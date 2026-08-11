Misiones | Dictaron capacitaciones a técnicos y docentes de cuatro municipios en electricidad industrial y procesamiento de alimentos

El Ministerio de Industria de la Provincia impulsó trayectos de capacitación en Electricidad Industrial, Manipulación y Deshidratación de Alimentos en Puerto Esperanza, Campo Grande, Posadas y Montecarlo. La iniciativa busca fortalecer la productividad del sector privado, fomentar el valor agregado en origen y generar empleo de calidad.

Fuente: Ministerio de Industria de Misiones

MISIONES (11/7/2026).- Con el objetivo de elevar la competitividad de las cadenas productivas locales e incentivar la creación de empleo registrado, el Gobierno de Misiones —a través del Ministerio de Industria— llevó adelante un ciclo intensivo de capacitación técnica y profesional en diversos puntos del territorio provincial.

Las jornadas, que registraron una alta convocatoria de trabajadores, prestadores de servicios, emprendedores y docentes, se enfocaron en áreas clave para la producción regional como la infraestructura eléctrica y la industrialización de alimentos.

Al respecto, el ministro de Industria de Misiones, Federico Fachinello, remarcó el impacto directo que tiene la formación continua sobre la economía real: “La preparación constante es la herramienta más eficaz no solo para elevar el nivel técnico y la productividad de nuestras empresas, sino fundamentalmente porque favorece la generación de empleo genuino, de calidad y con valor agregado para las familias misioneras”.

El funcionario subrayó además la articulación multiactoral para sostener estas políticas de Estado: “Reafirmamos el compromiso de brindar oportunidades de profesionalización gratuitas y accesibles, trabajando en conjunto con el sector privado, el sistema educativo y los gobiernos locales para consolidar un modelo industrial sostenible y competitivo”.

Módulos técnicos y presencia territorial

El programa de formación continua desplegó una agenda adaptada a las demandas de cada cuenca productiva:

Electricidad Industrial (Puerto Esperanza): Dictado en el Laboratorio ITS —junto a la Escuela N° 690—, se puso en marcha un trayecto formativo de 10 semanas dirigido a técnicos y operarios. El curso estuvo enfocado en el montaje, mantenimiento y actualización de instalaciones industriales. La actividad se concretó en conjunto con la Municipalidad de Puerto Esperanza y la Oficina de Capacitación y Empleo (C.I.C.) local.

Manipulación de Alimentos (Campo Grande): Realizada en la sede de Misionero y Guaraní, la capacitación permitió a los asistentes rendir la evaluación oficial para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos, un requisito indispensable para garantizar los estándares de inocuidad en el sector agroalimentario. La jornada contó con la colaboración de la Secretaría de Ambiente, Producción y Empleo municipal y la Confederación Económica de Misiones (CEM).

Deshidratación de Alimentos (Posadas y Montecarlo): Con sede en la EPET N° 36 de la capital provincial y en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) N° 8 de Montecarlo, este trayecto de cuatro encuentros fue desarrollado junto a la Subsecretaría de Educación Técnica del Ministerio de Educación. La propuesta estuvo orientada a docentes de escuelas técnicas y agrotécnicas con el fin de multiplicadores de conocimiento, promoviendo que las propias instituciones educativas e IEAs desarrollen nuevos productos procesados y proyectos productivos.

Con este despliegue territorial, la provincia busca afianzar el puente entre el sistema educativo y las demandas operativas del sector industrial, garantizando estándares internacionales de seguridad, calidad y agregado de valor en origen.