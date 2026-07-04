Corrientes | Inversión de US$20 millones en Virasoro abre el debate sobre el impacto en el empleo local tras la presencia de inversores en el Concejo Deliberante

Tras la presentación del proyecto Cambium Timber para la primera fábrica de CLT en en país, en el Concejo Deliberante de Gobernador Virasoro, realizada este jueves, un programa de FM Sol reflejó interrogantes de la comunidad local sobre el alcance del efecto derrame de las grandes inversiones anunciadas para la localidad en la industria forestal y la necesidad de generar más oportunidades laborales para la comunidad.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (4/7/2026).- La presentación del proyecto industrial de Cambium Timber, que demandará una inversión cercana a 20 millones de dólares para instalar en Gobernador Virasoro la primera planta de producción de madera contralaminada (CLT) y sistemas Mass Timber de la Argentina, abrió un debate público en su comunidad sobre el verdadero impacto de las grandes inversiones en la generación de empleo local.

La discusión tomó fuerza luego de la exposición realizada esta semana en el Concejo Deliberante por los inversionistas, donde directivos de la empresa detallaron las características técnicas del emprendimiento, el cronograma de ejecución y las perspectivas productivas de una iniciativa que busca introducir en el país uno de los sistemas constructivos con mayor crecimiento a nivel internacional.

Sin embargo, el programa periodístico de FM Sol 98.9 puso el foco en un aspecto que consideran central para la comunidad: la cantidad de puestos de trabajo directos que generará la inversión frente a las expectativas de una ciudad que demanda nuevas oportunidades laborales.

Durante la presentación, el CEO de Cambium Timber, Pablo Baldomá Jonas, detalló que la empresa comenzará a operar en el predio donde anteriormente funcionaba el ezx aserradero de Pomera Maderas.

Según lo informado, las obras de instalación ya se encuentran en marcha y el objetivo es iniciar la producción durante enero del próximo año.

La inversión, estimada en 20 millones de dólares, constituye una de las mayores anunciadas para Gobernador Virasoro y permitirá instalar la primera fábrica argentina especializada en paneles de madera contralaminada (CLT) y componentes estructurales de gran formato, destinados al creciente mercado de la construcción industrializada en madera.

Los directivos destacaron que el proyecto incorpora tecnología de última generación y permitirá agregar valor a la producción forestal regional mediante la fabricación de productos de alta complejidad tecnológica.

El empleo, en el centro del debate

Más allá de la magnitud de la inversión y del avance tecnológico que representa para la industria foresto-industrial argentina, la cantidad de empleos directos anunciados fue el aspecto que generó mayor debate tras la exposición de los inversores en el concejo deliberante.

Según explicó el CEO de la empresa, la planta demandará aproximadamente 50 puestos de trabajo directos, principalmente destinados a arquitectos, ingenieros, técnicos y operarios calificados, además de unos 200 empleos indirectos asociados a la cadena de proveedores, logística y servicios.

Esta cifra frente a las expectativas de una comunidad que atraviesa una fuerte demanda de empleo resulta insuficiente.

En ese sentido, sostuvieron que buena parte de las oportunidades laborales estarán vinculadas a perfiles técnicos altamente especializados, lo que plantea el desafío de fortalecer la capacitación de recursos humanos locales para que los habitantes de Virasoro puedan acceder a esos puestos.

Tecnología, competitividad y desarrollo local

Durante la exposición, los representantes de Cambium Timber destacaron que el proyecto posicionará a la Argentina en un segmento industrial de alto valor agregado, incorporando procesos automatizados y tecnología de vanguardia para producir sistemas constructivos que sustituyen materiales tradicionales por estructuras de madera laminada de ingeniería.

El modelo industrial responde a una tendencia internacional donde la automatización permite mejorar la productividad, la precisión y la competitividad, aunque al mismo tiempo reduce la demanda de mano de obra directa respecto de los procesos industriales convencionales.

Este escenario abre un debate cada vez más frecuente en torno al impacto social de las nuevas inversiones: cómo compatibilizar la incorporación de tecnología con la generación de empleo y el desarrollo económico de las comunidades donde se radican los proyectos.

Lo que cuestiona parte de la sociedad correntina son las exenciones impositivas frente a la promesa del efecto derrame en el desarrollo local. Otro de los aspectos planteados por el programa radial fue el régimen de incentivos otorgado para facilitar la radicación de la empresa.

Los conductores señalaron que el emprendimiento contará con importantes beneficios fiscales, entre ellos diez años de exenciones impositivas municipales, además de los incentivos provinciales destinados a promover nuevas inversiones industriales.

En ese contexto, se preguntaron cuál será el impacto real de esos beneficios sobre la economía local y si el efecto multiplicador esperado compensará el reducido número de empleos directos anunciados.

El análisis también retomó declaraciones publicadas por el diario Perfil, donde directivos del grupo empresario destacaron las condiciones de inversión ofrecidas por Corrientes al señalar que «cuando un empresario encuentra un clima de inversión favorable, las inversiones se quedan y crecen».

En este aspecto, el interrogante fue sobre el aprovechamiento de los recursos forestales de la región y la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible de largo plazo.

L localización del proyecto responde, entre otros factores, a la disponibilidad de extensas plantaciones de pino y eucalipto en el noreste correntino, además de la infraestructura forestal existente y las condiciones logísticas que ofrece Virasoro.

En ese marco, desde la emisora radial consideraron que el Estado deberá acompañar el desarrollo de estas inversiones con políticas públicas que aseguren la protección ambiental, la generación de empleo de calidad y un mayor impacto económico sobre las comunidades locales.

Una discusión que trasciende a Cambium Timber

El caso de Cambium Timber refleja un debate que hoy atraviesa a numerosos proyectos industriales de gran escala: mientras las inversiones aportan innovación, tecnología y competitividad, también generan expectativas sobre su capacidad para dinamizar el empleo y producir un efecto derrame en las economías regionales.

En junio pasado, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presentó oficialmente la inversión de 20 millones de dólares destinada a Gobernador Virasoro, destacándola como un paso estratégico para consolidar a la provincia como uno de los principales polos foresto-industriales del país.

Ahora, el desafío será que ese crecimiento industrial pueda traducirse también en mayores oportunidades laborales y en beneficios sostenibles para la comunidad que albergará el proyecto.

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