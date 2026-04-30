El CFI activa una agenda federal para reposicionar al sector forestal como motor del desarrollo productivo

Con participación de representantes de las provincias forestales, técnicos y referentes del ámbito privado de la foresto-industria, se puso en marcha una mesa de trabajo orientada a definir prioridades estratégicas, superar limitaciones estructurales y transformar el potencial forestal argentino en inversión, empleo y valor agregado en el territorio en el largo plazo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: Gentileza CFI e INFOPRO Misiones

BUENOS AIRES (30/4/2026).- En un contexto donde la economía argentina enfrenta desafíos estructurales y una fuerte necesidad de dinamizar sus sectores productivos, el presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, dio un paso relevante al convocar a una mesa de trabajo específica para el sector forestal y foresto-industrial del país, con el objetivo de construir una agenda estratégica de largo plazo con mirada federal.

La jornada, realizada este jueves 30 de abril en la sede del organismo en Buenos Aires, se inscribe en la iniciativa “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, un proceso que busca alinear prioridades entre el sector público y privado para potenciar actividades con capacidad de generar desarrollo, empleo y exportaciones. En este caso, el foco estuvo puesto en una cadena foresto-industrial que, pese a su potencial, aún no logra consolidarse como uno de los pilares de la economía nacional.

La apertura estuvo a cargo de Ignacio Lamothe, quien remarcó el rol estratégico de la actividad: “El sector forestal tiene la capacidad de transformar los sistemas productivos argentinos y debe ocupar un lugar central en el debate económico. Es uno de los grandes motores del desarrollo de las economías regionales, con enorme potencial en agregación de valor, apertura de nuevos mercados y diversificación productiva”, remarcó.

En esa línea, el funcionario advirtió que el desafío no es solo productivo, sino también institucional: avanzar hacia acuerdos que integren logística, incentivos fiscales y herramientas financieras. “Necesitamos un plan a futuro que no se piense de manera aislada. Desde el CFI contamos con instrumentos concretos para acompañar este proceso”, sostuvo.

Durante el encuentro, representantes de distintas provincias expusieron sus realidades productivas, evidenciando tanto las oportunidades como las limitaciones que enfrenta el sector en cada región.

Entre los ejes abordados se destacaron la incorporación de tecnología en la industria, el desarrollo de la construcción con madera, los servicios ambientales y mercados de carbono, la gestión integral del fuego y el aprovechamiento energético de residuos forestales.

La dinámica de trabajo incluyó mesas temáticas que permitieron profundizar en cada uno de estos aspectos, con un enfoque orientado a la implementación concreta de políticas. Allí, los participantes analizaron condiciones necesarias para escalar proyectos, mejorar la competitividad y generar entornos más favorables para la inversión.

Entre los asistentes se destacaron autoridades provinciales y referentes del sector privado. Por Misiones participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, y el presidente del Instituto Forestal Provincial, Hugo Escalada.

Por Corrientes, el secretario de Desarrollo Foresto-industrial, Luis María Mestres, y representación del sector privado de Entre Ríos estuvo presente Alejandro Giudice, entre otros. Además dirigentes de entidades sectoriales agrupadas en CONFIAR (Consejo Foresto-industrial Argentino), como AFCP, FAIMA y ASORA.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la puesta en común de conclusiones en plenario, donde se delinearon los principales consensos alcanzados. A partir de estos aportes, el CFI elaborará un Documento de Síntesis que servirá como base para las próximas etapas del proceso.

Este documento no solo identificará los problemas más urgentes —como la falta de competitividad, las asimetrías regionales o las restricciones logísticas— sino que también establecerá prioridades estratégicas y lineamientos de política pública para impulsar una transformación efectiva del sector.

La iniciativa cobra especial relevancia en un escenario donde la foresto-industria argentina busca reposicionarse frente al avance de países vecinos como Brasil y Uruguay, que han logrado consolidar marcos estables de inversión y desarrollo. En ese sentido, el desafío local pasa por construir consensos duraderos que permitan convertir el potencial forestal en resultados concretos.

El proceso impulsado por el CFI apunta a generar condiciones para intervenciones coordinadas, sostenidas en el tiempo y con impacto real en las economías regionales. El desafío estará en que los acuerdos alcanzados se traduzcan en políticas efectivas y en un entorno competitivo que permita al sector desplegar toda su capacidad productiva.

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