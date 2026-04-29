César Bovino, propietario del Aserradero Ubajay : «La eficiencia y la tecnología son el único camino para sostener la competitividad»

En una entrevista exclusiva con ArgentinaForestal.com, el empresario entrerriano analiza la reciente inversión en tecnología alemana, el desafío de la rentabilidad ante la caída del consumo y el impacto regional de los mega-proyectos de celulosa.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES Y ENTRE RÍOS (29/4/2026).- En el marco del Seminario de la Industria Forestal del Cono Sur 2026, organizado por Inderfor (Argentina y Finlandia) en Puerto Iguazú la semana del 16 y 17 de abril, el sector foresto-industrial mostró tres caras: la de la innovación y desarrollo tecnológico global, la preocupación por la coyuntura macroeconómica y la del optimismo por las inversiones anunciadas de gran escala que asoman en el horizonte del NEA.

Entre los protagonistas de este debate se encontraba César Bovino, propietario del Aserradero Ubajay (AU Ubajay), una pyme familiar con 37 años de trayectoria que se ha convertido en un referente del procesamiento de eucalipto en Entre Ríos.

Con una planta industrial de 64.000 m² en Ubajay, la empresa procesa actualmente 90.000 toneladas de madera anuales y sostiene 120 puestos de trabajo directos. Sin embargo, Bovino no descansa en los laureles: su gestión está marcada por la búsqueda constante de la eficiencia operativa.

Invertir en tiempos de incertidumbre

AF: César, la empresa viene de concretar una inversión significativa. ¿Qué impacto está teniendo esta nueva tecnología en la producción actual?

César Bovino: Así es. En enero de 2026 finalmente pusimos en marcha una nueva línea alemana automatizada en la que veníamos trabajando desde 2024. Fue una inversión de 1,5 millones de euros con financiamiento a tasas razonables. Llevamos unos 50 días de operación y los rendimientos son excelentes; estamos en plena etapa de optimización.

Es notable el cambio de clima financiero: hace unos años, los bancos no llamaban a pymes como la nuestra. Hoy el crédito aparece y nosotros entendimos que era el momento de ponernos a tono. Si queremos mejorar la productividad, el único camino es la tecnología.

AF: Hablando de tecnología, AU Ubajay también ha dado pasos en la sustentabilidad con energía fotovoltaica…

CB: Correcto. Contamos con un parque solar de 924 m² y siete cámaras de secado con capacidad para más de 6 millones de p2 anuales. Buscamos una integración total. Hoy también priorizamos el abastecimiento propio con 2.600 hectáreas de patrimonio forestal, aunque seguimos comprando a productores en un radio de 50 km al sur de la Ruta 14 para completar las 90.000 toneladas que procesamos.

AF: El contexto económico nacional no es sencillo. ¿Cómo están manejando la baja del consumo y la presión sobre los costos?

CB: La realidad es que los niveles de venta y producción se mantienen estables, pero la rentabilidad ha caído. No podemos trasladar el aumento de costos al precio final porque el mercado no lo convalida. Ante esto, tomamos una decisión política como empresa: mantener la actividad y proteger los 120 empleos.

Para lograrlo, nos sentamos con nuestros proveedores de rollizos. Acordamos precios que nos permitan márgenes mínimos a ambos eslabones para no tener que parar la planta. Hoy toca sacrificar rentabilidad para sostener la fuente laboral y esperar a que la macroeconomía mejore. Encaramos el problema juntos.

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AF: ¿Están analizando nuevas inversiones tecnológicas para mejorar los procesos del aserradero?

CB: Desde Inderfor nos están impulsando a dar un paso más. Con la línea actual ya estamos al límite de nuestra capacidad de producción, por lo que estamos analizando seriamente renovar la línea de remanufactura. Si bien nuestros niveles de ventas y producción no han caído, es fundamental entender que el sector viene perdiendo rentabilidad, ya que no podemos trasladar el aumento de costos al precio final.

El camino es el que se trazó en este seminario, que tuvo un nivel de información excelente. De hecho, la confirmación durante el encuentro del proyecto para la planta de celulosa fluff en Ituzaingó, Corrientes, generó un clima de optimismo tremendo por el impacto que tendrá en todo el NEA. Fue el gran tema de conversación entre los empresarios en cada intervalo.

El «efecto Ituzaingó» y el clima de negocios

AF: ¿Le sorprendió el anuncio del Proyecto Ituzaingó?

CB: No, porque hace años que se habla del potencial y de la disponibilidad de materia prima para un proyecto de esa escala. No me sorprendió, pero me alegró profundamente que finalmente se concreten estas inversiones. Esto, sumado al proyecto de Mass Timber en Virasoro, nos hace volver con expectativas muy altas. Además, los brokers y especialistas fueron muy claros y optimistas sobre el panorama global para la madera; la tendencia a mediano plazo es positiva para la industria.

AF: El seminario expuso innovaciones de vanguardia. ¿Encontró novedades que planee aplicar?

CB: Desde lo técnico, las tecnologías presentadas fueron sumamente interesantes. Algunas ya las conocemos o incluso las estamos utilizando, pero hubo casos puntuales que me atraparon. Por ejemplo, la experiencia de la pyme familiar brasileña fue excepcional; el propietario fue muy generoso al compartir información. Aunque es una empresa más grande que la mía, exportan productos similares y tienen una visión empresarial que comparto. Nos faltaban manos para tomar fotos y anotar.

Estar en diálogo directo con fabricantes de Finlandia, Alemania o Estonia nos acerca muchísimo. Pudimos consultar sobre equipos y detalles de financiación que son vitales para tomar decisiones. Nos vamos con información valiosa; parece que las condiciones se están alineando para pensar en nuevas adquisiciones. Al final del día, invertir en tecnología es el único camino para mejorar la productividad y la eficiencia.

AF: ¿Qué se lleva de las ponencias técnicas y las experiencias internacionales presentadas?

CB: Mucho valor. Me impactó la generosidad de una pyme familiar brasileña que compartió datos operativos y estratégicos fundamentales; exportan productos similares a los nuestros y tienen una escala envidiable. También el contacto directo con fabricantes de Finlandia, Alemania y Estonia. Escuchar a los brokers internacionales nos da una pauta clara: el panorama global para la madera es optimista.

AF: Usted suele viajar con sus mandos medios a ferias internacionales. ¿Es esa la fortaleza de AU Ubajay?

CB: Totalmente. La gestión profesional y el trabajo en equipo son innegociables. No solo viajo yo, viaja alguien de mi equipo. Además, estar en AFoA y cooperar con competidores en diversos espacios es vital. En momentos complicados, sentirse acompañado y unido en temas comunes —como la técnica o el mercado— es lo que nos permite seguir vigentes desde 1989.

Radiografía de una Pyme líder: Aserradero Ubajay

Procesamiento anual

90.000 toneladas de madera

90.000 toneladas de madera Producción de tablas

18 millones de p2 por año

18 millones de p2 por año Infraestructura

64.000 m² de planta industrial

64.000 m² de planta industrial Personal

120 empleados

120 empleados Patrimonio forestal

2.600 hectáreas propias

2.600 hectáreas propias Energía

Parque fotovoltaico de 924 m²

Parque fotovoltaico de 924 m² Inversión reciente

1.500.000 € (Tecnología alemana)

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