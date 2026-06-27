Vinculación académica y sustentabilidad, el eje de la práctica de estudiantes de la UNLP que recorrieron el núcleo productivo de Arauco en el Delta bonaerense

Alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).- visitaron el establecimiento de la compañía forestoindustrial en Zárate, Buenos Aires. La jornada abarcó desde el manejo de viveros y sistemas de cosecha de especies forestales (sauces, álamos y eucalipto) hasta los protocolos de certificación internacional y prevención de incendios.

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales – UNLP

BUENOS AIRES (27/6/2026).- En el marco de las actividades prácticas de la cátedra de Aprovechamiento Forestal, una delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó una visita técnica al establecimiento de la empresa Arauco Argentina, ubicado sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 103, en el partido de Zárate.

La comitiva universitaria estuvo encabezada por el Secretario de Relaciones Institucionales de la unidad académica, Matías Barrenechea, y el Profesor Sebastián Robbiani. La participación de las autoridades institucionales tuvo como misión central afianzar los lazos estratégicos con la compañía y definir nuevas metodologías de integración que potencien la formación e inserción de los futuros profesionales del sector.

Un recorrido por el proceso productivo del Delta

Durante la jornada, los estudiantes y docentes fueron recibidos por personal de la firma y, especialmente, por los ingenieros forestales Javier Dellarupe y Diego Artero, ambos graduados de la UNLP, lo que subrayó la continuidad del vínculo entre la casa de altos estudios y el ámbito corporativo.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer detalladamente el proceso productivo integral que Arauco desarrolla en la ecorregión del Delta del Paraná, una zona caracterizada por su alta productividad biológica y su complejidad logística. El itinerario técnico incluyó las etapas de:

Producción y silvicultura: Recorrido por el vivero y el estaquero de la firma, donde se seleccionan y propagan los materiales genéticos.

Cosecha y aprovechamiento: Observación directa de las tareas de corte, extracción y acopio de especies de rápido crecimiento adaptadas a la región, principalmente sauce y álamo (salicáceas), además de rodales de eucalipto.

Protección forestal: Visita a la estación de control y prevención de incendios, un área crítica para la preservación del patrimonio forestal ante eventos climáticos extremos.

Contexto estratégico: Arauco y la sanidad del Delta bonaerense

Arauco se consolida como una de las principales compañías del sector foresto-industrial del país, con miles de hectáreas de plantaciones y fábricas productoras de celulosa y tableros.

En la provincia de Buenos Aires, su actividad en el Delta es un engranaje fundamental no solo para el abastecimiento de materia prima renovable, sino también para la investigación y el desarrollo de la sanidad forestal en la cuenca del Paraná.

la empresa mantiene un fuerte esquema de cooperación regional e interinstitucional, participando activamente junto a organismos como el INTA en ensayos técnicos de monitoreo a campo para evaluar la dinámica de plagas locales.

Entre estos esfuerzos integrados se destaca el seguimiento sanitario y control de especies críticas como el bicho canasto (Oiketicus platensis) y la avispa de la sierra del sauce en sus rodales forestales, generando información científica clave para mitigar riesgos en todo el territorio deltaico.

Hacia el cierre de la jornada, la delegación universitaria se interiorizó en los exigentes mecanismos implementados por la compañía para la auditoría y certificación de normas internacionales (como FSC y PEFC).

Estos estándares garantizan que la producción de madera en zonas de humedales se realice bajo estrictos criterios de responsabilidad ambiental, viabilidad económica y un manejo sostenible que proteja la biodiversidad del Delta.