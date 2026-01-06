Perspectivas 2026 | Pese al contexto recesivo del mercado interno, la industria de la Madera y Mueble muestra señales de recuperación y oportunidades en el comercio exterior

Según el análisis, las altas tasas de interés, la restricción del consumo y la caída de la obra pública continúan condicionando el desempeño del mercado interno. “Frente a la debilidad del mercado interno, la exportación se consolida como una herramienta para sostener la actividad, reducir costos fijos, asegurar cobranzas y preservar el empleo, aun cuando los márgenes sean ajustados”, señaló el asesor de FAIMA, Gustavo Cetrángolo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (6/1/2026).- En un escenario económico aún complejo para la actividad industrial y la construcción, hacia noviembre y diciembre el sector de la madera comenzó a mostrar signos de estabilización, con una leve recuperación respecto a los meses previos, además de señales de oportunidades concretas vinculadas al comercio exterior, de acuerdo con el último informe elaborado por el asesor de mercado de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Gustavo Cetrángolo.

“Durante noviembre y parte de diciembre observamos una continuidad en los niveles de actividad registrados en octubre, mes en el que se había dado una pequeña recuperación. Si bien el contexto sigue siendo desafiante, algunos indicadores permiten pensar en una etapa de transición hacia un escenario más previsible”, explicó Cetrángolo.

Desde FAIMA analizan de manera periódica la evolución del mercado nacional de la madera y brinda un panorama actualizado del sector. Con el foco puesto en fortalecer, expandir y promover la industria nacional, estos informes reflejan la realidad de una actividad estratégica para la economía argentina, que genera valor agregado, empleo federal en todo el país y un alto potencial de crecimiento productivo y exportador, en un contexto que demanda competitividad, previsibilidad y desarrollo sostenible.

Según el análisis, las altas tasas de interés, la restricción del consumo y la caída de la obra pública continúan condicionando el desempeño del mercado interno.

Los precios de la madera se mantuvieron en 2025 prácticamente sin variaciones desde hace más de un año, con descuentos de la lista de precios para cerrar operaciones y un fuerte nivel de competencia comercial que impacta en los márgenes de rentabilidad de las empresas, especialmente en las pymes. Muchos aserraderos con altos inventarios de madera y ofertas de liquidación.

El mercado de pallets se mantiene más activo pero con pedidos de muy corto plazo, lo que lo hace muy volátil.

Se mantiene una intensa competencia de precios para poder vender, lo que se traduce en descuentos, extensión de plazos de pagos e inclusive en ofertas informales. “Esto afecta la rentabilidad de las empresas llevándola a mínimos o trabajar a pérdida. Al cierre del año se observa una mayor cantidad de cheques rechazados en la plaza, si bien todavía no es importante, hay señales de alerta y complica su venta y acceso a financiación, aunque esta sea cara”, explica el consultor en el resumen ejecutivo de FAIMA.

No obstante, el informe destaca que la industria viene mostrando una capacidad de adaptación significativa, adecuando los niveles de producción a la demanda y explorando nuevos canales comerciales.

En ese sentido, las exportaciones de madera aserrada de pino crecieron un 30,7% en los primeros once meses de 2025, impulsadas principalmente por la demanda de mercados asiáticos.

“Frente a la debilidad del mercado interno, la exportación se consolida como una herramienta clave para sostener la actividad, reducir costos fijos, asegurar cobranzas y preservar el empleo, aun cuando los márgenes sean ajustados”, señaló el consultor de FAIMA.

Este proceso, que históricamente estuvo concentrado en grandes empresas, comienza a incorporar a un mayor número de aserraderos pymes.

El reporte también subraya que la actividad vinculada a la construcción continúa en una ‘meseta baja’, aunque algunos indicadores muestran leves mejoras intermensuales. En paralelo, las expectativas empresarias comenzaron a mejorar hacia el cierre del año, en línea con un escenario financiero algo más estable y una moderación en las tasas de interés.

“Estamos atravesando un punto de inflexión para el sector foresto-industrial. La competitividad sigue siendo un desafío central, especialmente por el fuerte aumento de los costos estructurales, pero también hay oportunidades si se avanza en una agenda que mejore las condiciones macroeconómicas, el acceso al financiamiento y la previsibilidad”, sostuvo Cetrángolo.

La industria, ante la prolongación de la crisis, está adecuando la producción a la demanda, con bajas en horas trabajadas.

Es probable que comience una etapa de reestructuración de la industria.

El reciente informe sobre “Competitividad del sector foresto-industrial: balance del ciclo económico entre diciembre 2023 y diciembre 2025”, elaborado por el Dr. Ing. Jonathan von Below, ingeniero forestal, docente e investigador-destaca que el sector atraviesa un punto de inflexión. El dato más directo y contundente: los ingresos crecieron 124% en dólares, pero los costos estructurales se dispararon hasta 249% y la energía -especialmente la potencia eléctrica- escaló 617%, según reciente publicación de ArgentinaForestal.com

Salarios y producción

La homologación de la paritaria, la proximidad del pago de aguinaldo y las vacaciones hizo un fin de año complicado y desafiante para las PyMEs.

Según los informes y encuesta de la UIA: “De acuerdo a la información disponible al momento, la producción vinculada a la construcción presentó en el mes de octubre un comportamiento dispar ya que si bien los despachos de cemento crecieron de forma mensual de 5,4%, por el contrario el índice construya (que mide las ventas de productos para la construcción) cayó -2,2%”.

Sin embargo, continúa siendo uno de los sectores más afectados en su nivel productivo, con bajas por encima del 20% respecto a 2022 y 2023 y una demanda interna aún debilitada.

La caída de la demanda interna se ubicó como la principal preocupación para el 41,0% de las empresas. En segundo lugar, apareció el aumento de costos (19,3%), con el costo laboral e insumos nacionales como principales factores (45,4% y 20,0%, respectivamente).

Finalmente, las expectativas positivas mejoraron, según las respuestas de las fuentes consultadas: una mayor proporción de empresas prevé mejoras en su situación económica empresarial (60,4% vs 48,6% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (57,0% vs 46,4%) y a nivel país (68,6% vs 53,1%).

Esto estuvo asociado, en parte, a un escenario financiero más calmo tras las elecciones y a la baja de tasas, lo que contribuyó a revertir la tendencia negativa previa.

Según CAME en el rubro Madera y Muebles: “El rubro registró un alza interanual del 1,4%, impulsada principalmente por estrategias comerciales agresivas. Sin embargo, ese crecimiento marginal coexiste con un aumento sostenido en los costos de producción y servicios, lo que comprime la rentabilidad operativa.

La actividad mostró una dinámica heterogénea, donde la concreción de operaciones dependió estrictamente de las facilidades de pago ofrecidas ante la restricción de liquidez del mercado y la caída del salario real. Desde la perspectiva cualitativa, las empresas reportaron dificultades en la cadena de pagos y una paralización en las decisiones de inversión atribuida a la incertidumbre electoral y a la falta de crédito a tasas viables. Aunque se detectaron leves mejoras vinculadas a la reactivación de obras y reformas, la presión tributaria y la volatilidad de precios de los insumos continuaron afectando a la competitividad.

“El escenario de corto plazo se describe como de transición, a la espera de definiciones políticas que permitan estabilizar la microeconomía sectorial”, remarca Cetrángolo.

El Informe de Coyuntura de la Confederación de PYMES Constructoras expresa que “la actividad volvió a mostrar una recuperación moderada en septiembre, en un contexto marcado por la elevada inestabilidad macroeconómica durante el mes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El ISAC del INDEC registró un aumento mensual desestacionalizado del 0,9%, encadenando así su segundo avance consecutivo.

Sin embargo, estas mejoras aún no alcanzan para revertir la caída del 1,9% de julio, por lo que la actividad continúa por debajo de los niveles de junio y se ubica en torno a los valores mínimos de junio de 2020, en plena pandemia, cuando recién comenzaba la reactivación.

En comparación con septiembre del año pasado, la actividad mostró una recuperación del 6,8%, aunque, si se excluye dicho período, hace falta retroceder hasta 2009 —en el marco de la crisis internacional— para encontrar un septiembre peor.”

Hay expectativa en los aserraderos que están en condiciones de exportar que, aún trabajando con bajo margen, han aparecido pedidos importantes con destino al mercado asiático. No observándose demanda en forma importante desde EEUU.

La demanda de EEUU está estrechamente vinculada a la construcción de viviendas y como se observa en el siguiente Gráfico, esta se mantiene en niveles medios y sin un signo de recuperación importante.

Exportaciones de madera lideradas por empresas de escala

En cuanto a las exportaciones de madera aserrada de pino, se continua con el incremento de las mismas con un 30.7 % en los primeros 11 meses del año liderado por las empresas Arauco y Acon Timber, pero aumentando el volumen de aserraderos pymes como estrategia para neutralizar los efectos de la caída del mercado interno.

La expectativa para 2026 está concentrada en los mercados asiáticos, pero sin expectativa de recuperación de precios.

Producción de madera

El índice que publica el INDEC muestra una disminución del 0.1 % intermensual y un incremento del 7.1 % interanual respectivamente. De acuerdo a los datos relevados en el sector, no se observan tales recuperaciones en las empresas Pymes.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Despacho de cemento

En el mes de noviembre los despachos de cemento fueron de 829.416 toneladas, un 14.3% menor al mes anterior y 4.7 % menor a noviembre de 2024, mostrando una caída muy importante.

En el Gráfico 4 se analizan otros indicadores respecto a la actividad de la industria de la construcción como ser los despachos de cemento, de hierro redondo y el El ISAC que es el indicador sintético de la actividad de la construcción, nos da una idea del comportamiento de esta industria.

Se observa una leve alza de los indicadores del sector incluida la madera que ha mostrado un leve baja, la demanda, en general, se sigue encontrando dentro de la “meseta baja” de la actividad.

Gráfico 4: Indicadores de Construcción: Cemento, Hierro redondo, ISAC y madera

Fuente: INDEC, Base 100 año 2004

En el siguiente gráfico 5 podemos ver la relación entre precio histórico del p2 de eucalipto a valores constantes y el ISAC , lo que muestra la relación entre la actividad de la madera y la construcción.

Indicadores de la Industria de la Construcción

Analizando los primeros 11 meses del 2025 respecto al 2024 la suba es del 30.7 %, con una disminución estos últimos meses. Se estima que en diciembre se aceleraron los embarques para llegar antes del inicio del año nuevo chino que afecta a toda Asia. El mercado principal sigue siendo Asia y los traders consultados informan que lo precios de madera rústica siguen en valores estables.

Debido a la baja demanda del mercado doméstico se observa que más productores comienzan a exportar de madera como una forma de mitigar la recesión, aún resignando margen.

Es una forma de bajar los costos fijos, asegurar cobranzas y mantener el empleo.

Las exportaciones de molduras se mantienen a la baja, al contrario de la madera de pino que incluye mercados como Asia, las molduras están principalmente dirigidas al mercado de EEUU.

Tradicionalmente el tercer trimestre disminuye los pedidos de EEUU debido que arriban antes de fin de año y en ese país los inventarios a fin de año están gravados impositivamente. Existe optimismo que en el cuarto trimestre se activen los pedidos para ser entregados a partir de enero de 2026. La variación entre los primeros 11 meses del año respecto al anterior es negativa en un 10.5 %.

No se observa una reactivación de la industria de la construcción en EEUU, principal destino de estos productos.

Perspectivas 2026

Los permisos de construcción, que se expresan en m2 de construcción aprobados en 247 municipios de todo el país muestra la tendencia en inversión en construcciones.

En septiembre hubo una disminución del 3,5 % respecto a agosto y un incremento del 6 % respecto a agosto del 2024 muestra una estabilización en los últimos meses.

Desde FAIMA remarcan que el sector de la madera mantiene un rol estratégico en la industria nacional, con capacidad de generar empleo, valor agregado y divisas, y que será clave acompañar esta etapa con políticas que fortalezcan la competitividad y promuevan la inversión productiva.

“El desafío es grande, pero el sector ha demostrado históricamente una enorme resiliencia. Con reglas claras y una macroeconomía más estable, la industria de la madera tiene condiciones para recuperar dinamismo y proyectarse a largo plazo”, concluyó el especialista.