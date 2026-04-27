La Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, que se celebra por primera vez en Santa Marta desde el 24 al 28 de abril, introduce un nuevo desafío al debate climático: dejar atrás la discusión centrada en textos —propia de los encuentros diplomáticos de alto nivel— para enfocarse en el cómo, el cuándo y el con quién de una transición energética urgente y necesaria, que ya está en marcha.

Fuente: Periodistas x El Planeta

COLOMBIA (27/4/2026).- Una coalición global de destacados científicos en clima, economía y tecnología fue convocado por el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés) para proporcionar insumos científicos rápidos, autorizados y relevantes para las políticas públicas en el marco del esfuerzo internacional por abandonar los combustibles fósiles.

El panel fue presidido por Vera Songwe, copresidenta del Panel de Alto Nivel de Expertos en Financiamiento Climático (Camerún); Ottmar Edenhofer, director y economista jefe del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (Alemania); y Gilberto M. Jannuzzi, profesor de sistemas energéticos de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil).

La formación de este panel científico, responde a un llamado directo realizado durante la conferencia climática de las Naciones Unidas de 2025 (COP30) en Belém, donde el presidente de la COP, André Aranha Corrêa do Lago, instó a las naciones a establecer una hoja de ruta para acelerar la transición fuera de los combustibles fósiles.

Los países asistentes a la Conferencia no son tan irrelevantes como muchos vaticinaron en un principio. Sí, no están Estados Unidos, China, India ni los principales estados del Golfo, pero con la confirmación de 60 países se podría incidir en una demanda anual de unos 10 mil millones de barriles de petróleo.

«Alentamos a los gobiernos e instituciones a apoyarse en los análisis, informes de política y la participación a nivel nacional del Panel para fortalecer las contribuciones determinadas a nivel nacional, orientar las estrategias sectoriales y acelerar la implementación de transiciones energéticas justas y ordenadas en distintos contextos nacionales», declaró André Aranha Corrêa do Lago.

«Esperamos que los hallazgos del Panel también enriquezcan los debates multilaterales y las posibles deliberaciones, incluso en el marco de la CMNUCC, y contribuyan al ecosistema científico y de políticas que respalda sucesivas rondas de ambición bajo el Acuerdo de París».

La iniciativa ha obtenido el apoyo oficial de la Presidencia brasileña de la COP30. El Ministerio de Política Climática y Crecimiento Verde de los Países Bajos y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (organizadores de la conferencia de Santa Marta) también expresaron su respaldo.

El panel se lanzó junto con un borrador de hoja de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles en Colombia y un informe con 12 perspectivas accionables del grupo de síntesis ad hoc de Santa Marta, en un evento presencial realizado 24 de abril a las 18:00 hora colombiana en el Teatro Santa Marta.

«Lo que importa ahora es ir más allá de los objetivos generales para crear hojas de ruta creíbles y relevantes para las políticas, que permitan una transición justa y efectiva», señaló el profesor Piers Forster, director del Centro Priestley para los Futuros Climáticos de la Universidad de Leeds y coautor de la hoja de ruta.

«Nuestro borrador de hoja de ruta para la eliminación de combustibles fósiles en Colombia demuestra un camino claro hacia beneficios económicos y sociales. Una inversión anual promedio de 10.600 millones de dólares genera un beneficio económico neto futuro que alcanzará los 23.000 millones de dólares anuales para 2050»,indicó.

La Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles introduce un nuevo desafío al debate climático: dejar atrás la discusión centrada en textos —propia de los encuentros diplomáticos de alto nivel— para enfocarse en el cómo, el cuándo y el con quién de una transición energética urgente y necesaria, que ya está en marcha.

Los diferentes y distantes escenarios en los que se desarrolla el encuentro reflejan estas discusiones con el prisma de quienes las plantean: la sociedad civil, los sindicatos, los parlamentarios, las comunidades indígenas, los académicos… quienes elaboran documentos finales que serán presentados a los líderes de los países que se reunirán en los próximos días para recoger y proyectar sus conclusiones.

La complejidad del proceso y del debate se manifiesta en esta ciudad colombiana en un contexto particularmente tenso: el país atraviesa una ola de atentados violentos en la región sur, a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El científico británico Piers Forster presentó un borrador de hoja de ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en Colombia, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Ambiente local.

Aunque el abandono de estas energías implicaría un costo anual de 10.600 millones de dólares, el plan promete más que duplicar ese monto en beneficios: estima ahorros de hasta 23.000 millones de dólares al año gracias a operaciones más económicas, mayor eficiencia y la reducción de impactos en la salud y el clima. El informe se presenta oficialmente este martes a las 10 (hora Colombia).

La presidencia brasileña de la COP30 informó que recibió 444 presentaciones formales para sus procesos de elaboración de hojas de ruta, incluyendo aportes de la Unión Europea, la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y el grupo de Países Menos Desarrollados (LDCs).

El jefe de la COP30, André Corrêa do Lago, destacó que esta amplia participación refleja un fuerte interés en transformar los compromisos asumidos en Dubái en planes concretos y graduales, de cara a la presentación de estrategias definitivas en la COP31. Su objetivo es llevar los resultados a la cumbre que se realizará en Antalya a fin de año.

“Hay mucho lobby económico y político que busca actualmente debilitar el razonamiento científico y la base de la ciencia en la toma de decisiones, en particular, de los gobiernos. Así que tener este panel, lanzado en esta conferencia, también da un mensaje de la verdadera creencia de los países que están aquí: apoyar nuestras decisiones, nuestros procesos, nuestros caminos en la ciencia», dijo Irene Vélez, Ministra de Medio Ambiente de Colombia.

“Estamos asumiendo el rol de co-presidencia de la Coalición para la Eliminación de Incentivos a los Combustibles Fósiles, Incluidos los Subsidios (COFFIS, en inglés), en un momento en que el costo humano de la dependencia de los combustibles fósiles se siente en hogares y comunidades de todo el mundo. El mes pasado, las Islas Marshall declararon un estado de emergencia económica de 90 días cuando los precios del combustible alcanzaron los 8 dólares por galón y, como parte de un Plan de Respuesta más amplio, nos vimos obligados a introducir medidas de apoyo temporales. Estos son subsidios que no podemos permitirnos y que no queremos pagar. Por eso, el trabajo de esta coalición es una preparación vital para que todos salgamos de la montaña rusa de los combustibles fósiles antes de que llegue el próximo choque de suministro.”,consideró, por su parte, Tina Stege, Enviada Climática de la República de las Islas Marshall.

“Más de 30 países en el mundo han comenzado a desacoplarse de verdad y a moverse de los combustibles fósiles de manera muy decisiva. Estamos empezando a ver una masa crítica de países que ahora muestran el camino hacia un futuro descarbonizado. Nunca más dejaremos que los combustibles fósiles caigan de la agenda de la política climática global. El Panel de Ciencia para la Transición a la Energía Global será un panel internacional, independiente, en servicio a la humanidad. Este es un momento para abrir el camino a un futuro climático seguro.”, agregó Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.

Durante las actividades de la conferencia, en paralelo, un grupo de algunos de los científicos más influyentes del mundo, liderado por Johan Rockström y Carlos Nobre, anunció la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global. Este espacio, que tendrá su sede en la Universidad de São Paulo, busca aportar rigor científico y económico a las complejas y muchas veces desordenadas decisiones políticas en torno a la descarbonización.

El programa de actividades continuará con un segmento de Alto Nivel el martes 28 y miércoles 29 de abril, oportunidad que Santa Marta será sede del primer encuentro de alto nivel enfocado en la transición hacia energías no fósiles, que reunirá a ministros y líderes de más de 50 países.

La energía a base de combustibles fósiles ya alcanzó su pico en los países desarrollados, según nuevos datos de Ember. Los 38 países de la OCDE producen hoy menos electricidad fósil que en sus máximos históricos. En 2025, por primera vez este siglo, también cayó simultáneamente en economías fuera de la OCDE, incluidas China e India. Impulsado por la fuerte baja de costos de la energía eólica y solar, el sector eléctrico global ya está en transición; ahora las políticas deben ponerse al día.