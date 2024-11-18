COP29 en Bakú | FAO organiza evento virtual sobre bioeconomía forestal sostenible para la mitigación y adaptación a emergencia climática

En el marco de la COP29, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) será anfitriona de un evento virtual centrado en la bioeconomía forestal sostenible como una herramienta clave para la mitigación y adaptación al cambio climático. La actividad tendrá lugar este miércoles, 20 de noviembre de 2024, de 9:00 a 13:00 (UTC+4), desde el Pabellón Forestal en la Zona Azul, y será transmitida en vivo por el canal de YouTube de UNDESA.

Azerbaiyán (18/11/2024).- En el marco de la COP29 de Cambio Climático en Bakú, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encabezará un evento virtual enfocado en la bioeconomía forestal sostenible como herramienta clave para la mitigación y adaptación al cambio climático.

La actividad se llevará a cabo este miércoles, 20 de noviembre de 2024, de 9 a 13 horas, desde el Pabellón Forestal en la Zona Azul. El público podrá seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de UN DESA.

Los bosques, bajo creciente presión debido a los efectos del cambio climático y la creciente demanda de productos forestales, desempeñan un papel crucial en los esfuerzos globales por detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030.

Este objetivo, reconocido en el primer balance mundial del Acuerdo de París, busca además contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Objetivos Forestales Mundiales.

La Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) impulsa acciones colectivas para apoyar a los países en la consecución de estas metas, maximizando el potencial de los bosques y sus bienes y servicios para combatir el cambio climático.

El evento contará con la participación de expertos de FAO, del Gobierno de Japón y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), y forma parte de una serie de actividades organizadas por la ACB durante la COP29. El enfoque estará en promover una bioeconomía basada en los bosques como solución innovadora y sostenible frente a los desafíos ambientales globales.

Programa del evento

9:00-9:15 UTC+4

Apertura y presentación

Zhimin Wu, Presidente del CPF y Director de la División Forestal, FAO

Matsuzawa Yutaka, Viceministro de Asuntos Ambientales Globales, Japón

Sheam Satkuru, Directora Ejecutiva, ITTO

9:20-10:20 UTC+4

Transparencia de datos forestales para una bioeconomía sostenible

Análisis de los avances y desafíos en el monitoreo y transparencia de datos forestales para la implementación del Acuerdo de París. En esta sesión se destacará la importancia del monitoreo forestal y la transparencia de los datos para la implementación del Acuerdo de París. Se analizarán los avances y los desafíos que enfrentan los países en su labor de transparencia y presentación de informes sobre los datos forestales y los productos forestales.

Dirk Nemitz, Líder de equipo, AFOLU, UNFCCC

Rocío Cóndor, Oficial Forestal, FAO

Erik Teguh Primiantoro, Director de Recursos Forestales, Indonesia

Vanessa Benn, coordinadora, Oficina de la Presidencia

Thomas Gyambrah, gerente, MRV y Programas, Comisión Forestal de Ghana

Moderadora: Amy Duchelle, Oficial Superior Forestal, FAO

10:30-11:25 UTC+4

Potencial de la bioeconomía forestal mediante el uso sostenible de la madera

Reflexión sobre los avances en el uso sostenible de la madera para la acción climática. En esta sesión se hará un balance del progreso mundial en la implementación de vías sostenibles basadas en la madera para la acción climática, incluso a través de las iniciativas Madera Sostenible para un Mundo Sostenible y WOOD for GLOBE

Monique Frison, Directora General, Servicio Forestal de Canadá

Thaís Linhares Juvenal, Oficial Forestal Superior, FAO

Miho Echizen, Subdirectora de Asuntos Internacionales, Japón

Nasra Nanda, CEO, Kenya Green Building Society

Magdalena Lackner-Unger, Ministerio de Agricultura, Austria

Moderadora: Amy Duchelle, FAO

11:35-12:30 UTC+4

Financiamiento e inversión en cadenas de valor forestales

Discusión sobre el rol del financiamiento privado para acelerar la transición hacia economías sostenibles. Un debate sobre cómo la movilización de nuevas inversiones, incluso del sector privado, puede apoyar el desarrollo de una bioeconomía sostenible basada en los bosques y acelerar la transición hacia economías neutrales en carbono.

Pascal Martinez, Especialista en Cambio Climático, GEF

Ramon Carrillo, ITTO

Thorsten Arndt, PEFC

Ben Vickers, Especialista Senior, Fondo Verde para el Clima

Francoise Van de Ven, Presidenta, ATIBT

Moderadora: Jennifer Conje, ITTO

12:40-13:00 UTC+4

Sesión de cierre

Conclusiones y proyecciones hacia la COP30.

Kubota Osamu, Ministerio de Agricultura de Japón

Ana Euler, Directora Ejecutiva, Embrapa, Brasil

Amy Duchelle, FAO

Jennifer Conje, ITTO

13:30-18:00 UTC+4

Charlas forestales (no transmitidas en vivo)

Conversaciones sobre temas clave como: