Prevención de riesgos de incendios | Tecnología y cooperación para detectar focos en forma temprana y evitar daños

En un escenario de cambio global del clima, los incendios rurales y forestales se presentan todo el año con índices de peligro de riesgos de propagación del fuego, siendo en la actualidad una de las mayores amenazas para la producción, la biodiversidad, y la seguridad humana. Ante este desafío, la Red de Manejo del Fuego Rural destaca que importancia de la alerta temprana: “”No se trata solo de apagar el fuego cuando ocurre, sino de verlo a tiempo para actuar de forma inmediata”.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: Red de Manejo de Fuego Rural

BUENOS AIRES (25/6/2026).- Un foco detectado en los primeros 5 minutos puede ser controlado fácilmente; dos horas más tarde, puede transformarse en un incendio catastrófico y fuera de control en su propagación por varios factores. Evitar que el incendio sea inmanejable es la premisa, y para ello la mejor acción para evitar un incendio es que no se produzca ante un contexto de índice de peligro por las condiciones climáticas del momento.

“La verdadera solución radica en la detección temprana y en el ataque inicial coordinado dentro de la «hora de oro», logrando reducir al mínimo absoluto las pérdidas materiales y ambientales”, explican desde la Red de Manejo de Fuego Rural.

Para ello, el llamado para actuar en prevención y dar respuesta a tiempo es concreto: gobiernos, empresas del sector productivo, organismos nacionales y actores de la sociedad civil deben sentarse en la misma mesa, acordar modelos de financiamiento compartido y asumir el compromiso de trabajar en conjunto para que ninguna región vulnerable quede desprotegida.

“Prevenir es actuar a tiempo. Y actuar a tiempo, hoy, requiere actuar juntos”, advierten desde la red en un reporte de prensa difundido este jueves.

Guardianes tecnológicos

¿Cómo se detectamos el fuego hoy en la región? La transformación digital reemplazó en gran medida a la histórica dependencia de la vigilancia humana con binoculares. En la actualidad se dispone de dos grandes familias de tecnologías complementarias:

1. Ojos en el cielo: los instrumentos geoespaciales (Satélites)

· Satélites Geoestacionarios (ej. GOES-16) que envían imágenes completas cada 10 o 15 minutos. Tienen la ventaja de la inmediatez para detectar anomalías térmicas casi en tiempo real, aunque su menor resolución dificulta registrar focos a los pocos minutos de comenzar.

· Satélites de Órbita Baja o Polares (ej. Terra, Aqua, Suomi NPP y Sentinel), con sistemas que pasan sobre una misma zona entre 2 y 4 veces al día. Al estar más cerca de la Tierra, sus sensores infrarrojos térmicos tienen una precisión milimétrica para captar focos pequeños y delimitar áreas afectadas.

· Aporte Científico Nacional (CONAE): Argentina cuenta con los satélites SAOCOM 1A y 1B. Aunque operan mediante radar, generan mapas de humedad del suelo que son clave para identificar zonas críticas de sequedad antes de que ocurra la ignición.

2. Guardianes en el terreno

Otra tecnología complementaria son las cámaras con Inteligencia Artificial, instaladas en estructuras elevadas o torres de telefonía, cubren un radio de 8 a 15 kilómetros y combinan:

· Cámaras ópticas de alta resolución, que utilizan Visión Computacional (IA) para analizar el horizonte y diferenciar el humo incipiente de nubes o niebla.

· Cámaras infrarrojas y térmicas, que son ideales para la noche, detectan la radiación de calor directa de las llamas antes de que el humo sea visible.

Al detectar una anomalía, el sistema calcula las coordenadas exactas mediante triangulación láser y envía una alarma inmediata con imágenes al centro de operaciones.

El satélite aporta el panorama estratégico; la cámara terrestre otorga la velocidad para el ataque inicial en el lapso de la “hora de oro”. La sinergia entre ambos es insustituible para lograr el resultado. Llegar lo antes posible ante el inicio de un foco de riesgo de propagación.

¿Por qué la prevención de incendios y las acciones no pueden ser aisladas?: “Por costos”

La información de la Red de Manejo de Fuego Rural sobre este aspecto pone en foco a uno de los obstáculos más urgentes y menos visibles del sistema de prevención: las tecnologías de detección automatizada son costosas.

“ Una red de cámaras inteligentes implica inversión en equipamiento, infraestructura de comunicaciones, energía en campo, mantenimiento especializado y centros de monitoreo operativos las 24 horas”, detallan.

En la actualidad, en el país, el desarrollo de estas redes está liderado principalmente por consorcios del sector forestal privado, concentrado en la Mesopotamia y el Delta del Paraná, a través de la red. “Esto significa que vastas regiones del país —con igual o mayor vulnerabilidad al fuego como es la Patagonia— carecen de sistemas automatizados simplemente porque no existe un actor privado con escala suficiente para financiarlos, o porque el Estado provincial o municipal no cuenta con el presupuesto para hacerlo por sí solo”, explican en el documento de prensa.

“La brecha de cobertura es, en definitiva, una brecha de financiamiento y de voluntades”, remarcaron. En este contexto, sostienen que “extender estos sistemas requieren de un modelo de gobernanza y financiamiento compartido”.

En su análisis, se debería trabajar en forma coordinada con entre los siguientes actores:

· El Estado Nacional y las Provincias: aportando marcos regulatorios, cofinanciamiento y la integración con organismos como la CONAE, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y las defensas civiles.

· El Sector Privado (empresas forestales, agroindustriales, ganaderas y tecnológicas): Contribuyendo con inversión directa, infraestructura física (torres, repetidoras, reservorios) y know-how operativo.

· Los municipios y comunidades rurales: Facilitando el acceso al territorio, la vigilancia activa y la articulación con los cuerpos de bomberos voluntarios.

· Organismos de financiamiento internacional (ej. BID, CAF o Fondo Verde para el Clima): Como fuentes de recursos para respaldar proyectos de prevención de desastres naturales en la región.

Los Consorcios de Manejo del Fuego: el modelo a replicar

Desde la Red de Manejo de Fuego Rural destacan el trabajo logrado a través de los Consorcios de Manejo del Fuego en la región de la Mesopotamia y Delta. “Son la estructura más eficaz que existe actualmente en el país para articular esta vinculación”, aseveran.

“Permiten que empresas, productores y organismos públicos compartan infraestructura, coordinen alertas y desplieguen respuestas integradas. Al detectar un foco, las alarmas se integran directamente a las centrales de despacho, comunicando de inmediato a bomberos voluntarios y defensa civil”, agregaron.

Este modelo demostraría que la articulación público-privada no es una abstracción, sino una herramienta operativa real.

Cuando los consorcios operan de forma integrada, se logra:

· Optimización de recursos críticos: coordinación previa de pistas de aterrizaje, reservorios de agua en campos privados, maquinaria pesada y repetidoras de comunicación.

· Respuesta sin fronteras: los incendios no reconocen alambrados ni límites municipales; la respuesta operativa unificada evita la duplicación de esfuerzos y las zonas ciegas.

· Protección de la economía regional: contener el fuego en su fase de brote resguarda vidas, bienes, empleo rural, infraestructura vial y eléctrica, y recursos productivos.

Una inversión en prevención y una acción frente al cambio global climático

Cada región sin sistema de detección temprana automática es una ventana de vulnerabilidad abierta. “Cada año que pasa sin ampliar la cobertura es un año en que incendios evitables se convierten en catástrofes”, advierten desde la Red.

En conclusión, indicaron que “invertir en detección temprana no es un gasto: es la política de prevención más costo-eficiente que existe. El costo de instalar y operar una red de cámaras inteligentes es incomparablemente menor al impacto económico, social y ambiental de un incendio descontrolado”.

Noticia relacionada