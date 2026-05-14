El 149° Congreso Nacional de FAIMA definió a la construcción con madera como el motor estratégico de la industria

Tras el cierre del encuentro nacional en Cañada de Gómez, Santa Fe, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines presentó sus cinco conclusiones principales del encuentro. La primera, posicionar a la madera como material de construcción tradicional es la prioridad para dinamizar la demanda interna y fortalecer a las Pymes.

Fuente: FAIMA y APICOFOM

SANTA FE (14/5/2026).- Con una visión clara sobre el futuro del sector, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) concluyó su 149º Congreso Nacional Maderero. Fueron tres jornadas de actividades, debates y reuniones institucionales del 7 al 9 de mayo de 2026, concentrando a empresarios, profesionales y representantes de cámaras de todo el país.

La entidad resumió las prioridades de la agenda, y consideró la primera a la construcción con madera como el factor de tracción fundamental para toda la cadena de valor, seguido en segunda lugar por la preocupación ante la crisis de la transformación mecánica, materia prima y concentración; la consolidación de Cañada de Gómez como Capital Nacional del Mueble, la necesidad de inversiones productivas y la garantía de sostenibilidad de la materia prima.

De la teoría a la acción: hacia el Instituto de la Vivienda

Uno de los momentos más destacados del congreso fue la exposición del Arq. Víctor Mazzitelli, quien delineó los objetivos estratégicos del Instituto de la Vivienda de FAIMA. Mazzitelli fue enfático al señalar que la madera debe dejar de ser vista como una opción alternativa para ser reconocida como un elemento constructivo tradicional, competitivo frente a los sistemas en seco y húmedo.

«Es fundamental que la industria dialogue con el resto de la sociedad y sea reconocida como una opción de calidad y sustentable», afirmó Mazzitelli, instando a trascender la comunicación interna del sector.

Entre los proyectos concretos, Mazzitelli destacó el desarrollo de módulos habitacionales industrializados. Esta iniciativa ya cuenta con avances en articulación con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) para proveer soluciones de vivienda en campamentos mineros, un nicho donde la eficiencia y la velocidad de montaje de la madera ofrecen ventajas comparativas únicas.

Asimismo, se informó sobre gestiones avanzadas en la provincia de Buenos Aires para planes de vivienda, subrayando la importancia de contar con antecedentes técnicos sólidos y presupuestos claros para acceder a esquemas de financiamiento, un histórico cuello de botella para el sector.

La madera, el material del siglo XXI

El congreso ratificó que la madera es la respuesta estratégica a las demandas globales de sostenibilidad. Entre sus atributos principales, se destacaron:

Eficiencia energética: Menor consumo de energía para climatización.

Captura de carbono: A diferencia de otros materiales, la madera almacena CO2 durante toda su vida útil.

Industrialización: Permite procesos de obra más limpios y rápidos.

De cara al futuro, FAIMA confirmó su participación en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, donde exhibirá un porfolio de obras que demuestran la capacidad técnica de la industria nacional.

«La madera tiene el potencial de consolidarse como el material del futuro», concluyó Mazzitelli, marcando el inicio de una etapa de mayor visibilidad y proyección hacia la sociedad civil y los organismos externos.

Leer más: