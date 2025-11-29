Brasil | ABAF presenta las ventajas del sector forestal en alianza entre industrias y productores en Bahía: «Plantar para evitar la escasez»

ABAF contará con un stand en el Sector de Cadenas Productivas, en el pabellón institucional del Gobierno del Estado de Bahía, para promover las ventajas económicas, sociales y ambientales del sector forestal y sus principales proyectos.»Proponemos un modelo para la integración vertical del sector maderero en Bahía. Este sector puede ser más integral e inclusivo, ya que tiene una gran diversidad de usos», dijo Wilson Andrade.

Fuente: ABAF

BRASIL (30/11/2025).- La Asociación de Empresas Forestales de Bahía (ABAF) participa en la 34.ª edición de la mayor feria agroindustrial de la región Norte-Noreste, FENAGRO 2025, que se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en el Parque de Exposiciones de Salvador, con el apoyo del periódico A Tarde y en colaboración con la Secretaría de Agricultura del Estado de Bahía (Seagri).

El 5 de diciembre, a las 15 horas, tendrá lugar en la oficina de Seagri la firma del acuerdo entre la Secretaría y ABAF respecto del sistema de Integración.

El evento presentará la iniciativa Agricultura-Ganadería-Forestal (ILPF) y, posteriormente, incluirá la plantación simbólica de 200 árboles (en el Parque de Exposiciones). Ese mismo día, a las 16:00, se reunirá con representantes del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Bahía – IF Baiano Campus Teixeira de Freitas, en el stand de ABAF, para anunciar la nueva carrera de Ingeniería Forestal en el IF Baiano.

También se celebrará, a las 18:00 en el Salón Internacional, una reunión forestal para presentar su informe sectorial Bahia Florestal 2025, rendir homenaje a Finlandia por su cooperación en la industria maderera mundial y con motivo de su día nacional (6 de diciembre), y celebrar el Día de la Silvicultura (7 de diciembre).

“A través de nuestra alianza con Seagri, promoveremos acciones de nuestro programa ‘Plantar para Evitar la Escasez’ en varios consorcios municipales en 2026. El objetivo es incentivar a los pequeños y medianos productores rurales a invertir en la plantación y gestión de bosques comerciales para usos múltiples, en el ILPF, y difundir el Programa ABC», explicó el director ejecutivo de ABAF, Wilson Andrade.

Al mismo tiempo, el programa busca involucrar a los otros dos vértices de este triángulo productivo: procesadores de madera (aserraderos, constructoras y fábricas de muebles, etc.) y usuarios de productos finales de madera (minoristas de materiales de construcción y sindicatos)”, agrega Andrade.

Bahía aún no produce (ni procesa) suficiente madera plantada para satisfacer la demanda estatal, debido en gran medida a la falta de conocimiento sobre la rentabilidad y la sostenibilidad del sector.

«Proponemos un modelo para la integración vertical del sector maderero en Bahía. Este sector puede ser más integral e inclusivo, ya que tiene una gran diversidad de usos. La idea es producir toda la madera que necesitamos en Bahía, con el objetivo de satisfacer también la demanda de otros segmentos importantes, como el mueble, la construcción y la generación de energía. Con esto, generamos aún más empleos e ingresos», añade Andrade.

En Bahía, el potencial del sector es significativo. Existen 700.000 hectáreas de superficie plantada y 400.000 hectáreas de áreas nativas preservadas. En 2024, el sector representó el 4% de los ingresos totales del estado (5.500 millones de reales) y el 6% del PIB de Bahía (24.700 millones de reales). Además, en Bahía, genera 230.000 empleos directos e indirectos.

Nuevo curso de Ingeniería Forestal en IFBaiano

«El proyecto pedagógico del curso contó con la participación de ingenieros forestales de empresas forestales, como Suzano, lo que refuerza el compromiso de IFBaiano con la formación de profesionales alineados con las demandas reales del sector productivo. Este curso busca satisfacer una demanda histórica de la sociedad y del sector, en una región estratégica para la economía forestal y la conservación del medio ambiente. Nuestro principal objetivo es formar profesionales capaces de planificar y gestionar los recursos forestales, utilizando una sólida base científica para resolver los problemas del sector de forma racional y sostenible», destaca Elen Duarte Rosa, directora general de IF Baiano.

Thiago Tavares, Gerente de Personas y Gestión de Suzano, refuerza: «La nueva carrera de Ingeniería Forestal representa un paso importante hacia el avance del conocimiento y el desarrollo local. En Suzano, nos comprometemos a apoyar iniciativas que fortalezcan la educación, amplíen las oportunidades y contribuyan a que los estudiantes de la región se capaciten y desarrollen sus carreras en nuestra zona».

La implantación del curso fortalece la integración vertical de la formación en el Campus Teixeira de Freitas, que ya ofrece el Curso de Técnico Forestal desde 2011. La unidad cuenta también con una infraestructura diferenciada: fragmentos de Mata Atlántica que sirven como laboratorios para clases prácticas; áreas experimentales de bosques plantados, nativos y exóticos; además de la participación en el Programa de Arboretos para la Conservación y Restauración de la Diversidad Forestal.

El curso ofrecerá 40 plazas anuales, a tiempo completo, con una duración mínima de cinco años. Entre las competencias esperadas se encuentran la planificación y coordinación de proyectos de conservación de ecosistemas forestales; la gestión de bosques nativos y plantados; la recuperación de áreas degradadas; el trabajo en paisajismo y forestación urbana; y el uso de tecnologías sostenibles para la reconversión de áreas.

Datos sectoriales

ABAF representa a las empresas forestales del estado brasileño de Bahía, así como a sus proveedores. Esta pluralidad le permite a la asociación planificar y actuar con apoyo en las áreas más diversas y con amplios horizontes.

Por ello, promueve la investigación e invierte en la recopilación y tabulación de datos, como el informe Bahía Florestal, publicado cada dos años.

Con este informe, ABAF refuerza la importancia del sector brasileño de árboles cultivados con fines industriales y para la restauración de 80 millones de hectáreas de áreas degradadas, el 10% de las cuales se encuentran solo en Bahía.

«El sector se ha transformado en un motor socioeconómico que combina productividad, conservación ambiental e innovación tecnológica», evalúa Andrade, quien presentó esta información en la COP30.

En Brasil, existen 10,2 millones de hectáreas de tierras productivas donde se plantan, cosechan y replantan árboles para brindar biosoluciones a la sociedad.

Se aprovecha todo lo proveniente de los árboles: troncos, corteza, ramas, tocones, y también se obtienen otros productos no maderables como esencias, resinas, miel, etc.

Este sector genera más de 5.000 bioproductos que sustituyen a los de origen fósil, evitando las emisiones de gases de efecto invernadero y ofreciendo una cadena de suministro orientada a la circularidad.

Además de las áreas plantadas en Brasil, el sector también conserva otros 7 millones de hectáreas de vegetación nativa, una superficie mayor que los territorios de Bélgica y Suiza juntos. El sector de árboles cultivados con fines industriales representa el 1% del PIB de Brasil.

Andrade también destaca la contribución del sector al medio ambiente. «En Bahía, se plantan 280.000 árboles al día. En Brasil, esta tasa de plantación es de 1,8 millones de árboles al día. Además, las plantaciones forestales se realizan en zonas ya antropizadas, con deforestación cero», afirma.

El sector adopta prácticas de gestión sostenible, incluyendo la técnica del mosaico forestal, que consiste en intercalar áreas productivas con áreas de conservación a nivel de paisaje, creando corredores ecológicos. Los mosaicos forestales contribuyen al mantenimiento del suelo, la regulación del caudal y la preservación de la biodiversidad.

El resultado de esta plantación (y de las áreas de preservación) es una reserva de carbono de 4.900 millones de toneladas en Brasil. Plantar árboles es una de las opciones más respetuosas con el medio ambiente y la biodiversidad.

Estos árboles capturan y almacenan dióxido de carbono, cuyas altas concentraciones son el principal factor que impulsa el calentamiento global del planeta. El carbono permanece almacenado en la madera o la fibra de los bioproductos forestales en porcentajes significativos.

Cooperación con Finlandia

“Hace cien años, Brasil importaba papel y artículos para su producción. Aprendimos mucho, desarrollamos nuestras propias tecnologías y hoy intercambiamos información y experiencias con Finlandia. Brasil también innovó, bajo el liderazgo de Max Feffer, de Suzano, con el uso del eucalipto en la fabricación de celulosa y derivados. Reconozco el liderazgo de este país como exportador de tecnologías y equipos, no solo en el área de la madera, sino también en economía circular, energías renovables, seguridad pública y defensa militar, tecnologías de la información y educación”, declara Andrade, quien también es Cónsul Honorario Emérito de Finlandia y Director Regional del Noreste de Finncham (Cámara de Comercio Brasil-Finlandia).