Paraguay | Tecnología, negocios, oportunidades de inversiones y alto interés internacional en la Expo Madera 2026

Con la presencia de autoridades nacionales, empresarios, productores, especialistas y delegaciones internacionales, el jueves 10 de septiembre comenzó la VI edición de Expo Madera Paraguay 2026, que reunió durante tres jornadas a los principales actores de la cadena foresto industrial del país en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Luque, convirtiéndose en un punto de encuentro regional para los negocios forestales.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: ExpoMadera 2026 y FEPAMA

PARAGUAY (12/9/2028).- La edición 2026 de la Expo Madera se destaca por una alta participación internacional, con representantes de 17 países de América, Europa y Asia, y una agenda que reúne conocimiento, innovación, producción, negocios y experiencias internacionales vinculadas al desarrollo del sector forestal.

“Fue una oportunidad única para conocer, en un mismo lugar, hacia dónde avanza la actividad forestal en el mundo y qué posibilidades se abren para Paraguay”, señalaron los organizadores.

En conjunto, la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) y el Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL), propusieron este año una muestra bajo el lema “Bosques en expansión. Industrias con valor”.

El objetivo es consolidar a Paraguay como un actor estratégico dentro del desarrollo foresto industrial en Latinoamérica, capaz de atraer inversiones, generar empleo y conquistar nuevos mercados.

Como en todas las ediciones anteriores, la feria reunió a empresas, organismos, especialistas y referentes vinculados a la producción forestal, la industrialización, la tecnología, la sostenibilidad y los mercados internacionales.

La edición 2026 tuvo como ejes principales Bosques, Industria y Mercado, con contenidos orientados a los principales desafíos y oportunidades que acompañan el crecimiento del sector forestal nacional y muestran cómo transformar ese potencial en desarrollo concreto.

El pabellón internacional fue uno de los principales atractivos de la muestra. Con la participación de más de 23 empresas, marcas e instituciones internacionales, incluyendo presidentes ejecutivos, directores, gerentes internacionales, especialistas forestales y referentes de agencias de promoción comercial.

Apertura oficial con fuerte apoyo institucional

La inauguración oficial contó con la participación de autoridades del Instituto Forestal Nacional (INFONA), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y su Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además del Consejo Directivo de FEPAMA, embajadas y delegaciones internacionales, expositores y socios de la organización.

Desde la apertura, los visitantes recorrieron los stands y las propuestas que abarcan toda la cadena: del bosque y la producción a la industria, la tecnología y los mercados.

El acto inaugural tuvo un momento especial ya que la Expo Madera será el escenario elegido para presentar públicamente una nueva figura vinculada al sector forestal paraguayo, cuya identidad fue revelada por primera vez durante el acto inaugural: «Miko», la mascota oficial del Instituto Nacional Forestal (INFONA), un comadreja overa que en guaraní se conoce como mykurë y que en el país es muy común verla en zonas rurales y urbanas, aunque es una especie autóctona amenazada y declarada por MADES bajo protección, por lo que se trabaja en que no sean lastimadas porque son de gran valor ambiental (son dispersoras de semillas, controladores de plagas, etc). Desde INFONA la eligieron para la imagen del organismo para interactuar en forma amigable con la sociedad.

“Su llegada representa una señal de optimismo, crecimiento y futuro sostenible, además de una nueva manera de acercar el trabajo y el potencial de la actividad forestal a la ciudadanía”, explicaron los organizadores.

Suecia promueve un modelo de innovación y bienestar

Luego del acto inaugural, se dictó la conferencia internacional “Modelo forestal sueco: Aprendizajes para el Paraguay”, a cargo del Dr. Tomas Thuresson, experto forestal sueco y exdirector forestal de la Agencia Forestal Sueca, con el apoyo de Business Sweden.

La presentación permitió conocer la experiencia de Suecia en materia de manejo sostenible de bosques, industrialización y generación de valor a partir de la madera, así como los aprendizajes que Paraguay podría aprovechar para acelerar su propio desarrollo forestal.

Seguido, la delegación sueca presentó “Soluciones para la modernización integral de la cadena forestal”, con la participación de ALMAB, Bracke Forest AB, FTG Cranes AB, Höga Kusten Teknikresurs AB, LOTS Group, LSAB, Scania y Volvo Group.

Las empresas abordaron soluciones relacionadas con automatización y clasificación para aserraderos, preparación del suelo y plantación mecanizada, cosecha y movimiento de madera, ingeniería y procesamiento, digitalización y descarbonización de la logística, herramientas de corte y transporte forestal. Tecnología de primer nivel mundial fueron expuestas en forma directa por productores, industrias y proveedores paraguayos.

El jueves también se concretó una Rueda de Negocios Forestal de la Delegación Sueca, con reuniones B2B entre las empresas de la delegación, productores, industrias, proveedores y compradores del sector forestal paraguayo.

Este espacio estuvo orientado a generar contactos comerciales y explorar oportunidades de cooperación y negocios concretos.

Experiencias concretas en el negocio forestal

La agenda contó con la charla técnica “Plantaciones forestales: desde la planificación hasta la producción”, a cargo del Ing. Agr. Jorge Esquivel, asesor de CREA Forestal y especialista en sistemas silvopastoriles, gestión económica y producción forestal.

Su presentación reveló los desafíos relacionados con el establecimiento, manejo y desarrollo productivo de las plantaciones forestales, a partir de la experiencia real de productores que ya están apostando por este negocio en sus propias tierras.

Otro de los atractivos de mayor contenido tecnológico de la jornada fueron las charlas sobre “Tecnología aplicada a la gestión y operación forestal”, con cuatro presentaciones técnicas.

Unique Wood Paraguay presentó el “Inventario Forestal con tecnología LiDAR”; Campo Inteligente abordará el “Conteo automático de árboles para la gestión de plantaciones”; Movitec presentará una “Plataforma estática para recepción de troncos forestales”; y Rothoblaas expondrá sobre “Construcción en seco y CLT”.

Sostenibilidad como estrategia de competitividad

El equilibrio entre la producción y conservación también marcaron la agenda, con charlas sobre “Sostenibilidad en la práctica”.

Este bloque contó con la participación de representantes del MADES, el Centro de Investigación Forestal de la Universidad Nacional de Asunción (CIF-UNA), SilviPar y Unique Wood Paraguay.

El espacio permitió dar el marco ambiental para el crecimiento forestal y expuso experiencias relacionadas con la protección del agua y la biodiversidad, el monitoreo de ecosistemas, los corredores biológicos, la restauración del paisaje, los sistemas silvopastoriles, la certificación y la producción sostenible.

En tanto, el día viernes el programa de la Expo Madera concentró encuentros sobre políticas, inversiones, tecnología y negocios para impulsar el desarrollo forestal

Nuevamente, presentaron la Política Forestal Nacional y reunieron a las autoridades del INFONA y MADES con ejecutivos de SilviPar, Paracel y Felber Forestal para analizar cómo traducirla en inversiones, expansión productiva y nuevos clústeres.

Seguido, se compartieron experiencias de Forestal Sylvis, Felber Forestal y Paracel sobre experiencias de impacto positivo del sector en las comunidades locales donde operan.

La agenda continuó con el experto sueco de Scania, Tobias Ekstedt, y referentes de EFISA, SilviPar y Pomera, quienes abordaron los desafíos de la logística forestal.

Se presentaron además modelos de plantaciones, agroforestería, certificación y cooperativismo, junto con soluciones para la gestión forestal, la automatización y la competitividad industrial.

El componente internacional incluyó una conferencia de CSI Ingeniería, la presentación del modelo forestal chileno y encuentros con seis empresas de ese país.

De esta manera, la intensa jornada del viernes culminaró con una rueda de negocios Chile–Paraguay y la Noche EFISA, una fiesta de networking organizada por el mayor expositor de la sexta edición de Expo Madera.

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