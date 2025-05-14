Foresto-industria: PyMEs de APICOFOM gestionan con Sergio Iraeta medidas para reactivar el sector ante la crisis del mercado forestal 

Durante la reunión mensual de APICOFOM, empresarios madereros expresaron su preocupación por la caída de la actividad, el impacto de los costos operativos y la falta de mercado interno. Se gestiona con autoridades de Nación un paquete de medidas para reactivar los circuitos productivos e inversiones. En la provincia, cuestionan los altos costos de energía y también piden «un sinceramiento» de los precios mínimos establecidos por el INFOPRO.

Fuente y fotos: APICOFOM

MISIONES (14/5/2025).- En el marco de la reunión de Comisión Directiva de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes (APICOFOM), realizada en mayo de 2025, el presidente de la entidad, Guillermo Fachinello, informó sobre gestiones ante el Gobierno nacional para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el sector foresto-industrial.

Fachinello detalló que mantuvo encuentros con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y con el subsecretario de Economía Regional, Martín Giaccio. El objetivo de las gestiones es impulsar medidas concretas que reactiven los circuitos productivos y permitan amortiguar el impacto del contexto económico.

“Logramos algunos avances, como la reducción del descuento en el impuesto a los combustibles, lo que achica la brecha de precios con otras provincias, pero la situación sigue siendo muy dura”, expresó el dirigente.

Asimismo, cuestionó la falta de obra pública, que paraliza numerosas actividades: “Aunque se justifica como una medida de ajuste del gasto, el impuesto a los combustibles se sigue cobrando, pero no se invierte en mantenimiento ni reparación de rutas”.

En el encuentro, los empresarios madereros de la APICOFOM también cuestionaron el alto costo de la energía, agravado por múltiples conceptos agregados en las facturas. Frente a esto, se realizaron gestiones con intendentes de la región para reducir los recargos municipales. No obstante, el impacto sobre el consumo eléctrico sigue siendo significativo.

Los miembros de APICOFOM coincidieron en que las gestiones ante diversos organismos estatales suelen resultar poco efectivas, y señalaron la caída del nivel de actividad por la falta de demanda interna.

“El consumo está en su nivel más bajo y sin señales de mejora”, lamentaron. Si bien se destacó un aumento en las exportaciones, se aclaró que “el 80 % del incremento corresponde a solo dos empresas”.

Otro tema abordado fue su disconformidad por lo que consideran «una distorsión entre los precios de la materia prima» establecidos por el Instituto Forestal Provincial (INFOPRO) y los valores reales del mercado.

“Necesitamos que se sinceren esos precios de referencia porque no reflejan la situación actual”, reclamaron los empresarios.

En ese sentido, Mario Centurión reiteró el pedido de eliminación de la Tasa Forestal y una reducción de Ingresos Brutos, aunque el organismo respondió que no tiene competencia para resolverlo.

Por su parte, Ricardo García, representante de APICOFOM en FAIMA, expuso el estado de la negociación paritaria con los sindicatos, que solicitaron aumentos salariales difíciles de afrontar en este contexto. “Seguiremos negociando en función de los próximos índices de inflación”, indicó.

García también alertó sobre el impacto del Decreto 149/2025, que prohíbe a los convenios colectivos imponer aportes o contribuciones a favor de cámaras empresariales. “Es una manera de desfinanciar a las entidades, afectando su capacidad de representar y brindar servicios a sus asociados”, advirtió.

En el cierre de la reunión, la gerenta institucional de APICOFOM, Cristina Ryndycz, presentó el cronograma de capacitaciones:

El curso “Operación y mantenimiento de cargadoras frontales y autoelevadores” inicia este miércoles con modalidad virtual.

El 20 de mayo se dictará el taller “Introducción a la transformación digital mediante tecnologías de gestión”, junto al INTI.

El 21 de mayo se realizará una reunión con actores del sector agroforestal en Eldorado, junto al Ministerio de Ecología.

El 5 de junio, en la Cámara de Comercio de Oberá, la consultora Fernanda Cosentino brindará la charla “Claves para reinventarse en tiempos difíciles. Estrategias de inversión y financiamiento”.