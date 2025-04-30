El 7 de mayo se inaugurará la nueva Central Térmica San Alonso, del Grupo Insud, que aportará 40 megavatios de energía renovable y generará más de 150 empleos directos en Gobernador Virasoro.

Fuente: Noticias de la Cruz

CORRIENTES (30/4/2025).- El Grupo Insud anunció que el próximo martes 7 de mayo pondrá oficialmente en funcionamiento la nueva central térmica de San Alonso, ubicada en el kilómetro 759 de la Ruta Nacional N.º 14, en Gobernador Virasoro, Corrientes.

El acto inaugural, que contará con autoridades provinciales y representantes de la empresa, se realizará a partir de las 10 de la mañana con el tradicional corte de cintas.

Esta nueva planta de generación de energía a partir de biomasa representa la segunda iniciativa de este tipo impulsada por Insud, tras la inauguración de Fuentes Renovables de Energía SA en 2020 —proyecto desarrollado en sociedad con Benicio Cartellone del Grupo Cartellone—.

En este caso, San Alonso es una planta gemela, con idéntica envergadura, pero desarrollada íntegramente por el Grupo Insud, que lidera Hugo Sigman.

Con una capacidad instalada de 40 megavatios —de los cuales 37 se inyectan a la red nacional a través de CAMMESA—, la planta permitirá duplicar la capacidad energética del predio y abastecer hasta un 20% de la demanda eléctrica de la provincia de Corrientes, utilizando exclusivamente fuentes renovables.

La central ya comenzó a operar de manera técnica en marzo, y su impacto se hará sentir especialmente en los municipios de Santo Tomé, La Cruz y Gobernador Virasoro, así como en el polo industrial regional.

La inversión total en el proyecto fue de 120 millones de dólares. Además de su contribución energética y ambiental, la planta generará más de 150 empleos directos y cerca de 300 puestos indirectos, vinculados principalmente al movimiento de materia prima, lo que refuerza su rol estratégico en el desarrollo económico y sostenible del noreste argentino.