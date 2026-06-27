Más madera | La industrialización cambia la forma de construir viviendas 

Polvo, demoras, materiales que no llegan, presupuestos que se modifican sobre la marcha y meses conviviendo con una obra que parece no terminar nunca. Para muchas familias, construir, ampliar o remodelar una vivienda sigue siendo una de las experiencias más estresantes. Sin embargo, un cambio de paradigma comienza a ganar terreno en todo el mundo: la industrialización de la construcción.

Fuente: CADAMDA

BUENOS AIRES (Junio 2026).- Lejos de la imagen tradicional de una obra que avanza lentamente ladrillo por ladrillo, cada vez más proyectos incorporan sistemas constructivos industrializados que permiten fabricar componentes en planta y ensamblarlos posteriormente en el lugar de destino. El resultado es una construcción más rápida, precisa y eficiente.

«Las nuevas tecnologías constructivas están transformando la forma de pensar y ejecutar las obras. Hoy existen soluciones que permiten reducir significativamente los tiempos de construcción, optimizar recursos y mejorar la previsibilidad de los proyectos», explican desde CADAMDA – Cámara de la Madera.

El crecimiento de estos sistemas responde a múltiples factores. Por un lado, existe una demanda creciente de viviendas que puedan construirse en plazos más cortos. Por otro, tanto desarrolladores como particulares buscan minimizar imprevistos, desperdicios y sobrecostos asociados a los métodos tradicionales.

En este contexto, la construcción con madera ocupa un lugar cada vez más relevante. Gracias a su versatilidad, precisión y compatibilidad con procesos industrializados, este material permite desarrollar soluciones constructivas modernas que combinan rapidez, calidad y sostenibilidad.

Además de reducir tiempos de ejecución, los sistemas industrializados permiten un mayor control de los procesos, optimizan el uso de materiales y disminuyen la generación de residuos en obra. Esta tendencia se alinea con una transformación más amplia del sector de la construcción, orientada a mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental.

La industrialización también está cambiando la manera en que se conciben las viviendas. Ampliaciones, módulos habitacionales, oficinas independientes, espacios de trabajo y viviendas completas pueden desarrollarse mediante sistemas constructivos que llegan a la obra con un alto nivel de terminación, reduciendo significativamente las tareas realizadas en el lugar.

A nivel internacional, la industrialización de la construcción ya es considerada una de las principales herramientas para responder a los desafíos de vivienda, eficiencia y sustentabilidad. Países como Suecia, Japón, Canadá y Alemania avanzan desde hace años en la adopción de sistemas constructivos basados en procesos industrializados y materiales renovables como la madera.

«Durante décadas, la construcción estuvo asociada a procesos largos y complejos. Hoy vemos cómo la innovación está permitiendo ofrecer soluciones más eficientes, previsibles y adaptadas a las necesidades actuales. La industrialización representa una oportunidad para transformar positivamente la experiencia de construir», concluyen desde CADAMDA.

Mientras millones de personas continúan asociando una obra con meses de molestias e incertidumbre, la construcción industrializada propone una alternativa cada vez más valorada: hacer posible que las viviendas se construyan mejor, más rápido y con menos complicaciones.