II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® América Latina: Diálogo regional para transformar la conservación forestal en valor financiero real

Reuniendo durante dos días al sector financiero, gobiernos, empresas y comunidades en Puerto Iguazú, Misiones, el II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® plantea respuestas concretas a la crisis climática global. La meta central es clara: monetizar los beneficios ambientales de la gestión forestal responsable mediante herramientas de impacto verificado con altos estándares de transparencia.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (13/9/2026).- El II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® América Latina fue presentado el miércoles 9 de septiembre en el Hotel Village Cataratas, inmerso en la ecorregión del Bosque Atlántico, en Puerto Iguazú, Misiones, organizado conjuntamente por FSC Latinoamérica, FSC Argentina y FSC Brasil, y contó con la cobertura exclusiva de ArgentinaForestal.com.

El encuentro cobra una relevancia estratégica para la región al reunir a más de 120 líderes y expertos en conservación, con el sector financiero, organismos internacionales, empresas, gobiernos, la academia y comunidades locales con un propósito decisivo: articular mecanismos para financiar la conservación, la restauración y el manejo forestal sostenible con impacto verificado en países de la región, en el marco de un escenario único, el corazón de la Selva Paranaense.

Del valor contable al impacto financiado: el nuevo paradigma para la naturaleza

Bajo la consigna «Del impacto medido al impacto financiado», este encuentro abordó un desafío crítico para América Latina: equilibrar el crecimiento económico, la acción climática y la protección de la biodiversidad.

Los servicios ecosistémicos constituyen la totalidad de los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza, abarcando el agua, la calidad del aire, los bosques, la biodiversidad, almacenamiento de carbono, el uso del suelo, la madera y productos no madereros, el paisaje escénico y recreativo, además de valores culturales.

Sin embargo, el planteo del Forest Stewardship Council (FSC)® parte de un diagnóstico crudo: aunque un bosque en pie captura carbono, protege el suelo y regula recursos hídricos, la mayor parte de este valor aún no se refleja en un balance contable ni recibe compensación económica alguna.

Durante la apertura institucional del foro, y tras una visita técnica previa a la Reserva Natural Privada San Jorge de Arauco Argentina SA, donde los participantes presenciaron un caso concreto de gestión responsable en campo, las autoridades globales y regionales del FSC® remarcaron el sentido de urgencia.

Tras una breve presentación técnica a cargo del gerente de Medio Ambiente y Asuntos Públicos del área forestal de Arauco, Pablo Cortés, recorrieron los senderos interpretativos de la reserva natural, un sitio de alto valor de conservación que tiene en total unas 16.500 hectáreas de Selva Paranaense en máximos estándares de conservación, certificado en servicios ecosistémicos por el FSC. La compañía tiene una superficie total de 230 mil hectáreas en la provincia de Misiones, de las cuales más del 45% destinadas a conservación y bosques nativos sin aprovechamiento, y el 50% restante con plantaciones forestales comerciales (pino, eucaliptos y otras especies), con unidades de manejo forestal certificada bajo FSC.

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Durante el trayecto, los delegados constataron cómo el resguardo de este hábitat permite proteger flora emblemática en peligro de extinción, como el árbol de Palo rosa, y es refugio del hábitat del yaguareté, donde llevan adelante programas de monitoreos de la especie.

Elson Fernandes, director de FSC Brasil, enfatizó junto a Esteban Carabelli, director de FSC Argentina, y Fabian Farkas, líder de Marketing y Desarrollo de Producto de FSC Internacional, que los servicios ecosistémicos no entienden de fronteras ni idiomas, y que urge un diálogo integrador sobre el territorio.

Por su parte, la Dra. Subhra Bhattacharjee, directora general de FSC Internacional, advirtió mediante un mensaje virtual que los bosques que no generan retornos financieros para sus administradores son vulnerables, volviendo indispensable crear vías reales para pasar del impacto medido al financiamiento efectivo.

Alianzas globales para escalar soluciones basadas en la naturaleza

El programa del foro comenzó con el primer panel sobre «FSC y su rol en la protección de los servicios ecosistémicos en el contexto de las grandes crisis globales». Bajo la moderación de Regina Massai (FSC Chile), esta mesa inaugural fijó el diagnóstico: la medición técnica por sí sola resulta insuficiente si no logra movilizar recursos, atraer capitales privados y articular alianzas estratégicas para escalar las soluciones basadas en la naturaleza.

Como evolución del primer foro realizado en Chile en 2025, la edición 2026 en Puerto Iguazú reunió miradas de referencia técnica como la Dra. Mariana Moncassim Vale (asesora científica del Gobierno de Brasil y académica de la UFRJ), María Pilar Melero Bravo (Gerente Sénior de Clima, Biodiversidad y Restauración de FSC Internacional), César Galarza (líder regional de Clima y Servicios Ecosistémicos en FSC Latinoamérica), David Gaynor (responsable de Servicios Ecosistémicos para África en FSC) y el economista alemán Fabian Farkas.

En la mesa se ratificó que las declaraciones de servicios ecosistémicos de FSC representan una herramienta cuantitativa transparente y confiable. Según resaltó María Pilar Melero Bravo, contar con métricas auditables sobre las prácticas del manejo forestal permite conocer los números de cada operación para catalizar capitales, generar políticas públicas sólidas y movilizar dinamismo financiero a favor de los propietarios forestales.

De qué se trata el Sistema FSC de Impacto Verificado

Para estructurar operativamente estas soluciones, César Galarza detalló el funcionamiento y alcance del Procedimiento de Servicios Tácticos de Impacto Verificado (IV) de FSC. Este mecanismo no es un crédito de carbono o biodiversidad, sino una herramienta de certificación técnica sobre los impactos positivos del manejo forestal sostenible para que las empresas e inversores puedan patrocinar proyectos de conservación o utilizarlos en sus reportes de sostenibilidad sin riesgos de afirmaciones engañosas (greenwashing).

Las características principales expuestas sobre el procedimiento de IV de FSC incluyen:

Triple garantía de verificación: Se aplica exclusivamente en áreas que ya cuentan con la Certificación de Manejo Forestal FSC. Sobre esa base, un auditor externo de tercera parte realiza la cuantificación y, finalmente, el FSC aplica un control adicional sobre las declaraciones emitidas, garantizando una alta trazabilidad.

Medición integral: Cuantifica la salud del agua, suelo, biodiversidad, captura de CO2, paisaje escénico, calidad del aire y conservación del patrimonio cultural.

Reformas 2025 y nuevos servicios: Tras la actualización de 2025, se incorporaron formalmente dos nuevos servicios: Calidad del Aire y Servicios Culturales (orientados a proteger saberes ancestrales y costumbres de comunidades indígenas y rurales). Además, el sistema quedó alineado con los estándares de reporte de la Unión Europea y protocolos de Naciones Unidas.

Mitigación de riesgos operacionales y reputacionales: La adopción del procedimiento reduce para las empresas los riesgos operativos o de imagen vinculados a empleos no regulados o vulneraciones de derechos comunitarios.

Galarza y las demás voces del panel destacaron que existe una tarea prioritaria: tender puentes de lenguaje común entre los productores forestales, el sector corporativo y el sistema bancario. «Invertir en conservación no siempre implica plantar nuevos árboles, sino dirigir recursos financieros hacia proyectos forestales que ya operan con impactos positivos verificados y que requieren respaldo económico para mantenerse en el tiempo», remarcó el profesional.

El avance hacia la monetización de los servicios ecosistémicos marca un punto de inflexión para la industria forestoindustrial en la Argentina, América Latina y los mercados globales. La consolidación de datos transparentes y verificados abre las puertas a inversiones sostenibles capaces de transformar la conservación en un activo rentable para los propietarios forestales.

En un contexto global donde la exigencia de métricas ambientales de alta integridad es cada vez mayor, integrar el valor real de los servicios ecosistémicos en la gestión del bosque nativo y cultivado no solo resguarda la biodiversidad, sino que garantiza la viabilidad económica y el rendimiento de las inversiones a largo plazo.

Volvé a ver la segunda jornada del II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC América Latina

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