Misiones | En una noche de celebración para la educación pública, la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM entregó títulos a 138 nuevos profesionales de la región

La noche del viernes 7 de noviembre quedó nuevamente marcada por la emoción y el orgullo en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que realizó su Acto de Colación de pregrado, grado y posgrado correspondiente al período académico 2024-2025.

MISIONES (8/1/2025).- Bajo un clima de celebración y compromiso, 138 graduadas y graduados recibieron sus diplomas en una ceremonia que volvió a subrayar el rol estratégico de la educación pública, superior y gratuita en la formación de profesionales para el desarrollo sustentable de la región.

El salón principal se colmó de familias, docentes y autoridades que acompañaron el momento más esperado del recorrido universitario.

Antes de la entrega de títulos, la egresada Karen Angermeier tomó la palabra en nombre de sus compañeras y compañeros, y recordó con emoción los desafíos atravesados, las experiencias compartidas y el valor de una facultad que “funciona como una gran familia” para quienes transitan la vida académica lejos de su hogar.

Luego fue el turno del decano, Fabián Romero, quien destacó el papel activo que muchos de los flamantes profesionales tuvieron en los procesos de cambio y mejora institucional.

“Hoy egresan jóvenes que honraron el derecho y la responsabilidad de pertenecer a una universidad co-gobernada, donde cada integrante es parte del fortalecimiento continuo de nuestra comunidad académica”, expresó.

Romero también agradeció a municipios, ministerios, empresas y asociaciones que, en articulación con la Facultad, permiten que los estudiantes accedan a prácticas en territorio y experiencias formativas en distintas localidades de la provincia. La expansión territorial, recordó, es una herramienta clave para democratizar oportunidades.

La ceremonia incluyó además un emotivo reconocimiento a docentes y no docentes jubilados, homenajeados por su trayectoria y dedicación a lo largo de décadas.

Entre los presentes se destacó la participación de la rectora de la UNaM, Alicia Bohren, el vicerrector Sergio Katogui, secretarios generales y autoridades provinciales y municipales que acompañaron la celebración.

El cierre del acto se realizó con un cálido brindis entre graduados, familias y miembros de la comunidad universitaria, coronado por la presentación artística del ballet institucional “29 de Abril: Danza y Tradición”, que aportó el toque festivo.

Fue una noche que celebró mucho más que títulos: celebró la igualdad de oportunidades y la convicción profunda de que la educación pública sigue abriendo caminos y transformando realidades en Misiones.