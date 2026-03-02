Cercos de madera: estética, protección y vigencia para el jardín del hogar

Son una alternativa clásica y funcional para delimitar espacios exteriores. Especialistas recomiendan utilizar maderas tratadas para garantizar mayor durabilidad a la intemperie.

Fuente: CADAMDA

BUENOS AIRES (2/3/2026).- Los cercos de madera continúan siendo una de las opciones más elegidas para aportar seguridad y estilo a los espacios exteriores del hogar. Su diseño tradicional, con terminaciones en punta o redondeadas, el color cálido del material y su integración natural con el verde del césped y las flores, los convierten en un recurso decorativo que no pierde vigencia con el paso del tiempo.

Además de su valor estético, los cercos cumplen una función clave de protección y delimitación del terreno. Se trata de estructuras relativamente sencillas, lo que permite que muchos propietarios opten por construirlos por cuenta propia o bien adquirirlos prefabricados en madereras e hipermercados especializados en materiales para la construcción.

Un clásico que atraviesa generaciones

El cerco de madera es un elemento tradicional que se mantiene vigente desde hace siglos. Su estructura clásica está compuesta por un conjunto de tablones o estacas colocados en forma vertical, generalmente terminados en punta o con bordes redondeados. Estas piezas se fijan mediante tablas horizontales que se clavan y unen al conjunto, otorgando firmeza y estabilidad.

Para quienes buscan un diseño más elaborado o personalizado, siempre existe la posibilidad de encargar el trabajo a un carpintero o profesional especializado, incorporando detalles decorativos o adaptándolo a las características específicas del terreno.

La importancia del tratamiento de la madera

Al momento de elegir el material, los especialistas recomiendan optar por maderas de bosques cultivados correctamente tratadas para soportar la exposición permanente a la intemperie.

“Existen muchas opciones de madera para escoger. En el caso de las maderas de origen de cultivados pueden utilizarse el eucalipto o pino, en ambos casos con tratamiento o impregnación que los ayude a preservarse en la intemperie.

Las estacas que deben enterrarse en la tierra, además del tratamiento para la intemperie, deben pintarse con pintura asfáltica, lo que ayudará notablemente en su rendimiento y vida útil bajo tierra”, explicó Daniel Lassalle, gerente comercial de la CADAMDA.

Un cerco de madera no solo aporta calidez y armonía al entorno, sino que también puede ofrecer resistencia y durabilidad si se seleccionan los materiales adecuados y se aplican los tratamientos correspondientes.

Actualmente, CADAMDA agrupa a productores forestales; tanto de madera de bosque nativo como de cultivo; aserraderos, industrias, importadores-exportadores y comercializadores de maderas y sus derivados. Como así también a fabricantes de productos para la preservación y el embellecimiento de la madera. El objetivo fundamental de la Cámara es difundir el uso de la madera y sus derivados y reposicionar a la misma como un material noble, rentable y confiable.