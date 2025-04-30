Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión
BioenergíaEnergías RenovablesUltimo Momento

Corrientes | Inauguran la segunda central térmica de biomasa forestal del Grupo Insud en Virasoro 

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
314

El 7 de mayo se inaugurará la nueva Central Térmica San Alonso, del Grupo Insud, que aportará 40 megavatios de energía renovable y generará más de 150 empleos directos en Gobernador Virasoro.

 

Fuente: Noticias de la Cruz

 

CORRIENTES (30/4/2025).- El Grupo Insud anunció que el próximo martes 7 de mayo pondrá oficialmente en funcionamiento la nueva central térmica de San Alonso, ubicada en el kilómetro 759 de la Ruta Nacional N.º 14, en  Gobernador Virasoro, Corrientes.

El acto inaugural, que contará con autoridades provinciales y representantes de la empresa, se realizará a partir de las 10 de la mañana con el tradicional corte de cintas.

Esta nueva planta de generación de energía a partir de biomasa representa la segunda iniciativa de este tipo impulsada por Insud, tras la inauguración de Fuentes Renovables de Energía SA en 2020 —proyecto desarrollado en sociedad con Benicio Cartellone del Grupo Cartellone—.

En este caso, San Alonso es una planta gemela, con idéntica envergadura, pero desarrollada íntegramente por el Grupo Insud, que lidera Hugo Sigman.

Con una capacidad instalada de 40 megavatios —de los cuales 37 se inyectan a la red nacional a través de CAMMESA—, la planta permitirá duplicar la capacidad energética del predio y abastecer hasta un 20% de la demanda eléctrica de la provincia de Corrientes, utilizando exclusivamente fuentes renovables.

La central ya comenzó a operar de manera técnica en marzo, y su impacto se hará sentir especialmente en los municipios de Santo Tomé, La Cruz y Gobernador Virasoro, así como en el polo industrial regional.

La inversión total en el proyecto fue de 120 millones de dólares. Además de su contribución energética y ambiental, la planta generará más de 150 empleos directos y cerca de 300 puestos indirectos, vinculados principalmente al movimiento de materia prima, lo que refuerza su rol estratégico en el desarrollo económico y sostenible del noreste argentino.

Artículo anterior
Seguridad vial y conservación: piden extremar cuidados en rutas que atraviesan áreas protegidas de Misiones
Artículo siguiente
Áreas naturales protegidas: abril cerró con fuertes operativos contra cazadores furtivos en Misiones
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

No te pierdas ninguna noticia ¡Suscribite!

* indica que es obligatorio

Intuit Mailchimp

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones