Denuncian intrusión y desmonte ilegal en tierras fiscales lindante al parque de Salto Encantado y reclaman la protección del sitio como Reserva Natural

El predio de 19 hectáreas en estado de recuperación natural y hábitat de especies protegidas como el mono carayá negro (Alouatta Carayá) y el Chachí bravo (Helechos arborscentes), fue intervenido con maquinaria pesada sin permisos. Desde Ohana Centro de Rescate de Fauna Silveste de la Fundación Dante Piesco, constataron los daños ambientales y advierten: «Es urgente que el Estado provincial lo afecte a conservación para evitar daños irreversibles a la biodiversidad».

Por Patricia Escobar

MISIONES (14/2/2026).- Un nuevo hecho de intrusión y desmonte ilegal encendió la alarma ambiental en Salto Encantado. La denuncia ante la policía y organismos ambientales fue realizada el miércoles 11 de febrero por Ohana Centro de Rescate de Fauna Silvestre, dependiente de la Fundación Dante Piesco.

Miembros de la fundación se acercaron al predio ubicado a pocos metros de su sede y detectaron la intervención con maquinaria pesada en un lote fiscal de 19 hectáreas que se encontraba en proceso de regeneración natural y que alberga especies declaradas Monumentos Naturales en Misiones, como una familia de Monos carayá.

El predio, ubicado en el Departamento Cainguás, Municipio de Salto Encantado, es propiedad fiscal de la Provincia y posee un alto valor ambiental para la conectividad con el Parque Provincial Salto Encantado, en Aristóbulo del Valle.

Intrusión y desmonte sin permisos

Según explicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com el director de Ohana, Fernando Piesco, el 11 de febrero fueron alertados por un niño de 8 años sobre trabajos de desmonte en el lugar. Al verificar la situación, constataron la presencia de un tractor tipo Zanello destruyendo bosque nativo en recuperación.

De acuerdo con lo denunciado, el hijo del antiguo ocupante del lote —cuyo permiso de uso precario se encuentra vencido— habría ingresado al predio junto a otra persona que aportó la maquinaria, actuando sin autorización y con la presunta intención de avanzar en un loteo inmobiliario.

Históricamente, el terreno contó con un permiso de uso precario para explotación forestal (implantación y cosecha de pinos) en una porción del lote. Sin embargo, tras el abandono de la actividad productiva, el permiso caducó por incumplimiento del fin social, retornando el pleno dominio a la Provincia.

Tras la denuncia en la Comisaría de Salto Encantado y en el Juzgado de Instrucción II de Oberá, se ordenó el secuestro de la maquinaria al no poder acreditarse permisos ni titularidad. Inspectores del Ministerio de Ecología labraron además el Acta N° 00008177, constatando la inexistencia de autorización de rozado y la ilegalidad de la maniobra.

Hábitat de especies protegidas

El área afectada no es un terreno ocioso. Se trata de un monte en regeneración que funciona como refugio de biodiversidad y corredor biológico. Allí habitan especies protegidas por ley provincial, entre ellas:

· El Chachí Bravo (Alsophila setosa), declarado Monumento Natural Provincial por la Ley XVI – N° 82.

· El Mono Aullador Carayá Negro (Alouatta caraya), Monumento Natural Provincial según Ley XVI – N° 154.

Para la Fundación, el valor del lote “no es productivo-agrario, sino de conservación estricta”, dada su importancia ecológica y su función de amortiguación y conectividad con el parque provincial.

Piesco fue enfático al advertir que la Dirección de Tierras no debe convalidar el accionar denunciado otorgando permisos posteriores:

“Otorgar un permiso ahora sería premiar la usurpación y violar las políticas públicas provinciales de reducción de la deforestación”.

Una oportunidad para crear la primera Reserva Natural Urbana

Más allá del hecho puntual de desmonte, desde la Fundación Dante Piesco sostienen que el episodio expone la necesidad urgente de una decisión de fondo: afectar formalmente el lote fiscal al dominio público con destino de Reserva Natural Urbana, tanto en el ámbito provincial como municipal.

La organización ya presentó una solicitud formal ante la Subsecretaría de Tierras y el Ministerio de Ecología para que se suspenda cualquier trámite de regularización o adjudicación a particulares y se avance en su protección definitiva.

“Para ello, hay que avanzar en comodato de uso a la Fundación Dante Piesco- como proponemos al ministerio-, o bien se transfiera la jurisdicción al Ministerio de Ecología, para que podamos implementar un Plan de Gestión y Reforestación, garantizando la protección de los Monumentos Naturales, la restauración natural a futuro, y su conservación en conectividad al Parque Provincial Salto Encantado”, precisó Piesco, quien además es guarda fauna.

La propuesta apunta a integrar las 19 hectáreas al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas y convertirlas en la primera Reserva Natural Urbana de Salto Encantado, con participación comunitaria en su custodia.

“El cuidado de la reserva debe ser colectivo, Misiones ha elegido el camino de la biodiversidad como motor de desarrollo y reserva de vida. Proteger este lote es un paso concreto en el cumplimiento de ese destino compartido, y desde Ohana proponemos ayudar a custodiar y gestionar con Ecología y los vecinos de Salto Encantado”, concluyó el ambientalista.

En una provincia que ha construido su identidad en torno a la conservación de la selva misionera, el caso plantea un desafío inmediato: frenar los daños ya iniciados y transformar un conflicto por tierras fiscales en una oportunidad concreta de ampliar la red de áreas protegidas antes de que el avance inmobiliario genere impactos irreversibles en el hábitat de especies emblemáticas.

En el caso del Mono Carayá, hay un gran esfuerzo de investigadores e instituciones para evitar su extinción, y el reciente lote usurpado alberga una familia de esta especie que encuentra refugio en el monte misionero.