La Policía de Seguridad Aeroportuaria lanzó el primer protocolo nacional contra el tráfico de fauna en aeropuertos

Se trata del primer Protocolo Nacional de Actuación para la Prevención, Detección y Abordaje del Tráfico Ilegal de Vida Silvestre en Aeropuertos, una herramienta institucional que establece criterios unívocos de actuación para todos los aeropuertos del país. El tráfico ilegal de vida silvestre representa una amenaza para la biodiversidad, la seguridad pública y la gobernanza ambiental.

Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional

BUENOS AIRES (12/8/2026).- Con el fin de fortalecer las capacidades operativas de los oficiales y prevenir delitos ambientales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentó ayer el primer «Protocolo Nacional de Actuación para la Prevención, Detección y Abordaje del Tráfico Ilegal de Vida Silvestre en Aeropuertos», un proyecto interinstitucional liderado por el Ministerio de Seguridad Nacional, con colaboración técnica de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

El lanzamiento del nuevo reglamento se realizó en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y estuvo presidido por la subdirectora nacional de la PSA, comisionada general María Lorena Andersch; el director nacional de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional y Titular de la Unidad Antimafia de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, José Pereyra, y la coordinadora del Programa de Delitos Ambientales de WCS Argentina, Carina Righi.

Durante la jornada se capacitó a más de 100 efectivos de la fuerza y a representantes de organismos del Gobierno Nacional con competencias y responsabilidades relevantes en el tema, entre ellos la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional Argentina, la Dirección General de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Subsecretaría de Ambiente y CITES. También fueron instruidos referentes del Ministerio Público Fiscal y de otras instituciones vinculadas a la prevención, detección e investigación de este tipo de ilícito.

El protocolo fue la culminación de un arduo proceso de trabajo interinstitucional, que duró nueve meses y reunió a los principales actores en la materia, con el objetivo de dotar al personal de la PSA de una herramienta concreta que le permita identificar y combatir el tráfico ilegal de vida silvestre en los aeropuertos, uno de los delitos ambientales más graves y lucrativos del mundo.

Al respecto, la subdirectora nacional Lorena Andersch señaló: “la elaboración y presentación de este instrumento constituye un paso significativo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales vinculadas con la seguridad aeroportuaria, la prevención del delito y la protección de la vida silvestre en nuestro país”.

Actualmente, el tráfico ilegal de flora y fauna representa una problemática creciente tanto nivel nacional como internacional.

En ese marco, la comisionada general expresó: «Los aeropuertos pueden ser utilizados como punto de origen, tránsito o llegada para el traslado ilícito de ejemplares, piezas, productos y subproductos de la vida silvestre. Por eso, su abordaje requiere una respuesta coordinada, profesional y sostenida como la que ofrece el nuevo protocolo».

“Desde la PSA ratificamos nuestro compromiso de aportar todas nuestras competencias a la prevención y persecución de este tipo de ilícito para proteger uno de los patrimonios más valiosos de nuestro país: su extraordinaria biodiversidad ”, afirmó Andersch.

Según sus propias palabras, la nueva normativa está orientada a mejorar las intervenciones, reducir los márgenes de improvisación y asegurar que cada actuación se desarrolle de manera coordinada, segura y conforme al marco normativo vigente.

En ese sentido, Pereyra resaltó: «Es sumamente positivo que, frente a una situación difícil de identificar, se deje de depender de un criterio individual y se brinde una herramienta clara para reconocer señales de alerta, verificar documentación y preservar evidencia. Esto no solo protege a los pasajeros, sino también a las especies y al personal que tiene que tomar decisiones rápidas en el momento”.

Por su parte, la licenciada Righi sostuvo que: «Argentina está dando hoy un paso muy importante. La puesta en marcha del primer ‘Protocolo Nacional de Actuación para la Prevención, Detección y Abordaje del Tráfico de Vida Silvestre en el ámbito aeroportuario’ constituye un hito institucional, no solamente porque brinda procedimientos claros y criterios uniformes para la actuación de la PSA en todo el país, sino porque demuestra que es posible construir políticas públicas integrales frente a una de las manifestaciones más complejas del crimen organizado».

Y agregó: «Este protocolo no es solamente un documento técnico, es el resultado de un ejercicio de cooperación, de confianza institucional y de construcción colectiva. Eso tiene un enorme significado porque el tráfico de vida silvestre ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental. Hoy, forma parte de las economías ilícitas que alimentan el crimen organizado transnacional, se vale de rutas internacionales, utiliza cadenas logísticas complejas y aprovecha los mismos circuitos que otras actividades criminales».

El tráfico ilegal de vida silvestre representa una amenaza para la biodiversidad, la seguridad pública y la gobernanza ambiental.

En los últimos años, se han incrementado en Argentina los casos de tráfico de trofeos de fauna transportados en valijas despachadas, insectos enviados como carga y aves ocultas en equipajes de mano. Estos hechos motivaron la elaboración de este nuevo procedimiento, que dotará a los oficiales de la PSA de más y mejores herramientas para prevenir e identificar esta modalidad delictiva, actuando de manera rápida, coordinada y eficiente en todos los aeropuertos del país.