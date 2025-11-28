Paraguay | Impulsan nuevas oportunidades comerciales para el sector forestal en mercados estratégicos

La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) se reunió recientemente con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, con el propósito de analizar líneas de acción destinadas a fortalecer el posicionamiento internacional del sector foresto–industrial y generar nuevas oportunidades comerciales para el Paraguay en mercados estratégicos.

Fuente: FEPAMA

PARAGUAY (28/11/2025).- En el encuentro participaron los directivos Juan Carlos Altieri, Diego Manuel Puente y la gerente general Shirley Zavala, quienes expusieron al canciller las principales perspectivas que se tienen en un contexto global marcado por la creciente demanda de productos forestales de fuentes sostenibles.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la posibilidad de proveer madera paraguaya para los futuros proyectos de reconstrucción del Gobierno de Israel.

Esta iniciativa tomó impulso tras conversaciones previas con el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, ocasión en que se destacó que Israel requerirá importantes volúmenes de madera para encarar sus obras.

Con miras a aprovechar esta oportunidad, Fepama solicitó el acompañamiento institucional de la Cancillería para encaminar gestiones formales ante las autoridades israelíes, buscando posicionar al Paraguay como un proveedor confiable, competitivo y estratégicamente ubicado.

Reactivación de mercados de Medio Oriente

Otro punto relevante de la agenda fue la necesidad de reactivar las conversaciones con mercados de alto potencial. En este contexto, el canciller aportó una visión enfocada en mercados emergentes que están adquiriendo creciente relevancia.

Señaló especialmente a Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otras economías de Medio Oriente, que hoy se consolidan como plataformas logísticas, financieras y tecnológicas, con una demanda creciente de productos madereros y forestales.

El análisis también abarcó oportunidades en el Sudeste Asiático, donde Indonesia, Malasia y Vietnam se perfilan como mercados clave, además de países dinámicos como Japón, Corea, Taiwán y Singapur, que se han convertido en polos estratégicos para la expansión exportadora del sector

Desde la Fepama destacaron que, la articulación entre política pública, diplomacia, instituciones del sector maderero e industriales representa la vía más sólida para alcanzar una inserción internacional más competitiva y sostenida.

Algo sumamente necesario, considerando el gran desarrollo de las plantaciones forestales industriales en Paraguay, con más de 70,000 hectáreas plantadas cada año, lo que indica una ampliación sustancial de la oferta de materia prima a la cual la industria y el mercado deberán estar preparados para responder en un futuro muy cercano.