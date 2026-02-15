Misiones | En plena retracción del mercado interno, Industria activó asistencia y créditos para sostener PyMEs forestales en Aristóbulo y Salto Encantado

El ministro de Industria de la provincia, Federico Fachinello, recorrió empresas madereras afectadas por la caída de ventas y puso a disposición herramientas técnicas y financieras provinciales para preservar empleo y capacidad productiva.

Por Patricia Escobar

Fuente y fotos: Ministerio de Industria de Misiones

MISIONES (15/2/2026).- En un escenario de transición económica y crisis nacional que golpea con fuerza a las pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Industria de Misiones desplegó una agenda territorial en el corazón foresto-industrial de la provincia.

El ministro del área, Federico Fachinello, visitó establecimientos en Aristóbulo del Valle y Salto Encantado para relevar en campo la situación de las PyMEs madereras y acercar instrumentos concretos de acompañamiento.

La recorrida se realizó junto a equipos técnicos del Ministerio y de Silicon Misiones, en un contexto marcado por la fuerte retracción del mercado interno, que redujo pedidos, ajustó márgenes y tensionó el capital de trabajo de aserraderos y carpinterías industriales.

Durante la jornada se analizaron demandas específicas vinculadas a financiamiento, incorporación de tecnología y sostenimiento del empleo.

Desde la cartera industrial se ratificó la disponibilidad de líneas de créditos productivos provinciales —orientadas a capital de trabajo, modernización e infraestructura— y programas de asistencia técnica para mejorar competitividad y eficiencia.

Un sector relevante para el desarrollo regional

La intervención del organismo cobra especial relevancia en una zona donde la foresto-industria es uno de los principales motores económicos y generadores de empleo. En ese marco, también se destacó el rol del Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi), con sede en Salto Encantado, que brinda servicios estratégicos como afilado, aserrado y asistencia técnica especializada para elevar estándares de calidad y productividad.

Desde el centro remarcaron que, en contextos adversos, el acceso a servicios técnicos calificados resulta determinante para que las empresas puedan optimizar procesos, reducir costos y sostener su posicionamiento en el mercado.

Fachinello subrayó la importancia de una gestión cercana al entramado productivo: “En momentos de dificultad es cuando más juntos tenemos que trabajar. En Misiones planificamos, acompañamos y trabajamos directamente junto al empresario, al trabajador, para sostener la producción y el empleo misionero”, fue el mensaje del funcionario difundido en un reporte de prensa del ministerio.

La presencia del ministro en territorio refuerza una estrategia provincial basada en la articulación directa con el sector privado, especialmente en economías regionales donde las PyMEs cumplen un rol central en la generación de valor agregado local.

Con esta agenda en Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, el Gobierno provincial busca amortiguar el impacto de la crisis nacional en la cadena forestoindustrial, preservar puestos de trabajo y sostener la actividad en un sector estratégico para el desarrollo económico del centro de Misiones.