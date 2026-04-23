El “Proyecto Ituzaingó” fue presentado en detalles técnicos, sociales, ambientales y económicos, este miércoles en la ciudad de Corrientes, Capital. Argentina se posiciona en el mapa mundial del negocio de la celulosa, ya que con la inversión de US$ 2.000 millones busca posicionarse como referencia mundial por su escala, tecnología “swing” y estándares ambientales internacionales. Será la primera planta del país, y del mundo, diseñada específicamente para producir pulpa fluff a escala de alta pureza de fibra de pino (P.elliotti y P. taeda).

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (23/4/2026).- En un anuncio que marca un punto de inflexión para la industria forestal sudamericana y muchos interrogantes de la sociedad, la provincia de Corrientes presentó este miércoles 22 de abril el detalle de la hoja de ruta del proyecto de ARPULP SA, con la mayor planta de celulosa en capacidad y modernización de la Argentina, de nueva generación tecnológica que aspira a convertirse en referencia global en la producción de pulpa fluff.

El denominado “Proyecto Ituzaingó” será emplazado en el Parque Industrial de Ituzaingó y fue presentado en la capital provincial por el gobernador Juan Pablo Valdés, junto a la CEO de la compañía, Ana Aranda, y Fernando Correa, project manager de ARPULP y de gran trayectoria en la consultora AFRY, responsable de la ingeniería del nuevo proyecto.

Con una inversión estimada en US$ 2.000 millones entre 2025 y 2030, la planta tendrá una capacidad inicial de 800.000 toneladas anuales, ampliable a 1.000.000 de toneladas, lo que la posicionará entre las mayores del mundo en su segmento y triplicará la escala de la actual referencia local, la planta de Arauco Argentina SA, en el norte de Misiones.

Por qué será una planta de referencia global

El diferencial del proyecto de ARPULP no radica únicamente en su escala, sino en la evolución tecnológica de sus procesos y su especialización en un segmento de alto valor: la celulosa fluff, utilizada en productos sanitarios como pañales y artículos de higiene personal, como también en insumos médicos.

Fernando Correa explicó que la planta será del tipo “swing”, es decir, con capacidad de producir tres tipos de celulosa, aunque en este caso tendrá como foco principal la pulpa fluff, un producto que exige altos niveles de pureza, control de calidad y refinamiento de la fibra de pino de la especies de Elliotti y Taeda, disponible en la zona de localización.

“Es un nicho de mercado con demanda creciente a nivel global, que requiere materia prima de alta calidad y procesos industriales de máxima precisión”, señaló.

La elección de Ituzaingó responde, en este sentido, a la disponibilidad de fibra larga de pino —principalmente elliottii y taeda—, considerada ideal para este tipo de pulpa.

Evolución de procesos: tecnología, eficiencia y sustentabilidad

Uno de los pilares que posicionan al proyecto como referencia internacional es su diseño industrial, basado en las mejores tecnologías disponibles (MTD) de la Unión Europea.

Según detalló Correa en su presentación, la planta incorporará:

Altos niveles de automatización y control inteligente

Sistemas avanzados de monitoreo en tiempo real

Integración de inteligencia artificial en procesos industriales

Eficiencia energética basada en fuentes renovables

Operación sin uso de combustibles fósiles

El complejo generará su propia energía a partir de biomasa y licor negro en un circuito cerrado, reduciendo significativamente su huella ambiental.

Además, contará con estándares de control y emisiones alineados con normativas internacionales.

“Será una de las plantas más modernas del mundo en su tipo, diseñada específicamente para pasta fluff, con niveles de eficiencia y sostenibilidad de referencia global”, afirmó el especialista de AFRY.

fernando correa también se destacó que Corrientes es la única provincia que cuenta con un marco normativo actualizado para la industria de celulosa y papel en cuanto a las exigencias de las mejores tecnologías disponibles, alineado con estándares internacionales, lo que brinda previsibilidad al desarrollo.

Impacto económico y posicionamiento internacional

El proyecto tendrá un fuerte impacto en la economía argentina. Se estima que generará exportaciones por cerca de US$ 900 millones anuales, contribuyendo a revertir el déficit actual de la balanza comercial del sector, que hoy presenta un saldo negativo.

Además, demandará alrededor de 5 millones de toneladas anuales de madera certificada, dinamizando toda la cadena foresto-industrial, desde productores primarios hasta industrias de transformación.

En términos energéticos, el complejo generará un excedente de 88 MW que será volcado a la red, lo que permitirá prácticamente duplicar la generación provincial de energía renovable.

Durante su desarrollo, el proyecto generará aproximadamente 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con impacto en sectores como transporte, servicios, comercio, formación técnica y empleo calificado.

Este tipo de inversiones, además, tiende a consolidar ecosistemas productivos locales, atrayendo nuevas industrias y fortaleciendo la infraestructura regional.

Próximas etapas, hacia el 2030

De acuerdo con el cronograma presentado, en 2026 se avanzará en los estudios de impacto ambiental, permisos regulatorios, ingeniería financiera y búsqueda de socios estratégicos.

Las obras civiles se proyectan para una segunda etapa entre 2028 y 2029, con el objetivo de poner en marcha una planta que no solo marcará un antes y un después en la industria argentina, sino que buscará posicionarse como modelo global en producción de celulosa fluff.

Con una combinación de escala, innovación tecnológica y enfoque sustentable, el “Proyecto Ituzaingó” se perfila como uno de los desarrollos industriales más ambiciosos de América Latina y una apuesta estratégica para insertar a la “Argentina Forestal” en el mapa mundial de la bioeconomía.

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