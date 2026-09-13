De materia prima a referente global: el sector forestal paraguayo logra un año récord impulsado por el eucalipto, la diversificación de mercados y la agenda de carbono

La presentación del Reporte de Comercio Exterior Forestal del INFONA en la Expo Madera 2026 confirmó una década de transformación estructural. El envío de madera en bruto cayó al 0,9%, mientras que las exportaciones industriales alcanzaron un máximo histórico, consolidando a la región como un polo para el comercio internacional y las inversiones sostenibles.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: ExpoMadera 2026 y FEPAMA

PARAGUAY (13/9/2026).- La sexta edición de la Expo Madera 2026 culminó este sábado 13 de septiembre en Paraguay con la presentación del Reporte de Comercio Exterior Forestal del Instituto Forestal Nacional (INFONA). El evento, que se realizó en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Luque, reunió a referentes públicos y privados de la región —con la participación destacada de representantes del gobierno de Misiones, Argentina, y de Bolivia— para abordar industrialización, trazabilidad y prevención de incendios.

Su relevancia estratégica radica en que confirma la reconversión productiva del país vecino, que logró volcar más del 99% de sus envíos internacionales hacia productos con proceso industrial.

Durante la jornada de apertura de las actividades del sábado, la titular del INFONA, Cristina Goralewski, expuso el informe oficial que analiza la evolución del comercio exterior forestal a lo largo de los últimos 11 años (periodo 2015-2025). El documento, elaborado sobre la base de 14 partidas arancelarias y 54 mercados de destino, refleja la profunda transformación de la actividad forestoindustrial, sostenida principalmente en plantaciones de eucalipto.

El indicador clave de este proceso es el desplome del envío de madera en bruto: mientras que en 2015 representaba el 39,5% del volumen exportado, para 2025 su participación se redujo a solo un 0,9%.

En términos absolutos, el volumen de rollos exportados cayó un 91%, al pasar de 5.254 toneladas a 452 toneladas. Si bien en 2022 se registró un repunte puntual vinculado a la Ley N.º 6.616/2020 —que regula la exportación de rollos de plantaciones—, este fenómeno no alteró la tendencia estructural hacia el procesamiento local.

Este cambio de matriz tuvo en 2025 su año de desempeño récord dentro de la serie histórica, alcanzando 50.657 toneladas exportadas por un valor de USD 36,2 millones. Estas cifras representaron un crecimiento interanual del 41% en valor y del 46% en volumen, marcando el cuarto año consecutivo de expansión tras la recuperación iniciada en 2021.

De este modo, el acumulado de los 11 años analizados suma 238.130 toneladas de productos derivados del eucalipto, con un valor FOB total de USD 212,5 millones.

Al respecto, Goralewski explicó que el sector atravesó tres etapas bien definidas: una primera fase de estabilidad iniciada en 2015, una contracción coyuntural en 2020 provocada por la pandemia, y una tercera etapa de aceleración y expansión continua a partir de 2021.

Esta evolución modificó sustancialmente la canasta exportadora: la madera aserrada y las láminas pasaron de representar un marginal 0,4% del volumen en 2015 a un 34,5% en 2025, acompañadas por la consolidación del contrachapado.

Asimismo, se registraron mejoras en los precios unitarios en cuatro de los cinco productos principales, destacándose incrementos del 87% en láminas, 17% en madera aserrada y 14% en pisos de ingeniería.

Diversificación internacional, mercados de carbono y articulación regional

La expansión productiva estuvo acompañada por un proceso de apertura de mercados. Los destinos con operaciones efectivas aumentaron de 14 países en 2015 a 32 en 2025, lo que derivó en una caída del 65% en el índice HHI de concentración de mercados. El dato más sobresaliente se dio en el comercio con la Unión Europea, cuya participación sobre el valor exportado saltó del 2,1% al 32,7%, convirtiéndose en 2025 en el principal bloque comprador de productos forestales paraguayos, por encima de Estados Unidos, que concentró el 25,5%.

La mirada internacional incluyó también a Asia, mediante una conferencia dedicada a Japón como mercado estratégico para la madera y soluciones de construcción, con la presencia de firmas japonesas interesadas en concretar importaciones.

La Expo Madera 2026 integró además una amplia muestra comercial con stands, charlas técnicas y demostraciones de maquinaria e innovaciones para la construcción en madera.

El debate estratégico se estructuró en dos paneles de alto nivel: uno enfocado en el potencial del país como plataforma industrial y exportadora —con la participación de empresas como Pomera, Grupo Felber, Petricor y SilviPar— y otro centrado en las oportunidades de los mercados de carbono, con presentaciones a cargo de Quadriz/Investancia, Atenil, Unique Wood y Paracel.

En este ámbito, la cooperación transfronteriza y el intercambio regional de experiencias ocuparon un lugar central. Representantes de Argentina y Bolivia compartieron agendas de trabajo sobre producción sostenible, trazabilidad, agregación de valor y prevención de incendios forestales.

La provincia de Misiones tuvo una participación activa a través del subsecretario de Desarrollo Forestal, Martín López, quien expuso los avances de la cuenca forestal argentina en materia de desarrollo industrial y gestión ambiental.

La hoja de ruta para la próxima década: mayor valor agregado y diversificación

A pesar de los avances cuantitativos, el reporte del INFONA identifica desafíos estructurales para el mediano plazo. Actualmente, la oferta exportable muestra una alta concentración en la madera contrachapada, que genera el 71,8% del valor total exportado. Por su parte, los pisos de ingeniería —el rubro con mayor valor por tonelada, que en 2025 alcanzó un precio récord de USD 3.005 por tonelada— se encuentran operando a solo un 17% de su volumen máximo potencial.

Asimismo, el informe advierte sobre la persistencia de una dependencia en la fase intermedia de industrialización: si bien el crecimiento en la producción de láminas representa un progreso significativo, una parte sustancial del proceso de mayor valor agregado final continúa realizándose en los países compradores.

Goralewski trazó la agenda del sector paraguayo para los próximos años: “Durante los últimos diez años resolvimos el problema de la escala industrial; el desafío de los próximos diez años será diversificar la canasta exportadora”.

Entre las oportunidades prioritarias identificadas por la institución figuran el desarrollo de productos industrializados para la construcción, tecnología finger joint, tablas, nuevos derivados del aserrado y la atracción de nuevas inversiones industriales.

El salto cuantitativo y cualitativo registrado por Paraguay sienta un precedente estratégico para el sector forestoindustrial de Argentina y el resto de Latinoamérica. La experiencia compartida en la Expo Madera demuestra que la combinación de escala, transformación industrial, apertura a los mercados de carbono y cumplimiento de estándares ambientales globales no solo potencia la atracción de inversiones sostenibles, sino que resulta fundamental para asegurar la rentabilidad futura de los propietarios de bosques y la competitividad internacional de la región.

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