El CFI avanza en una agenda federal del agua: provincias y especialistas definieron una hoja de ruta para garantizar seguridad hídrica y desarrollo sostenible

El Encuentro Federal del Agua, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió esta semana a representantes de todo el país y expertos internacionales para diseñar estrategias frente a los desafíos de disponibilidad, calidad, saneamiento, producción y gestión de los recursos hídricos.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: Gentileza CFI

BUENOS AIRES (5/6/2026).- Con el objetivo de construir una visión compartida sobre uno de los recursos más estratégicos para el desarrollo del país, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las provincias cerraron el Encuentro Federal del Agua (EFA), un espacio de trabajo que reunió en Buenos Aires durante tres días a funcionarios, técnicos, especialistas y referentes internacionales para avanzar en una agenda nacional orientada a fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos en Argentina.

El encuentro concluyó con la presentación de las principales conclusiones y próximos pasos de la Hoja de Ruta de Recursos Hídricos, una iniciativa que busca establecer prioridades comunes para mejorar la planificación, fortalecer la gobernanza, orientar inversiones y garantizar la disponibilidad y calidad del agua en todo el territorio nacional.

La actividad se desarrolló en la sede del CFI y convocó a representantes de las 23 provincias argentinas, junto a organismos internacionales, instituciones académicas y especialistas en gestión hídrica.

Durante la apertura, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que la gestión del agua ocupa un lugar central dentro de la «Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal», el proceso de planificación estratégica que el organismo impulsa junto a las provincias para abordar los desafíos estructurales del desarrollo argentino.

«Los recursos hídricos atraviesan el sistema productivo, el bienestar humano y el conjunto del desarrollo de la Argentina. La posibilidad que tenga nuestro país de desarrollarse de acá en adelante depende, en gran medida, de si somos capaces de administrar eficientemente ese recurso que para nosotros es estratégico», afirmó Lamothe.

El funcionario remarcó además que la creciente presión sobre los recursos hídricos, sumada a los efectos del cambio climático, exige una coordinación cada vez mayor entre jurisdicciones y una planificación de largo plazo basada en evidencia técnica y conocimiento compartido.

Cinco ejes para construir una política hídrica federal

El Encuentro Federal del Agua se estructuró en torno a cinco grandes temas considerados prioritarios para el futuro de la gestión hídrica argentina:

Disponibilidad, variabilidad y riesgo hídrico.

Agua potable y saneamiento.

Uso productivo y eficiencia del recurso.

Calidad del agua y protección ambiental.

Gobernanza, planificación e inversión.

A través de mesas federales de trabajo, los participantes identificaron brechas, desafíos y oportunidades, además de definir líneas de acción conjuntas para fortalecer la coordinación interjurisdiccional.

El objetivo fue avanzar hacia una gestión integrada que permita reducir vulnerabilidades, mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos extremos y garantizar el acceso sostenible al agua para las comunidades y los sectores productivos.

Experiencias internacionales para enriquecer la agenda argentina

La segunda jornada estuvo dedicada al Foro del Agua, donde especialistas de Brasil, México, España, Israel y Países Bajos compartieron experiencias sobre gobernanza hídrica, seguridad del agua, innovación territorial y financiamiento.

También participaron representantes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Entre los expositores estuvieron Erik Cavalcanti e Silva, de la Autoridad Nacional del Agua de Brasil; Alejandra Peña, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Verónica Zagare, de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos; Víctor Juan Cifuentes Sánchez, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en España; y Diego Berger, de la Empresa Nacional del Agua de Israel.

Los expertos coincidieron en que la seguridad hídrica se ha convertido en un factor clave para el desarrollo económico, la producción de alimentos, la generación de energía y la adaptación al cambio climático.

Formación y cooperación para una nueva generación de gestores del agua

Las actividades concluyeron con la Jornada de Integración Federal de la Diplomatura en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, impulsada por la Escuela Federal de Desarrollo del CFI.

La instancia permitió reunir a los participantes de la diplomatura con funcionarios, técnicos y especialistas para intercambiar experiencias, presentar proyectos de políticas públicas y consolidar una comunidad de trabajo orientada a fortalecer las capacidades de gestión en todo el país.

«La formación continua de quienes toman decisiones sobre el futuro de la Argentina es un eje estructural para la gestión de los recursos hídricos», sostuvo Lamothe.

En ese sentido, destacó que el intercambio con expertos internacionales permite enriquecer la mirada sobre los desafíos nacionales.

«No existen modelos para copiar de manera íntegra. Existen experiencias para adaptar a la realidad argentina, que es compleja por su carácter federal, la diversidad geográfica y las distintas realidades territoriales. Esa complejidad hace aún más necesaria la coordinación y la construcción de conocimientos compartidos», señaló.

Hacia una agenda de largo plazo

Al cierre del encuentro, los participantes coincidieron en que los desafíos vinculados al agua requieren políticas de Estado sostenidas, articulación entre jurisdicciones y una planificación estratégica capaz de anticipar riesgos y orientar inversiones.

«Estos tres días no son un punto de llegada, sino un sendero hacia el cual seguir caminando. Lo que nos llevamos es una comunidad de trabajo capaz de coordinar y socializar saberes para sostener una agenda federal del agua en el tiempo», concluyó Lamothe.

Con este proceso, el CFI y las provincias dieron un nuevo paso hacia la construcción de una estrategia nacional de recursos hídricos, posicionando al agua como un eje central para la competitividad, la calidad de vida, la producción y el desarrollo sostenible de la Argentina del futuro.

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