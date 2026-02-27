Diálogo federal por las modificaciones a la Ley de Bosques: “El país debe avanzar hacia la valoración del recurso como activo ambiental y económico”, plantea la AFoA  

Desde a Asociación Forestal Argentina (AFoA) participaron en la 55° Reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y presentaron un documento en el que plantean con la normativa avanzar en seguridad jurídica, federalismo y esquemas de exención de impuestos inmobiliarios provinciales y otros tributos municipales y nacionales para las Categorías I y II, a fin de alinear los incentivos económicos con los objetivos de conservación para los productores.

Fuente: AFoA

BUENOS AIRES (28/2/2026).- La Asociación Forestal Argentina (AFoA) participó de la reunión virtual organizada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para analizar las propuestas de modificación a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Gestión Sostenible de los Bosques Nativos, impulsadas por el Consejo de Mayo.

La reunión contó con una amplia participación de autoridades provinciales y nacionales, especialistas técnicos y representantes de distintos sectores vinculados a la temática forestal, en un espacio de intercambio institucional orientado a enriquecer el análisis de la normativa vigente.

La convocatoria fue de 66 participantes, entre los que encontraban autoridades ambientales de las provincias y de Nación, además de 12 expositores de instituciones académicas, el INTA, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado, incluyendo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y AFoA.

En este contexto, y en el año en que celebra sus 80 años de trayectoria institucional, en su exposición representantes de la AFoA reafirmaron su compromiso con una política forestal que combine conservación ambiental, desarrollo productivo y sostenibilidad económica.

La directora ejecutiva de AFoA, Claudia Peirano, expuso la posición institucional basada en un documento técnico que resumieron en un reporte de prensa difundido este martes 25 de febrero del corriente año.

Entre los puntos planteados, se encuentran:

• Alineación internacional y competitividad:

Se advirtió que cualquier debilitamiento de la ley -como permitir desmontes en zonas rojas o amarillas- podría poner en riesgo acuerdos internacionales clave (Mercosur-UE, proceso de adhesión a la OCDE) y el acceso a mercados que exigen productos libres de deforestación para carne, soja y madera, como la regulación EUDR de la Unión Europea, cuya línea base son los bosques reconocidos al 31 de diciembre de 2020.

• Financiamiento climático y mercado de carbono:

AFoA destacó el desarrollo de proyectos de carbono en provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Jujuy, e invitó a las jurisdicciones a acompañar la sanción de una Ley Nacional de Mercados de Carbono y la incorporación de Argentina a los mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París.

Esto permitiría ampliar las oportunidades más allá del mercado voluntario y acceder a mercados internacionales con precios potencialmente más competitivos.

• Certificación y sostenibilidad:

Se instó a promover sellos de gestión sostenible de reconocimiento internacional para bosques nativos (FSC y PEFC), a través de esquemas regionales o de productores agrupados, con el objetivo de facilitar el acceso a mercados que exigen trazabilidad, fortalecer el cumplimiento de estándares internacionales y simplificar requisitos para proyectos de créditos de carbono y otros servicios ambientales.

• Equidad fiscal para el productor:

La entidad señaló que la actual carga tributaria sobre tierras con restricciones de uso resulta desproporcionada y puede generar incentivos económicos adversos.

En ese sentido, propuso avanzar en esquemas de exención de impuestos inmobiliarios provinciales y otros tributos municipales y nacionales para las Categorías I y II, a fin de alinear los incentivos económicos con los objetivos de conservación.

• Seguridad jurídica y federalismo:

La presentación enfatizó que las restricciones ambientales deben armonizarse con la sostenibilidad económica y el respeto al derecho de propiedad.

En este marco, se planteó que las zonas de máxima protección (Rojo/Amarillo) deben ser consensuadas con los titulares o contar con mecanismos adecuados de compensación.

AFoA reafirmó su disposición a trabajar junto al COFEMA y al Consejo de Mayo para que la eventual actualización normativa consolide un enfoque moderno, que permita proteger el patrimonio natural y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo sostenible de las regiones forestales de Argentina en línea con las nuevas exigencias del comercio y el financiamiento internacional.

Contexto internacional

De esta forma, desde AFoA se subrayó el nuevo escenario de acuerdos y requisitos internacionales que impactan sobre los bosques nativos, así como las oportunidades de acceso a financiamiento climático a partir de créditos de carbono y otros mecanismos de reconocimiento de servicios ambientales.

Desde AFoA se planteó la necesidad de avanzar desde un esquema centrado exclusivamente en restricciones hacia un modelo que promueva la valorización del bosque nativo como activo ambiental y económico, capaz de generar empleo, atraer inversiones y fortalecer la competitividad internacional del país.

