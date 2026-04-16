Del escaneo con IA a los mercados globales: la hoja de ruta de la industria forestal se debate en Iguazú

Con más de 100 participantes y referentes de Europa y América Latina, el Seminario Foresto-industrial Cono Sur 2026 abrió su primera jornada en Puerto Iguazú, Misiones, con foco en mercados globales, tecnologías de punta y nuevas oportunidades para la región.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

PUERTO IGUAZÚ (17/4/2026).- En un escenario marcado por la transformación tecnológica y la reconfiguración del comercio global, comenzó este jueves el Seminario Foresto-industrial Cono Sur 2026, un encuentro que posiciona a la región en el centro del debate internacional sobre el futuro de la industria de la madera y contó con una cobertura especial de ArgentinaForestal.com.

Con más de 100 asistentes, entre empresarios, dueños de plantaciones forestales, profesionales y ejecutivos de alto nivel, la primera jornada se desarrolló en el Loi Suites Iguazú Hotel, con la participación de líderes tecnológicos y especialistas provenientes de Finlandia, Estonia, Alemania, Brasil, Uruguay y Argentina.

El evento, organizado por Inderfor SA junto a Indufor Group, tiene como objetivo central conectar a los principales proveedores internacionales de tecnología con los tomadores de decisión de la foresto-industria del Cono Sur.

Durante la primera jornada se destacó una amplia y representativa participación del sector privado, con la presencia de empresas líderes de la cadena foresto-industrial como Arauco Argentina SA, Pindó SA, Laharrague Chodorge, Puerto Laharrague, Selva SRL, IngLamiaux Ingeniería y Proyectos, Aserradero Ubajay, CMPC, las uruguayas Urufor y Alboreal, Central Puerto, Establecimiento Las Marías, y entidades sectoriales como la Asociación Forestal Argentina, FSC Argentina y PEFC-Cerfoar, además de consultores y profesionales del rubro, lo que evidenció el interés y la diversidad de actores involucrados en el desarrollo del sector en la región.

También participaron autoridades públicas, como la directora nacional de Producción Foresto Industrial, Sabina Vetter, y el secretario de Desarrollo Foresto-industrial de Corrientes, Luis María Mestres.

Mercados globales y oportunidades para la región

La apertura técnica estuvo marcada por una mirada estratégica sobre los mercados internacionales. El especialista Jarno Seppälä presentó un análisis de los flujos globales de trozas y madera aserrada de coníferas, con perspectivas optimistas para Sudamérica en el mediano plazo.

Según explicó, el reacomodamiento de grandes actores como Estados Unidos, Rusia y China abre una ventana de oportunidad para países del Cono Sur, en un contexto de creciente demanda global.

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Uno de los ejes centrales de la jornada fue la innovación tecnológica aplicada a la eficiencia productiva. Desde Finlandia, Tuomas Halttunen de Veisto Oy (HewSaw) expuso sobre el avance de los aserraderos de alta eficiencia, incluyendo soluciones integrales de financiamiento y servicios en América Latina.

En la misma línea, Jyri Smagin de la fabricante de Finnos Oy, presentó desarrollos en inteligencia artificial aplicada a la industria, con sistemas de escaneo y optimización que permiten maximizar el rendimiento desde la troza hasta el producto final.

El enfoque tecnológico se amplió con la participación de Tõnis Haldna, de Hekotek AS, detalló soluciones para aserraderos y plantas de pellets, mientras que Maximilian Riegg, de Valon Kone Oy abordó innovaciones en procesos de descortezado.

Por su parte, Michael Lausch profundizó en tecnologías de secado de madera, un aspecto clave para mejorar la calidad y competitividad en mercados internacionales.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Lucía C. Basso, presidente de la Sociedad de Productores Forestales de Uruguay, quien presentó el proceso que posicionó a Uruguay como un caso de éxito en la industria forestal, basado en inversiones de gran escala, planificación estratégica y estabilidad de políticas públicas.

Su exposición aportó una mirada regional sobre cómo articular crecimiento productivo, sostenibilidad y atracción de capitales.

Una agenda que continúa con mirada estratégica regional

La segunda jornada del seminario continuará con paneles de referentes del Cono Sur que aportarán una visión estratégica sobre el presente y futuro del sector.

Entre los disertantes se destacan Pablo Ruival, quien analizará el desarrollo de la industria en Argentina; el consultor Guido Meza, con foco en mercados internacionales; y el empresario brasileño Luiz Sguario, quien abordará la transformación de aserraderos familiares hacia modelos industriales competitivos.

El encuentro se presenta como un espacio para la actualización tecnológica, el intercambio de experiencias y la construcción de una agenda común para el desarrollo foresto-industrial del Cono Sur en un escenario global cada vez más exigente.

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