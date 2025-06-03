Los costos del transporte acumulan un incremento de 11,2% en lo que va de 2025, con una leve suba de 0,81% en mayo

Según los expertos del Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, la moderación del índice en mayo responde a la baja del precio del gasoil (-2,1%), combinada con un nuevo diferimiento en los impuestos a los combustibles, y por la última cuota del acuerdo salarial CCT 40/89, vigente entre marzo y mayo.

Fuente: FADEEAC

BUENOS AIRES (3 de junio de 2025).- El índice se desaceleró tras el fuerte incremento de abril y acumula un 11,2% en lo que va de 2025.

De acuerdo con el Índice de Costos del Transporte (ICT) que elabora mensualmente la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), mover un camión en Argentina fue 0,81% más caro en mayo.

El registro representa una fuerte desaceleración respecto de abril, cuando el índice había crecido 3,8%, la suba más alta en nueve meses.

La evolución del ICT en mayo se da luego de dos meses consecutivos con incrementos por debajo del 2% (febrero: +1,6%; marzo: +1,9%), y tras un último trimestre de 2024 con variaciones también moderadas.

Con este resultado, el Índice acumula una suba de 11,2% en los primeros cinco meses del año y 35,6% interanual, tras haber cerrado 2024 con un incremento de 84,9%, y el 2023 con un récord histórico de +248%, el más alto en tres décadas.

Según los expertos del Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, la moderación del índice en mayo responde principalmente a la caída mensual en el precio del gasoil (-2,1%) y a un nuevo diferimiento en la aplicación de impuestos específicos a los combustibles, establecidos por el Decreto 296/25 y prorrogados por el Decreto 368/25, que extiende la medida al menos hasta junio.

También incidieron las subas pautadas en el rubro Personal, con la última cuota del acuerdo vigente (CCT 40/89, marzo-mayo 2025).

El Índice de Costos de FADEEAC, auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mide 11 rubros que impactan de manera directa en los costos de las empresas de transporte de cargas en todo el país, y es referencia clave para la determinación o actualización de tarifas en el sector.

Principales variaciones por rubro

En el detalle por rubros, el mes presentó variaciones dispares, con predominio de subas moderadas. Gastos Generales aumentó 3,41%, mientras que Material Rodante lo hizo en 2,27%.

Por otra parte, Reparaciones registró una suba del 1,87%, impactada por los aumentos salariales y de repuestos. Personal (Conducción) se incrementó 1%, correspondiente a la tercera cuota del acuerdo salarial CCT 40/89.

También se verificaron subas en Costo Financiero (0,78%), Peajes (0,55%), Neumáticos (0,47%), en un mercado que mantiene estabilidad desde hace un año, y Seguros (0,41%).

En tanto, Lubricantes no mostró variaciones, tras el fuerte incremento de abril (+10,25%), y Patentes tampoco registró cambios (ajuste anual). Por su parte, Combustible descendió 2,1%, influido por la baja internacional y un nuevo diferimiento en la aplicación de los impuestos específicos. Se destaca, además, que este insumo volvió a mostrar un leve aumento a partir del 1º de junio.