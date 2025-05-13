Las cooperativas, clave para la transformación productiva e inclusiva de América Latina y el Caribe

Durante un encuentro regional celebrado en Santiago de Chile, autoridades de la CEPAL, gobiernos y representantes del movimiento cooperativo coincidieron en que las cooperativas están llamadas a liderar la transformación productiva de América Latina y el Caribe hacia un modelo más inclusivo, sostenible y con arraigo territorial.

Fuente: CEPAL

CHILE (13/5/2025).- En el marco del próximo Año Internacional de las Cooperativas 2025, se desarrolló en Santiago de Chile un encuentro regional de alto nivel que reunió a autoridades, representantes de gobiernos y líderes del movimiento cooperativo, quienes destacaron el papel estratégico de las cooperativas en la transformación productiva de América Latina y el Caribe.

El evento, titulado “Año Internacional de las Cooperativas 2025: las cooperativas construyen un futuro mejor fomentando la productividad, la inclusión y el desarrollo territorial”, se llevó a cabo los días 12 y 13 de mayo en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Fue organizado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Cooperativas de las Américas, el Comité CORFO-INAC de Chile y la CEPAL, con la colaboración de la Cooperación Alemana.

La ceremonia de apertura estuvo a cargo de José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario Ejecutivo de la CEPAL; Nicolás Grau Veloso, Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile; y José Alves de Souza, presidente de Cooperativas de las Américas. También participó Paula Narváez, representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas.

Durante su intervención, Salazar-Xirinachs subrayó el valor de las cooperativas en la economía regional:“Porque generan crecimiento y empleo, porque colaboran en la solución de los problemas y porque están profundamente arraigadas en las comunidades, las cooperativas están llamadas a jugar un rol protagónico en la transformación productiva y en los esfuerzos colectivos por superar la desigualdad, la baja movilidad social y las limitadas capacidades institucionales”.

Asimismo, destacó las coincidencias entre el modelo cooperativo y las iniciativas de articulación productiva como los clústeres, señalando que las cooperativas promueven soluciones colectivas en áreas clave como el acceso al trabajo, la vivienda, el crédito, la producción, la educación, la salud y la energía.

El evento buscó además fortalecer el intercambio y la colaboración entre cooperativas, gobiernos de la región y el sistema de Naciones Unidas, con el fin de potenciar el impacto del modelo cooperativo en el desarrollo sostenible e inclusivo del territorio.

“Tal como lo decía (en un mensaje en video) el Presidente Gabriel Boric, Chile reafirma su compromiso con el cooperativismo en este Año Internacional de las Cooperativas. Nosotros consideramos que las cooperativas son un actor estratégico en la economía internacional y, en particular, en nuestra economía. Las cooperativas, en momentos de incertidumbre, son una forma organizacional democrática para abordar de otra manera esa incertidumbre”, planteó Nicolás Grau Veloso, ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile.

José Alves de Souza, presidente de Cooperativas de las Américas, señaló que “el modelo que proponemos es, al mismo tiempo, cultural y productivo. Un modelo que, después de 130 años de historia, sigue siendo válido, actual y necesario, para superar las desigualdades que todavía nos marcan en el continente”.

Según estadísticas recientes, dijo, existen más de 104.000 cooperativas en la región.

En la sesión de apertura también intervinieron Danilo Salerno, director Regional de Cooperativas de las Américas – Región de la Alianza Cooperativa Internacional; Siria Jeldes, representante de Chile en el Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas; Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería del Gobierno de la República Oriental del Uruguay; Máximo Torero, subdirector General y Representante Regional a.i. de la FAO para América Latina y el Caribe; Elizabeth Ugalde Miranda, viceministra de Desarrollo de Micro, Pequeña y mediana Empresa del Ministerio de Economía de Guatemala (virtual); Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social del Gobierno de España (virtual); y Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.

El programa también incluye palabras de cierre del vicepresidente de Chile, Álvaro Elizalde.

Las y los representantes resaltaron, entre otras cosas, la contribución de las cooperativas a la democratización de la economía y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Las cooperativas generan trabajo decente, con igualdad de género y cuidado del medio ambiente, y fortalecen las cadenas productivas locales. El modelo cooperativo, indicaron, representa una herramienta inclusiva y transformadora frente a los desafíos globales, promoviendo comunidades resilientes.

Este martes 13 se llevarán a cabo tres talleres de profundización en las sedes de la CEPAL, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Santiago de Chile.

El Taller de profundización: Políticas y herramientas para el desarrollo de la productividad territorial: el rol de las cooperativas y de los gobiernos subnacionales, que tendrá lugar en la CEPAL, será inaugurado por Javiera Petersen, subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Gobierno de Chile; Javier Medina, secretario Ejecutivo Adjunto a.i. de la CEPAL; y Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.

En la oportunidad, el evento cerrará con Javier Medina ofrecerá una conferencia titulada El enfoque territorial en el desarrollo productivo.