lanzó al cierre fue respecto a trenes. “Sobre el Ferrocarril Urquiza que es el Belgrano Cargas , desde la DNFI se está trabajando en poder lograr por primera vez en la historia el ramal del Urquiza que se pueda transportar en forma constante un mínimo de 30 toneladas forestales por mes de rollos de madera. Esto daría un punto de equilibrio para que ese ramal funcione y, además, que el Estado Nacional no pierda dinero, porque tenemos que usar los recursos en forma responsable. El tiempo nos juega una mala pasada, estamos realizando algunos ajustes, no es fácil sortear todas las trabas que se presentan, no es fácil lidiar con el gremio, pero creemos que es posible pensar que ese ramal realice un tramo hasta Santo Tomé. Es lento, nos gustaría poder ir más rápido, pero lo importante es que creemos que se lograrán estos cambios”, concluyó.