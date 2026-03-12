Formosa impulsa la innovación maderera: el CFI recorrió el futuro Centro Tecnológico FABLAB Foresto-Industrial en Pirané

Autoridades del Consejo Federal de Inversiones visitaron el edificio donde funcionará el espacio de innovación para el sector maderero. El proyecto busca desarrollar nuevos productos y procesos para transformar la actividad foresto-industrial en la provincia.

Fuente: Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa

FORMOSA (12/3/2026).- Una comitiva del Consejo Federal de Inversiones (CFI) visitó el edificio donde funcionará el Centro Tecnológico FABLAB Foresto-Industrial en la localidad de Pirané, con el objetivo de conocer los avances de esta iniciativa orientada a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector maderero.

El proyecto cuenta con el acompañamiento del CFI, organismo que financia parte del equipamiento y el trabajo de especialistas encargados de desarrollar nuevos productos, prototipos y procesos productivos vinculados a la actividad foresto-industrial.

Durante la recorrida, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó la importancia estratégica de este tipo de iniciativas para modernizar las cadenas productivas.

“Es una apuesta inteligente que puede ser tomada como ejemplo para otros sectores primarios”, señaló el funcionario, al referirse al potencial del centro tecnológico para generar innovación aplicada a la industria.

El FABLAB Foresto-Industrial se proyecta como un espacio de experimentación y desarrollo donde emprendedores, técnicos y empresas podrán acceder a tecnología y asistencia especializada para mejorar la competitividad del sector maderero.

Visita a una empresa local

En el marco de la agenda de trabajo en Pirané, la comitiva también recorrió la planta de AC Colchones, una empresa radicada en la localidad que logró reconvertir y fortalecer su actividad productiva gracias a herramientas financieras impulsadas por el Gobierno provincial.

La visita permitió conocer de cerca el proceso de transformación de la firma y su integración dentro del entramado industrial local.

De la jornada participaron el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, y el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara, junto a autoridades del CFI y funcionarios provinciales.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la innovación tecnológica, diversificar la producción y agregar valor a la cadena foresto-industrial en Formosa, uno de los sectores productivos con mayor potencial de desarrollo en la región.