Según datos oficiales del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, la provincia alcanzó en 2025 el tercer año consecutivo de descenso de la deforestación, con 4.118 hectáreas, con menos solicitudes de cambios de uso de suelo. El informe detalla resultados del monitoreo e identifica los «puntos calientes» de municipios con mayor presión sobre el bosque nativo. Autoridades presentaron un balance de gestión y la hoja de ruta para 2026, centrada en modernización, transparencia y control territorial.

Por Patricia Escobar

MISIONES (19/12/2025).- Según un reporte oficial presentado por autoridades del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, la provincia logró reducir la deforestación en un 18% respecto del promedio histórico, consolidando una tendencia descendente sostenida en los últimos tres años.

El dato fue presentado este viernes en Posadas, junto con un paquete de medidas orientadas al 2026 a modernizar el sistema de control de los bosques nativos, endurecer sanciones y fortalecer la transparencia en la gestión ambiental.

Durante la presentación, autoridades de Ecología detallaron el avance de la modernización integral del sistema de control, la puesta en marcha de un registro digital de infractores forestales para los primeros meses del año próximo y el lanzamiento de una nueva línea de comunicación directa denominada “Eco Contacto”, destinada a facilitar denuncias y consultas ambientales por parte de la ciudadanía, ONG, propietarios y empresas.

Las autoridades provinciales confirmaron que el último monitoreo oficial ratifica una “reducción sostenida de la deforestación” en Misiones. En términos concretos, durante 2025 se registró un descenso del 18% respecto del promedio histórico, que se ubicaba en torno a las 5.000 hectáreas anuales.

La baja registrada se vincula directamente al refuerzo de los controles y las tareas de prevención, con un despliegue operativo significativo: alrededor de 120 operativos anuales de control e inspección en lotes, 43 multas aplicadas y más de 150 operativos que derivaron en 111 actas labradas.

En el encuentro también se presentaron herramientas tecnológicas que fortalecen el sistema de información ambiental y se detallaron las principales líneas de acción previstas para el año 2026.

La actividad se realizó en el Museo Regional Aníbal Camba, en la ciudad de Posadas, y contó con la participación del ministro de Ecología, Martín Recamán; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el intendente de Garuhapé, Gerardo Schmied; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; el director general de Bosques Nativos, Miltón Morán; el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y empresario maderero, Guillermo Fachinello; representantes del IMiBio, integrantes del Cuerpo de Guardaparques, fuerzas de seguridad, referentes del sector maderero, organizaciones ambientales y el Colegio de Profesionales, entre otros actores.

Durante la jornada, Lucas Russo, subsecretario de Ordenamiento Territorial, expuso sobre el Observatorio Ambiental de Datos, mientras que Verónica Centurión, directora general de Sistemas de Información Geográfica de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, presentó detalles técnicos del sistema de monitoreo.

La convocatoria reunió a instituciones, organizaciones, referentes técnicos, actores territoriales, prensa local y ciudadanos comprometidos con la protección de los recursos naturales de la provincia. El evento fue transmitio por Youtube en VIVO.

Modernización de la gestión de bosques

La jornada estuvo orientada a presentar herramientas destinadas a “fortalecer la transparencia en el manejo de la información ambiental, presentar datos oficiales actualizados y delinear estrategias clave para la conservación de la Selva Misionera para el próximo año”, explicó el ministro Recamán.

“La deforestación en Misiones cae por tercer año seguido, marca un mínimo histórico y se refuerza la política forestal para 2026”, agregó el titular de la cartera ambiental.

En ese marco, el organismo presentó el informe “Estado de la Deforestación en Misiones”, que detalla que durante 2025 se registraron 4.118 hectáreas deforestadas, lo que representa un 18% menos que el promedio histórico y consolida el tercer año consecutivo de descenso.

La superficie perdida equivale al 0,27% de la cobertura boscosa provincial, que supera las 1.500.000 hectáreas bajo distintas categorias del OTBN.

Desde Ecología destacaron que estos resultados posicionan a Misiones como referente a nivel nacional e internacional en políticas ambientales sostenidas.

En este contexto, se recordó que Recamán presidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y participó recientemente de la COP30, donde se expuso el trabajo del Gobierno de Misiones en la protección de la Selva Misionera, un ecosistema estratégico que concentra más del 50% de la biodiversidad del país.

“Estas instancias de liderazgo y representación consolidan el reconocimiento del modelo misionero de conservación y su aporte a la agenda ambiental global”, señala el informe oficial.

Los resultados obtenidos se vinculan a una articulación estratégica basada en la planificación, la profesionalización de los equipos técnicos, la incorporación de tecnología y la consolidación de una estructura operativa más eficiente, orientada al control y la gestión sostenible del territorio.

El relevamiento se realizó mediante herramientas de teledetección satelital, a través del Observatorio Ambiental, lo que permitió contar con información precisa y actualizada sobre los cambios en la cobertura boscosa.

“Los datos no solo reflejan una mejora cuantitativa, sino también el impacto directo de las políticas públicas de control, monitoreo y concientización implementadas en los últimos años”, indicaron desde el organismo.

La serie histórica confirma la tendencia descendente: de 4.790 hectáreas en 2023, se pasó a 4.277 hectáreas en 2024, hasta alcanzar 4.118 hectáreas en 2025, un valor inferior al promedio histórico y evidencia de que las estrategias de gestión forestal comienzan a mostrar resultados concretos.

Deforestación atomizada y desafíos estructurales

A pesar de la reducción general, el informe advierte sobre características estructurales del fenómeno en Misiones. La deforestación continúa siendo mayormente atomizada, bajo la modalidad conocida como “desmonte hormiga”, impulsada principalmente por pequeños productores o colonos que ocupan tierras en forma irregular.

El 81% de los casos detectados corresponde a desmontes menores a una hectárea, que en conjunto explican el 29% de la superficie perdida. En tanto, las intervenciones de entre 1 y 5 hectáreas representan el 17% de los casos, pero concentran el 44% del total deforestado.

En términos de tenencia, el 77% de la deforestación ocurre en parcelas menores a 50 hectáreas, mientras que el 34% se registra en tierras fiscales, muchas veces asociadas a «ocupaciones espontáneas».

El uso posterior del suelo está mayormente vinculado a cultivos agrícolas de subsistencia —como tabaco, maíz y mandioca— o a la implantación de pasturas, lo que refuerza la necesidad de políticas integrales que articulen control, ordenamiento territorial y acompañamiento productivo.

Municipios con mayor presión sobre el bosque nativo

El análisis por categorías del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) muestra que el 56% de la deforestación ocurrió en áreas de Categoría Amarilla, donde el uso debe ser sostenible y sin desmonte, mientras que el 44% se dio en Categoría Verde, sujeta a cambios de uso del suelo bajo criterios técnicos estrictos.

Un dato especialmente sensible es que el 48% de la deforestación se registró dentro del Corredor Verde, territorio clave para la conectividad biológica de la Selva Paranaense.

Las zonas de mayor presión se concentran en el noreste y centro de la provincia, con municipios como Pozo Azul, San Vicente, San Pedro y Bernardo de Irigoyen encabezando el listado.

En este contexto, el desafío para 2026 será profundizar los mecanismos de control y monitoreo, fortalecer la presencia territorial y consolidar políticas de ordenamiento y acompañamiento productivo que permitan reducir aún más la presión sobre el bosque nativo.

Proyección 2026: modernización y transparencia

De cara al próximo año, el ministro Martín Recamán expuso las estrategias y pasos a seguir durante 2026, realizando un balance de las acciones desarrolladas y presentando la hoja de ruta del Ministerio.

Por su parte, Lucas Russo detalló el funcionamiento del Observatorio Ambiental de Datos, un espacio técnico que centraliza y procesa información estratégica para la gestión ambiental. A su vez, Verónica Centurión presentó el Informe de Monitoreo del Bosque Nativo 2025, con la metodología utilizada, resultados, mapas y tendencias.

Entre las medidas previstas para 2026 se destacan la creación del Registro Provincial de Infractores Forestales, la implementación de un Sistema Digital de Trámites y Planes de Manejo, nuevos puestos de control, un sistema de comunicación para denuncias ambientales y la conformación de una Mesa de Profesionales vinculados a la gestión forestal.

El Registro de Infractores impedirá la aprobación de planes de manejo a personas o empresas con sanciones activas, permitirá sancionar reincidencias con mayor precisión y facilitará consultas por parte de municipios, el Poder Judicial y fuerzas de seguridad, fortaleciendo la trazabilidad y la confianza pública.

El registro permitirá luchar contra los infractores reincidentes:

Impide aprobar planes de manejo a infractores con sanciones activas

● Permite sancionar con mayor precisión a reincidentes

● Facilita consultas de municipios, Justicia y fuerzas de seguridad

● Aumenta la trazabilidad de procesos y la confianza pública

El Sistema Digital de Trámites permitirá digitalizar la totalidad de los procedimientos forestales, agilizar evaluaciones y aprobaciones, incorporar notificaciones automáticas y articular en tiempo real con los municipios. Además, se prevé la implementación de conectividad satelital Starlink en delegaciones ubicadas en zonas remotas.

También se realizará una inversión estratégica en nuevos puestos de control, con ampliación de puestos móviles, turnos rotativos y cámaras lectoras de patentes, integradas en tiempo real con el Registro de Infractores.

Comunicación directa y participación ciudadana

Finalmente, se anunció el lanzamiento de “Eco Contacto”, un sistema de comunicación directa que permitirá a la ciudadanía realizar denuncias y consultas ambientales a través de distintos canales, centralizando la respuesta en un único sistema para optimizar la atención y el seguimiento. La herramienta estará integrada al sistema digital y al Observatorio Ambiental, permitiendo activar alertas en tiempo real.

Asimismo, se creará la Mesa de Profesionales vinculados a la gestión forestal, con reuniones mensuales y foco en Planes de Manejo Sustentable (PMS) y Cambio de Uso del Suelo (CUS).

En conjunto, las acciones proyectadas para 2026 consolidan un modelo de gestión forestal basado en la modernización, la transparencia y la prevención, con controles más precisos, menor margen para irregularidades y una administración más eficiente, reforzando el compromiso de Misiones con la conservación de sus bosques nativo.

