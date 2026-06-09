Cooperación transfronteriza | Intendentes y Defensa Civil definieron planes de contingencia ante el fenómeno de El Niño de gran magnitud sobre el Río Uruguay

El Gobierno de Misiones coordina acciones preventivas con municipios, fuerzas de seguridad y autoridades brasileñas frente al escenario de lluvias intensas pronosticado para el segundo semestre. La crecida del río Uruguay, asociada a las precipitaciones y a la eventual apertura de compuertas de la represa Foz do Chapecó, figura entre las principales preocupaciones. Misiones activa un plan de contingencia ya que estiman que 900 personas podrían ser evacuadas en El Soberbio ante el riesgo de inundaciones . Este martes se reunieron en Três Passos, en el Estado de Río Grande do Sul, Brasil.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (9/6/2026).- El Gobierno de Misiones intensificó las acciones de prevención y coordinación interinstitucional ante las proyecciones climáticas para el segundo semestre del año, marcadas por la posible intensificación del fenómeno El Niño y el aumento de eventos extremos asociados a lluvias copiosas e inundaciones.

La principal preocupación se concentra sobre la cuenca del río Uruguay, donde una eventual apertura de las compuertas de la represa Foz do Chapecó, en Brasil, podría provocar crecidas significativas y afectar especialmente a las localidades ribereñas.

En ese contexto, las autoridades estiman que solo en El Soberbio unas 900 personas podrían requerir evacuación preventiva en caso de registrarse un evento hidrológico de gran magnitud.

El ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori, advirtió que la provincia se encuentra trabajando en un esquema integral de gestión del riesgo que involucra logística, asistencia social y sanitaria, planificación de rescates, centros de evacuación y sistemas de alerta temprana.

“Estamos muy preocupados y ocupados en prepararnos para posibles eventos climáticos que podamos llegar a tener durante el segundo semestre. La prevención es fundamental”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio República.

“Hoy están también intendentes trasladándose a Três Passos para participar de una reunión con los gobiernos locales, justamente relacionada con los efectos que podría tener el cambio climático y la llegada del fenómeno El Niño durante el segundo semestre”, adelantó Sartori.

Reunión transfronteriza para coordinar respuestas

Como parte de las acciones preventivas, este martes se desarrolló en la ciudad brasileña de Três Passos una reunión transfronteriza que reunió a intendentes, organismos de Defensa Civil, fuerzas de seguridad, Ejército, Prefectura y representantes gubernamentales de ambos países.

El principal tema del evento fue coordinar acciones preventivas ante los impactos del fenómeno climático conocido como «Super El Niño» y mitigar el riesgo de inundaciones en el río Uruguay.

La jornada de trabajo en la sede de Amuceleiro, en Três Passos (Brasil), orientada a alinear información y fortalecer la articulación institucional para las acciones preventivas y de respuesta inmediata frente a eventos climáticos.

El objetivo fue intercambiar información técnica y coordinar protocolos de actuación frente a posibles escenarios de emergencia vinculados a inundaciones y crecidas extraordinarias.

El Intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, expresó su agradecimiento por el trabajo conjunto entre ambos países. Asimismo, impulsó la iniciativa de enviar una nota institucional a la Represa Foz do Chapecó con el objetivo de mantener una comunicación más fluida.

En la misma línea, el Prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, respaldó la propuesta del Intendente Leiva y sugirió ampliar el comunicado a otras represas de la zona.

Tomazoni destacó la importancia crucial de la reunión para fortalecer la unión de los municipios de la Región Celeiro y fomentar la cooperación con Argentina. En su discurso, el titular del poder ejecutivo expresó su profunda preocupación por el monitoreo de las represas de la región ante el gran volumen de lluvias previsto.

Tomazoni también subrayó que el evento es fundamental para armonizar la información y garantizar una rápida coordinación entre las ciudades fronterizas.

El panel principal de la reunión estuvo dirigido por el capitán João Pedro Gonçalves, subcoordinador de la 5.ª Coordinación Regional de Protección y Defensa Civil (CREPDEC). Durante la sesión, el oficial detalló las directrices y los planes de contingencia del estado necesarios para afrontar posibles fenómenos meteorológicos extremos a lo largo de 2026, contextualizando las acciones necesarias para proteger a la población.

El capitán Gonçalves presentó las directrices técnicas proporcionadas por el Comando Estatal de Defensa Civil para que los municipios estructuren sus frentes operativos locales. Estas directrices se dividen en ejes estratégicos que incluyen principalmente la comunicación y las alertas mediante el monitoreo a través de los sistemas ClimaRS y SACE, así como la creación de grupos de vigilancia comunitarios en áreas consideradas de riesgo.

El plan también abarca acciones logísticas, de rescate y de infraestructura. Entre las prioridades se encuentran la limpieza preventiva del sistema de drenaje de aguas, el suministro de generadores para puntos estratégicos y el mantenimiento de existencias de lonas de plástico y motosierras para la rápida limpieza de vías públicas.

Finalmente, el coordinador adjunto del 5.º CREPDEC reforzó la importancia de actualizar constantemente el Plan de Contingencia (PLANCON), incluyendo la identificación de zonas de riesgo. Con su participación activa en este evento, la administración municipal de Três Passos reafirma su compromiso con la gobernanza integral de la protección, anticipando flujos y mitigando riesgos para garantizar la seguridad y el bienestar total de la comunidad.

El foco está puesto en el río Uruguay

El ministro Sartori, por su parte, recordó que semanas atrás se realizó una reunión de trabajo en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, donde especialistas presentaron escenarios climáticos y se acordó fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

Según explicó, uno de los factores de mayor riesgo es la acumulación de lluvias tanto en Misiones como en el sur de Brasil.

“Nosotros siempre dependemos de la apertura de las compuertas de Chapecó. Si llegamos a tener entre 550 y 600 milímetros de lluvia en un mes, toda esa agua se acumula y la represa debe liberar caudales. Eso genera una crecida importante del río Uruguay”, sostuvo.

La información hidrometeorológica compartida con organismos brasileños permitirá anticipar decisiones y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

Uno de los aspectos más sensibles abordados por el comité de emergencia es la evacuación preventiva de las familias asentadas en zonas vulnerables.

Sartori indicó que, ante una apertura significativa de las compuertas de la represa, el tiempo estimado para organizar una evacuación sería de aproximadamente nueve horas.

“En El Soberbio estamos hablando de alrededor de 900 personas con las que deberíamos estar trabajando en un sistema de evacuación. Es una situación de plena complejidad que requiere planificación y preparación”, señaló.

Para ello, la provincia ya trabaja junto a los municipios en la elaboración de protocolos específicos, identificación de refugios temporales, logística de transporte y provisión de asistencia alimentaria y sanitaria.

Un operativo integral con fuerzas y organismos del Estado

El plan preventivo involucra a un amplio conjunto de instituciones provinciales y nacionales. Participan el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Defensa Civil, Policía de Misiones, organismos sanitarios y municipios.

El funcionario destacó que ya se encuentran evaluados recursos estratégicos, entre ellos equipamiento para rescate, cocinas móviles del Ejército, centros de alojamiento temporario y sistemas de asistencia inmediata para las familias afectadas.

“No es para alarmarse, sino para estar preparados. Queremos contar con toda la logística necesaria para responder de manera rápida y eficiente, evitando situaciones que puedan lamentarse”, remarcó.

El impacto del cambio climático

Las advertencias provinciales se enmarcan en los informes internacionales que vienen difundiendo organismos especializados sobre el aumento de los eventos meteorológicos extremos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) viene alertando sobre los efectos del calentamiento de los océanos y la intensificación de fenómenos climáticos como El Niño, que podrían traducirse en lluvias extraordinarias, inundaciones urbanas y rurales, anegamientos, olas de calor más severas y sequías extremas en distintas regiones del planeta.

En ese contexto, Misiones busca fortalecer su capacidad de anticipación y respuesta frente a un escenario que combina variabilidad climática, riesgo hídrico y vulnerabilidad territorial, con especial atención en las comunidades asentadas a lo largo de la cuenca del río Uruguay.

Noticia relacionada