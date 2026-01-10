Misiones impulsa la competitividad local con el programa “Estrategia + Mercado” para PyMEs

El Ministerio de Industria presentó oficialmente esta iniciativa destinada a fortalecer a las PyMEs del rubro alimentos con potencial de crecimiento. En el acto, se entregaron los primeros diagnósticos estratégicos a diez empresas que buscan profesionalizar su gestión y escalar en el mercado.

Fuente: Ministerio de Industria de Misiones

MISIONES (10/1/2026).- En un contexto donde la eficiencia y la innovación son ejes estratégicos para la supervivencia empresarial, el Gobierno de Misiones dio un paso firme en el apoyo al sector productivo.

El ministro de Industria, Federico Fachinello, encabezó este viernes el lanzamiento del programa “Estrategia + Mercado”, una herramienta diseñada para transformar el potencial de las pequeñas y medianas empresas misioneras en crecimiento sostenible.

El evento, realizado en la sede de la cartera industrial, fue para la presentación formal de los Diagnósticos Estratégicos Iniciales a las diez PyMEs seleccionadas para la primera cohorte.

Este documento representa el cierre de la Etapa I y funciona como la «hoja de ruta» sobre la cual se diseñarán las acciones a medida para cada organización.

Durante su intervención, Fachinello subrayó que la filosofía del programa se aleja del asistencialismo tradicional para enfocarse en la consultoría de alto nivel.

“El objetivo es dejar atrás soluciones genéricas y trabajar desde la realidad concreta de cada PyME, con diagnósticos serios y estrategias a medida”, afirmó el funcionario.

El programa no busca reemplazar la gestión propia de los empresarios, sino actuar como un catalizador en áreas críticas:

Optimización del modelo de negocio.

Profesionalización de la comercialización.

Acceso a financiamiento estratégico.

Innovación y agregado de valor en origen.

Los desafíos del sector: calidad que busca escala

Por su parte, Silvio Leguía, coordinador de la Etapa I, compartió las conclusiones obtenidas tras el relevamiento directo en las empresas.

Según Leguía, el diagnóstico reveló un patrón común en el entramado productivo local, en el que encuentran dificultades para expandirse por falta de estructura comercial o financiera.

“El diagnóstico confirma que muchas PyMEs de Misiones tienen productos de gran calidad y aceptación, pero necesitan acompañamiento estratégico para dar el salto hacia un crecimiento sostenido”, explicó el coordinador.

Entre los principales «cuellos de botella» identificados se encuentran la necesidad de definir estrategias de crecimiento claras y la profesionalización de la gestión para superar problemas de escala.

Con los diagnósticos en mano, el programa entra ahora en su segunda etapa, enfocada en la implementación. En esta fase, técnicos del Ministerio trabajarán codo a codo con los empresarios para ejecutar los cambios sugeridos, adaptando cada paso a la identidad y objetivos específicos de cada desarrollo misionero.