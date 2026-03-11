Arquitectos e ingenieros podrán especializarse en construcción con madera: abren inscripciones a diplomatura con 30 medias becas

La propuesta académica de la Universidad Nacional de La Matanza que se dictará junto al Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), impulsada junto a FAIMA, busca formar profesionales en diseño y construcción con madera, una tendencia en crecimiento en la arquitectura sustentable a nivel global.

BUENOS AIRES (11/3/2026).- En un contexto en el que la arquitectura y el urbanismo buscan reducir la huella ambiental de las ciudades y repensar los materiales con los que se construye, la madera se consolida a nivel mundial como uno de los recursos clave para el desarrollo de edificaciones sustentables.

En este marco, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) anunció una nueva edición de la Diplomatura en Diseño y Construcción con Madera, que se dictará junto al Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

La propuesta académica está dirigida a arquitectos, ingenieros y profesionales de carreras afines, con el objetivo de formar especialistas capaces de diseñar y desarrollar proyectos constructivos utilizando madera bajo criterios técnicos, ambientales y de eficiencia energética.

Como parte de su estrategia para promover el uso sostenible de este material en el país, FAIMA otorgará hasta 30 becas que cubrirán el 50% del valor de las seis cuotas de la diplomatura.

La cursada tendrá una duración total de 120 horas, se desarrollará entre abril y octubre, y combinará clases virtuales con instancias presenciales, especialmente destinadas al desarrollo del taller proyectual final.

Una tendencia global que gana espacio

La madera natural se ha convertido en uno de los materiales de construcción más utilizados en países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, tanto por sus propiedades estructurales como por su eficiencia térmica y energética.

Además de ser un recurso renovable y reciclable, permite almacenar carbono y reducir la huella ambiental de los edificios, una característica cada vez más valorada frente a los desafíos del cambio climático.

Informes internacionales señalan que el uso de materiales biológicos en la construcción —como la madera— podría contribuir significativamente a reducir las emisiones del sector hacia mediados de siglo.

En ese sentido, desde FAIMA remarcan que “la construcción con madera no es solo una técnica: es un cambio de paradigma en la arquitectura”, ya que permite desarrollar edificaciones más eficientes, sostenibles y alineadas con las nuevas demandas ambientales.

Formación técnica y proyecto arquitectónico

El programa académico de la diplomatura está organizado en ocho módulos, que abordan desde el conocimiento del recurso forestal y las propiedades de la madera hasta el diseño estructural, los sistemas constructivos y los criterios de sustentabilidad aplicados a la arquitectura.

La formación incluye además un taller proyectual, en el que los participantes deberán desarrollar un proyecto arquitectónico completo utilizando madera como material principal, integrando los conocimientos adquiridos durante el cursado.

El cuerpo docente está integrado por especialistas del sector, entre ellos el arquitecto Vicente Mazzitelli, quien se desempeña como director de la diplomatura, junto a profesionales y técnicos vinculados al desarrollo de la construcción con madera en Argentina.

Los profesionales interesados en acceder a las medias becas deberán enviar su currículum vitae y una carta de motivación, explicando las razones por las cuales solicitan el apoyo económico. La evaluación y asignación de las becas estará a cargo de FAIMA.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de marzo, mientras que el inicio de la cursada está previsto para abril.

Con esta iniciativa, FAIMA y la Universidad Nacional de La Matanza buscan impulsar la formación de profesionales especializados en el uso de la madera en la arquitectura, un campo que gana protagonismo en el mundo y comienza a consolidarse también en el desarrollo constructivo argentino.

