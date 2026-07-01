Más madera: cómo transformar el living en el mejor espacio para vivir el Mundial 2026

FAIMA destaca que los muebles de madera combinan diseño, funcionalidad y durabilidad para convertir el hogar en el escenario ideal donde compartir cada partido de la Copa del Mundo.

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (4/7/2026).- Mientras el mundo se paraliza frente a cada partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de hogares vuelven a convertirse en escenarios de encuentro. Amigos, familias y vecinos se reúnen para compartir almuerzos, cábalas, emociones y largas jornadas frente a la pantalla.

En ese contexto, el diseño de los espacios cobra un nuevo protagonismo y la madera emerge como un material que combina confort, funcionalidad y calidez para acompañar esos momentos.

Desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) sostienen que el Mundial también invita a repensar los ambientes donde se vive el fútbol, poniendo en valor el rol que cumplen los muebles en la experiencia cotidiana del hogar.

La mesa donde se comparte una picada antes del partido, el mueble que sostiene el televisor, las sillas que se incorporan para recibir invitados o el sillón donde se reúnen distintas generaciones dejan de ser simples objetos para transformarse en protagonistas silenciosos de una experiencia colectiva que trasciende lo deportivo.

«La madera aporta una sensación de cercanía y bienestar que la vuelve especialmente adecuada para los espacios de encuentro. En el hogar, los muebles no son objetos aislados: acompañan momentos, conversaciones, celebraciones y recuerdos compartidos», señalaron desde FAIMA.

Un material que combina diseño, confort y sostenibilidad

La entidad remarca que la madera ofrece atributos que hoy son cada vez más valorados por quienes buscan equipar sus viviendas con muebles de calidad. Además de su estética natural, permite desarrollar productos resistentes, duraderos, reparables y adaptables a distintos estilos arquitectónicos y necesidades familiares.

En un escenario donde el hogar concentra múltiples funciones —espacio de descanso, trabajo, estudio, entretenimiento y reuniones sociales—, elegir mobiliario de calidad representa una inversión que mejora la funcionalidad y el bienestar cotidiano.

Para FAIMA, la madera aporta además una identidad propia a los ambientes, generando espacios cálidos y acogedores que favorecen el encuentro y la convivencia.

Con la llegada de la Copa del Mundo, el living suele transformarse en el corazón de la casa. Por eso, algunos muebles adquieren un rol central para mejorar la experiencia de quienes comparten cada partido.

Mueble para televisión. Debe ofrecer estabilidad, una correcta organización del cableado, espacios de guardado y dimensiones acordes al tamaño de la pantalla y del ambiente.

Mesa de comedor o mesa baja. Se convierte en el punto de reunión antes, durante y después de cada encuentro. La madera aporta resistencia para un uso intensivo y una estética cálida que invita a compartir.

Sillas, bancos y banquetas. Incorporar asientos cómodos y duraderos permite adaptar fácilmente los espacios cuando aumenta la cantidad de invitados, sin resignar diseño ni funcionalidad.

Muebles auxiliares. Bibliotecas, estanterías, mesas laterales o arrimos facilitan la organización de bebidas, comidas, dispositivos electrónicos y objetos de uso frecuente durante las reuniones.

El diseño también juega su partido

Desde FAIMA consideran que el Mundial puede convertirse en una oportunidad para volver a mirar el hogar desde una perspectiva diferente, donde el diseño, la calidad de los materiales y la funcionalidad acompañen las nuevas formas de habitar los espacios.

En ese escenario, la madera ocupa un lugar estratégico por tratarse de un material renovable, versátil y estrechamente vinculado con la industria nacional, capaz de aportar valor tanto desde el punto de vista estético como ambiental.

Porque si bien el fútbol se juega en la cancha, el Mundial también se vive en los hogares: en los espacios donde se celebran los goles, se sufren los resultados y se construyen recuerdos compartidos. Y en muchos de esos momentos, la madera está presente como el elemento que une diseño, confort y calidez en torno a una misma pasión.