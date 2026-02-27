Científicos finlandeses convierten residuos forestales en resinas para adhesivos de alto rendimiento más resistentes que las derivadas del petróleo

Investigadores finlandeses desarrollan resinas epoxi y poliéster a partir de residuos forestales para adhesivos de alto rendimiento con hasta 76% más resistencia que alternativas fósiles. El investigador doctoral Mikko Salonen destaca que una de las formulaciones desarrolladas alcanza hasta un 76 % más de resistencia a tracción que una resina poliéster fósil comercial.

Fuente: Ecoinventos

ESPAÑA (27/2/2026Las resinas de origen biológico empiezan a disputar un terreno que durante décadas ha pertenecido casi en exclusiva a los derivados del petróleo.

· Resinas de origen forestal, alto rendimiento.

· Residuos agrícolas y madera, nuevo valor.

· Composites más reciclables, menos residuos.

· Eólica, náutica y adhesivos, usos reales.

· Industria existente, sin sobrecostes relevantes.

En sectores donde los materiales compuestos son críticos —energía eólica, transporte, náutica o construcción—, estas nuevas formulaciones demuestran que la sostenibilidad no tiene por qué ir reñida con el rendimiento técnico.

Los últimos desarrollos en resinas epoxi y poliéster de base biológica, obtenidas a partir de químicos plataforma derivados de biomasa, igualan e incluso superan a sus equivalentes fósiles. Y lo hacen utilizando subproductos abundantes de la industria forestal y agrícola, como serrín o paja. Lo que antes era residuo, hoy se convierte en material avanzado para aplicaciones exigentes.

En la práctica, las resinas de poliéster siguen siendo clave en estructuras de fibra de vidrio —cascos de embarcaciones, caravanas, paneles—, mientras que las epoxi resultan imprescindibles en adhesivos estructurales y composites de alto rendimiento, desde equipamiento deportivo hasta componentes industriales.

Economía circular

La diferencia está en el origen del carbono… y en lo que ocurre al final de su vida útil. Los ensayos realizados muestran resultados difíciles de ignorar.

El investigador doctoral Mikko Salonen destaca que una de las formulaciones desarrolladas alcanza hasta un 76 % más de resistencia a tracción que una resina poliéster fósil comercial. No es un pequeño ajuste: es un salto técnico que rompe el prejuicio de que lo bio es necesariamente inferior.

El costo tampoco aparece como un freno real. Según Juha Heiskanen, investigador senior en la Universidad de Oulu, una vez producidos los químicos plataforma de origen biológico, estos pueden transformarse en resinas usando las mismas líneas industriales actuales.

Sin reconversiones masivas, sin infraestructuras nuevas. Un detalle nada menor cuando se habla de escalar soluciones. Pero quizá el cambio más profundo no está solo en la resistencia o el precio, sino en la reciclabilidad química.

Los composites tradicionales, como los usados en palas eólicas, son famosos por su dificultad para reciclarse. Aquí aparece una alternativa distinta: materiales que pueden descomponerse químicamente y reutilizarse como materia prima, cerrando de verdad el ciclo.

De los residuos forestales a materiales de alto valor

El corazón de estas resinas está en compuestos como el hidroximetilfurfural (HMF) y el furfural, obtenidos a partir de la celulosa y la hemicelulosa presentes en la biomasa lignocelulósica.

La materia prima no escasea: subproductos forestales y agrícolas generados en grandes volúmenes cada año, especialmente en países con fuerte sector maderero.

Durante décadas, la industria forestal se ha centrado casi exclusivamente en la producción de pasta de papel. Hoy, nuevas tecnologías permiten aprovechar fracciones antes infrautilizadas, como la lignina, y conectarlas con procesos de la industria química.

Ahí es donde empiezan a surgir nuevas cadenas de valor de la bioeconomía, más diversificadas y resilientes.

El equipo liderado por Heiskanen trabaja ya con una visión clara de transferencia industrial. Tres patentes registradas y conversaciones abiertas para pasar a producción piloto. No se trata solo de publicar resultados, sino de llevarlos a fábrica, al puerto, al parque eólico.

Hay además una lectura estratégica evidente. Con menos del 2 % de las reservas mundiales de petróleo dentro de la Unión Europea, apostar por materiales de base biológica no es solo una decisión ambiental, sino también de autonomía industrial. Reducir dependencia externa mientras se avanza en los objetivos climáticos y de economía circular. Todo encaja.

Potencial

Estas resinas abren la puerta a palas eólicas más fáciles de reciclar, reduciendo uno de los grandes puntos débiles de la transición energética. También permiten fabricar embarcaciones y estructuras ligeras con menor impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida.

En el corto plazo, su mayor potencial está en sustituir materiales fósiles allí donde ya funcionan: adhesivos industriales, paneles, composites estructurales. Sin pedir al usuario que cambie hábitos. Simplemente, hacerlo mejor.

A medio plazo, combinadas con normativas que impulsen la economía circular, pueden acelerar el abandono de materiales difíciles de gestionar al final de su vida útil. No es una solución mágica. Pero sí una pieza sólida, tangible, de un sistema industrial que necesita cambiar… y rápido.