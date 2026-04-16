Una señal al mundo: destacan que la inversión de ARPULP anunciada en Corrientes posiciona a la Argentina en el radar internacional

En el marco del Seminario Foresto-industrial del Cono Sur que se desarrolla en Puerto Iguazú, con la presencia de CEOs de las principales compañias del sector, ejecutivos y profesionales de primera línea de todo el país y la región, la noticia del anuncio de gobierno de Corrientes del proyecto de ARPULP, generó un clima de esperanza y optimismo, sumado a las exposiciones de expertos en el encuentro de negocios sobre proyecciones de mercados demanda global de madera para el mediano plazo y las nuevas tecnologías presentadas para los procesos de aserrado a la vanguardia internacional. Desde el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) remarcaron que el desembarco de ARPULP en Corrientes no solo impulsa empleo y exportaciones, sino que envía una señal estratégica a inversores internacionales.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES y CORRIENTES (16/4/2026).- La confirmación de una inversión de USD 2.000 millones por parte de ARPULP S.A. para la instalación de una planta de celulosa fluff en el municipio de Ituzaingó fue destacada por el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR, integrada por AFoA, FAIMA, ASORA, AFCP y SRA) como un cambio trascendental en el clima de negocios para el país, ya que la inversión puede marcar un punto de inflexión para la foresto-industria nacional.

Desde la entidad, que representa a través de sus miembros a toda la cadena foresto-industrial del país, subrayaron que se trata de una señal trascendental para el desarrollo productivo, la generación de divisas y el posicionamiento global de la Argentina, en un contexto donde la atracción de inversiones resulta estratégica, y muy esperada por el sector forestal.

La futura planta generará —según lo anunciado por el gobernador Juan Pablo Valdés este jueves— alrededor de 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos -en todas las etapas del proyecto- y contará con una capacidad proyectada de 800.000 toneladas anuales. Esto la ubicará entre las más grandes del mundo en su tipo, ampliando la escala productiva del país y reforzando su perfil exportador.

Para CONFIAR, este anuncio valida las expectativas positivas del sector, respaldadas por las condiciones competitivas que presenta la Argentina en materia forestal, y abre una nueva etapa de desarrollo con impacto federal.

Mucho más que una planta: un nuevo capítulo productivo

En los detalles del proyecto, al que accedió ArgentinaForestal.com, indican que estará enfocado en la producción de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, fundamental para la fabricación de productos de higiene absorbente como pañales, toallas femeninas y soluciones higiénicas, como también una línea de embalajes de alta calidad. El proyecto contempla una planta de generación de energía de fuente de biomasa y licor negro del proceso, en la que producirán un excedente de 88 MW disponibles para la red.

Hasta el momento, la única fábrica de este producto es la línea de la planta de Celulosa de Arauco Argentina, en Puerto Esperanza, Misiones, inversión que se concretó hace más de cuatro década.

Se trata de un insumo esencial cuya demanda global continúa en crecimiento, impulsada por tendencias demográficas, mejoras en los estándares de higiene, pañales descartables y la expansión de mercados. La pasta fluff se distingue por su alta capacidad de absorción, suavidad y eficiencia en la distribución de líquidos, lo que la convierte en un componente crítico para la industria sanitaria y médica.

La posibilidad de producir este tipo de celulosa en el país no solo permitirá sustituir importaciones, sino también posicionar a la Argentina en segmentos de mayor valor agregado dentro de la cadena global.

Contemplando todas las etapas del proyecto generará cerca de 13.000 empleos entre directos, asociados, forestales, transportistas, de construcción e inducidos. Esto representa un impacto transformador para la economía local y regional.

El impacto económico de una inversión de esta magnitud es significativo, tanto por el ingreso directo de capitales como por su efecto multiplicador en toda la cadena foresto-industrial.

La construcción y operación de la planta generarán miles de empleos, dinamizando economías regionales y fortaleciendo el entramado productivo local. Además, incrementará la capacidad exportadora del país, generando nuevas fuentes de divisas en un contexto donde su ingreso resulta clave para el desarrollo.

En este escenario, Corrientes, y particularmente la región de Ituzaingó, proyectan consolidarse como un polo estratégico para el crecimiento de la industria forestal en la región, potenciando una base productiva ya consolidada.

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Un punto de partida para nuevas inversiones

Más allá de su impacto directo, desde el sector destacaron durante la reunión de negocios que se lleva a cabo en Puerto Iguazú, en el marco del Seminario Foresto-industrial del Cono Sur organizado por Inderfor, el valor simbólico y estratégico de esta inversión, que puede convertirse en el disparador de una nueva ola de proyectos en el país.

La escala, el perfil exportador y el tipo de producto posicionan a la Argentina en el radar de inversores internacionales, en un contexto global donde crece la demanda de materiales renovables, soluciones sostenibles y cadenas productivas confiables, fueron las opiniones coincidentes entre los consultados por ArgentinaForestal.com.

“La llegada de ARPULP no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la foresto-industria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible. Y, sobre todo, señal de que Argentina puede transformar su potencial en crecimiento real”, expresaron desde CONFIAR, en un reporte de prensa que marcó posición sobre el anuncio en Corrientes.

El sector foresto-industrial argentino, representado por CONFIAR, involucra más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, con una fuerte concentración en la región Mesopotámica.

Con más de 13.000 productores y 6.000 empresas, la actividad genera empleo formal para unas 100.000 personas y exporta alrededor de 550 millones de dólares anuales, posicionándose como un pilar clave en la transición hacia una economía baja en carbono.

En este contexto, la inversión anunciada se alinea con una tendencia global de crecimiento sostenido. Según estimaciones de la consultora AFRY, el valor de la industria forestal mundial se incrementará en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035.

Argentina cuenta con condiciones naturales, capital humano y base industrial para capturar parte de ese crecimiento. Este tipo de proyectos, coinciden desde el sector, demuestra que ese potencial puede comenzar a transformarse en realidad.

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