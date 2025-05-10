«Mis huellas en la Selva Misionera», una mirada humana del documentalista Santiago Pizarro sobre el yaguareté, los cazadores y el destino de los bosques

“Mi viaje personal desde la fascinación por el yaguareté hasta la comprensión de su intrínseca conexión con los árboles y la sombría amenaza de la caza furtiva me ha dejado una certeza ineludible: el destino de estas maravillas naturales está en nuestras manos, luchar por su conservación es responsabilidad de todos”, reflexiona en su columna el documentalista Santiago Pizarro (*).

MISIONES (10/5/2025).- Para mí, todo empezó con una fascinación silenciosa, casi mágica, por el yaguareté. En mi imaginario, este felino majestuoso era el espíritu mismo de nuestra selva misionera, una sombra esquiva que encarnaba la fuerza y la belleza indómita de estas tierras. Era una criatura que despertaba mi curiosidad, un enigma envuelto en el verde profundo de los árboles.

Pero esa admiración inicial pronto se expandió, como las raíces de un árbol que se extienden bajo la tierra. Al intentar comprender la vida de este depredador cumbre, inevitablemente me topé con la intrincada red que lo sostiene.

Al descubrir que el yaguareté no era una figura solitaria, sino un eslabón vital en la salud de nuestros bosques, aprendí cómo su presencia, como regulador natural de otras especies, contribuía al equilibrio del ecosistema, manteniendo a raya poblaciones que, sin control, podrían dañar la rica diversidad vegetal que nos rodea.

Los árboles, entonces, dejaron de ser un simple telón de fondo para convertirse en el hogar, el sustento y la propia razón de ser del yaguareté.

Sin embargo, esta comprensión de la armonía natural pronto se vio empañada por una sombra oscura: la caza furtiva.

La idea de que manos humanas pudieran arrebatarle la vida a estas criaturas magníficas, que pudieran silenciar el rugido que simboliza la vitalidad de nuestra selva, me generó una profunda indignación.

Empecé a entender que esta amenaza no solo ponía en peligro al yaguareté, sino que también desestabilizaba todo el delicado entramado de vida que dependía de él y de la integridad de nuestros bosques.

Así, mi mirada sobre la Selva Misionera se transformó. Lo que comenzó como una fascinación por un felino enigmático se convirtió en una profunda preocupación por su futuro y por el destino del hogar que comparte con innumerables otras especies, incluyendo la nuestra.

En esta columna, quiero compartir ese viaje personal, esa conexión humana con el yaguareté, la selva misionera y la urgente necesidad de enfrentar la amenaza silenciosa que representa la caza furtiva.

El yaguareté: Señor de la selva y espejo de su salud

Mi fascinación por el yaguareté trascendía la mera admiración por su imponente belleza y su fuerza salvaje. Había algo más, una suerte de conexión ancestral que sentía al imaginarlo moviéndose sigilosamente entre la densa vegetación.

Para mí, el yaguareté era más que un depredador; era el guardián invisible de la selva, un símbolo de la vitalidad indómita que aún persiste en algunos rincones de nuestra Misiones.

Con el tiempo, comprendí que esta sensación intuitiva tenía una base científica sólida. El yaguareté, como depredador tope de la cadena alimentaria, desempeña un rol crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico.

Su presencia regula las poblaciones de sus presas, como los carpinchos, los tapires y los pecaríes. Sin este control natural, estas poblaciones podrían crecer desmesuradamente, ejerciendo una presión excesiva sobre la vegetación y alterando la estructura del bosque.

En otras palabras, el yaguareté, contribuye a la salud y la diversidad de la selva. Imaginen un jardín donde no hay quien pode las plantas o controle las plagas. Pronto, el caos se apoderaría del lugar, algunas especies dominarían y otras desaparecerían.

De manera similar, la ausencia del yaguareté tendría consecuencias negativas en cascada para todo el ecosistema.

La pérdida de este depredador emblemático no solo significaría la extinción de una criatura majestuosa, sino también el inicio de un desequilibrio que afectaría a innumerables otras formas de vida, desde los pequeños insectos hasta los árboles centenarios.

Por eso, cuando pienso en el yaguareté, no solo veo un felino hermoso y poderoso. Veo un indicador de la salud de nuestra selva, un barómetro de la integridad de nuestro patrimonio natural.

Su presencia vibrante es una señal de que el ecosistema aún funciona, de que la compleja red de interacciones entre plantas y animales se mantiene activa.

Cada huella que deja en el barro, cada rugido que resuena en la distancia, es un testimonio de que la vida silvestre aún florece en Misiones. Proteger al yaguareté, entonces, se convierte en un acto de amor y responsabilidad hacia toda la selva, hacia ese hogar verde que nos cobija y nos da vida.

El bosque como hogar y sustento

Hay un vínculo indisoluble entre el yaguareté y los árboles. Si el yaguareté es el espíritu de la selva, los árboles son su cuerpo y su alma.

Al adentrarme en la comprensión de su vida, se hizo evidente que la existencia de este felino majestuoso está intrínsecamente ligada a la salud y la extensión de nuestros bosques.

Los árboles no son solo un telón de fondo verde en su vida; son el cimiento mismo de su supervivencia. La densa vegetación de la selva misionera proporciona al yaguareté el refugio esencial para cazar, descansar y criar a sus cachorros.

Entre el laberinto de troncos, hojas y enredaderas, encuentra el camuflaje perfecto para acechar a sus presas sin ser detectado.

Los árboles centenarios ofrecen sitios seguros para sus guaridas, protegiendo a las crías de otros depredadores y de las inclemencias del tiempo.

Sin la cobertura que brinda un bosque intacto, el yaguareté se vuelve vulnerable, expuesto y con menos oportunidades para asegurar su alimento y su descendencia.

Pero la importancia de los árboles va mucho más allá del simple refugio. La selva, en su conjunto, es la fuente de alimento del yaguareté.

Los herbívoros que constituyen su dieta, como el tapir, el carpincho y el pecarí, dependen directamente de la vegetación que los árboles y otras plantas proporcionan.

La diversidad de especies arbóreas se traduce en una mayor variedad de presas disponibles para este felino.

La destrucción del bosque no solo elimina su hogar, sino que también reduce drásticamente la disponibilidad de alimento, condenándolo a la inanición y al desplazamiento hacia áreas donde el conflicto con los humanos se vuelve más probable.

La conectividad del bosque es crucial. Los grandes parches de selva interconectados permiten que los yaguaretés se desplacen en busca de pareja, establezcan sus territorios y accedan a diferentes fuentes de alimento a lo largo del año.

La fragmentación del hábitat, causada principalmente por la deforestación para la agricultura, la ganadería o el desarrollo de infraestructura, aísla a las poblaciones de yaguaretés, dificultando el intercambio genético y aumentando su vulnerabilidad a enfermedades y a la extinción local.

Por eso, hablar de la protección del yaguareté es inseparable de hablar de la protección de nuestros bosques.

Cada árbol talado, cada hectárea de selva destruida, es un golpe directo a la supervivencia de este felino emblemático.

Proteger los árboles no es solo una cuestión ambiental; es una cuestión de asegurar el futuro del yaguareté, de preservar la riqueza de nuestra biodiversidad y de mantener viva la esencia salvaje de Misiones.

La sombra del furtivismo

Esta actividad ilícita representa una amenaza silenciosa que desgarra el tejido de la vida de la selva misionera.

A medida que profundizaba en la intrincada relación entre el yaguareté y su hogar selvático, esta verdad sombría se hizo cada vez más evidente frente a la amenaza constante y silenciosa de la caza furtiva.

Esta actividad ilegal no es solo un ataque directo a la vida de un individuo, sino una puñalada al corazón de todo el ecosistema misionero.

La caza furtiva adopta muchas formas, desde trampas crueles e indiscriminadas que pueden mutilar o matar lentamente a cualquier animal que caiga en ellas, hasta el uso de armas de fuego que silencia para siempre el rugido del yaguareté.

Las motivaciones detrás de este accionar son complejas y a menudo oscuras: el comercio ilegal de partes del cuerpo con supuestos usos medicinales o como trofeos macabros, la represalia por ataques ocasionales al ganado (un conflicto que a menudo surge de la invasión humana de su hábitat), o simplemente la falta de conciencia sobre el valor intrínseco de estas criaturas y las consecuencias de su pérdida.

El impacto de la caza furtiva en la población de yaguaretés es devastador. Cada individuo perdido, especialmente si se tratara de una hembra reproductora, representa un duro golpe para la supervivencia de la especie, ya de por sí amenazada.

La muerte de un yaguareté no solo significa la pérdida de un eslabón crucial en la cadena alimentaria, sino que también puede generar desequilibrios en las poblaciones de sus presas y afectar la salud general del bosque.

Pero la sombra del furtivismo se extiende más allá del yaguareté. Las trampas instaladas no discriminan, pueden atrapar y matar a otros animales silvestres, desde pequeños mamíferos hasta aves y reptiles, diezmando la biodiversidad de la selva.

El uso de veneno, otra táctica cruel, puede tener efectos en cascada en toda la red trófica, afectando incluso a carroñeros que se alimentan de animales envenenados.

La caza furtiva es un síntoma de una desconexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Refleja una falta de valoración por la vida silvestre y una miopía que ignora las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones.

Es una actividad que prospera en la oscuridad, en la falta de una mayor fiscalización y en la indiferencia de una sociedad que a veces parece olvidar que somos parte de este mismo ecosistema, que nuestra propia supervivencia está ligada a la salud de la selva y a la presencia de criaturas majestuosas como el yaguareté.

Combatir la caza furtiva no es solo una tarea de guardaparques y autoridades; es una responsabilidad de todos.

Requiere por un lado, de educación, concientización, apoyo a las comunidades locales para que se conviertan en guardianes de su territorio. Y por otro lado, de un compromiso firme para proteger este invaluable patrimonio natural antes de que el silencio de la selva se vuelva ensordecedor.

Mi viaje personal desde la fascinación por el yaguareté hasta la comprensión de su intrínseca conexión con los árboles y la sombría amenaza de la caza furtiva me ha dejado una certeza ineludible: el destino de estas maravillas naturales está en nuestras manos.

El rugido del yaguareté es un latido que resuena en el corazón de Misiones, un recordatorio constante de la belleza y la fragilidad de la vida silvestre. Y los árboles nativos son el sostén de este milagro, la base de un ecosistema del que depende la vida de todos.

La caza furtiva es una herida silenciosa que desangra nuestra selva, una amenaza que debemos enfrentar con urgencia y determinación.

Como habitante de esta tierra, como alguien que ha sentido la magia del yaguareté y la vitalidad de nuestros bosques, creo firmemente que podemos elegir un camino diferente.

Podemos optar por la protección en lugar de la persecución, por la coexistencia en lugar del conflicto, por la valoración en lugar de la indiferencia.

El futuro del yaguareté, la salud de nuestros árboles y la riqueza de nuestra biodiversidad dependen de las decisiones que tomemos hoy.

Que nuestras huellas en la selva sean las de la conservación, el respeto y el amor por este tesoro natural que nos define.

(*) Autor: Santiago Pizarro

Profesional audiovisual y documentalista independiente de Misiones.

Se graduó como Director Cinematográfico (FUC) San Telmo. Buenos Aires, Argentina.

Es principalmente un documentalista especializado investigador de naturaleza.Su trabajo se enfoca en la biodiversidad de la Selva Paranaense (Mata Atlántica).

En los últimos años se ha dedicado al yaguareté (Panthera onca), adquiriendo saberes respecto al felino, su comportamiento, su hábitat, las amenazas que enfrenta y los esfuerzos para su conservación.

Entre sus principales producciones se encuentra el documental «YAGUARETÉ, el latido de la selva», sobre jaguares, cazadores y ganaderos que recorrió parte de Latinoamérica, que refleja la situación crítica de la especie en la región.