Con un mercado de 450 millones de consumidores, Argentina y la Unión Europea avanzan en una agenda de inversiones y comercio

El foro busca consolidar la cooperación y atraer inversiones tras la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur. Argentina destaca oportunidades en sectores clave como agroalimentario, energía y minería para atraer inversión europea. El Congreso Nacional ratificó el Acuerdo Unión Europea–Mercosur y el 92% de las exportaciones argentinas quedará libre de aranceles en el bloque europeo.

Fuente: PromArgentina

Buenos Aires, 26 de febrero de 2026.– Argentina y la Unión Europea profundizan su alianza estratégica en un contexto marcado por la reciente ratificación parlamentaria del Acuerdo Unión Europea–Mercosur y la organización del Argentina–EU Business Forum, que se celebrará en junio en Buenos Aires.

En ese marco, el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, mantuvo un encuentro de trabajo con el embajador de la Unión Europea en el país, Erik Høeg, para revisar los avances en la organización del foro de inversores y negocios que buscará consolidar la cooperación bilateral y generar nuevas oportunidades comerciales.

“Esta nueva reunión con el embajador Erik Høeg ratifica el compromiso de PromArgentina y la Unión Europea de seguir construyendo una agenda común orientada al desarrollo productivo, la integración internacional y el crecimiento sostenible”, afirmó Sucalesca tras el encuentro.

El Argentina–EU Business Forum contará con el respaldo institucional estratégico de PromArgentina y se proyecta como una plataforma clave para atraer inversiones europeas y ampliar mercados para empresas argentinas, en sectores de alto potencial.

Un acuerdo con impacto estructural

La reunión se produjo pocos días después de que el Congreso Nacional ratificara el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado un hito en la política comercial argentina.

El entendimiento vincula a Argentina como socio estratégico de uno de los principales bloques económicos del mundo. La Unión Europea representa el 18,3% del Producto Bruto Interno global —solo por detrás de Estados Unidos y China—, concentra más del 20% del comercio internacional y constituye un mercado integrado por 450 millones de consumidores, con un PBI per cápita cercano a los 35.000 dólares.

En términos concretos, el acuerdo prevé que la Unión Europea elimine aranceles de importación para el 92% de las exportaciones argentinas, lo que fortalecerá la competitividad de la oferta nacional en ese mercado.

Asimismo, el 95,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur accederán a beneficios arancelarios: el 84% de esos productos quedará completamente liberalizado, mientras que el 15,5% restante contará con cuotas o preferencias parciales.

Sectores estratégicos y oportunidades de inversión

PromArgentina y la Unión Europea ya habían firmado en octubre de 2025 una Carta de Intención (LOI) que incluyó, entre sus objetivos centrales, la organización del foro como herramienta para atraer inversiones y ampliar el comercio bilateral.

Sucalesca destacó que el país atraviesa “un momento histórico”, con oportunidades de inversión productiva en sectores estratégicos para la agenda global, como el agroalimentario, petróleo y gas, energías renovables, minería metalífera y tierras raras.

“En todos estos rubros, donde las empresas europeas son líderes globales, se genera un matching de enorme potencial para la atracción de inversiones”, sostuvo el titular de PromArgentina.

Con el acuerdo ya ratificado y el foro empresarial en agenda, Argentina y la Unión Europea buscan consolidar una etapa de mayor integración económica, orientada al crecimiento sostenible y a la ampliación del intercambio comercial y productivo entre ambas regiones

