Saneamiento y control ambiental en el arroyo Itá: desde Ecología articulan datos clave para la protección hídrica de Posadas

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones encabezó la tercera reunión de la Mesa del Agua con el objetivo de avanzar en acciones coordinadas para el seguimiento ambiental de las cuencas hídricas urbanas de Posadas, con foco en el arroyo Itá. La iniciativa resulta clave para unificar los datos de monitoreo de efluentes cloacales, impulsar la regeneración hidrográfica y fortalecer la gestión sanitaria en la capital provincial.

Fuente: Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (12/9/2027).- En una reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, con integrantes de la Mesa del Agua, los representantes de organismos miembros acordaron dar continuidad a las gestiones vinculadas a la recolección y tratamiento de efluentes cloacales.

En ese contexto, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) expuso los registros actualizados de su Programa de Monitoreo de Calidad del Agua y Barros en subembalses y arroyos urbanos, destacando los indicadores obtenidos en la cuenca del arroyo Itá.

Por su parte, la empresa SAMSA presentó los resultados de los análisis realizados en los últimos tres años sobre la calidad del agua y los lodos de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, detallando además el esquema de su disposición final.

La presentación incluyó la cartografía de las bocas de registro, las conexiones activas a la red cloacal dentro de la cuenca y la ubicación de los puntos de muestreo utilizados en el trienio.

Articulación municipal y programas de regeneración

La jornada incorporó el enfoque territorial a través de la convocatoria a las áreas de Balnearios, Obras Privadas y el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Posadas, buscando integrar la planificación urbana a las metas ambientales.

Asimismo, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) expuso los avances del Programa de Regeneración de Cuencas Hidrográficas, mientras que el Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Misiones (CPIM) informó que avanza en el armado de un cronograma de capacitaciones y charlas sobre temáticas ambientales para el período 2026.

Con el fin de ampliar la representación institucional, se confirmó la incorporación de la Prefectura Naval Argentina y de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial para las próximas mesas de trabajo.

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, y el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, junto a equipos técnicos del Ministerio de Ecología e integrantes de las instituciones participantes.