Más madera | La pareja perfecta para ambientar una casa moderna y vanguardista: madera y negro

Esta casa diseñada por las Hermanas Caradonti demuestra cómo la madera y revestimientos de madera, combinada con tonos neutros y el negro, puede transformar una residencia en un hogar moderno y acogedor, con una ambientación que perdura en el tiempo y respeta un hilo conductor en cada detalle.

Fuente: Revista Para Ti

BUENOS AIRES (27/6/2024).-En el fascinante mundo del interiorismo, la madera emerge como la gran protagonista en una impresionante residencia diseñada por el renombrado trío de diseño, las Hermanas Caradonti, que fue publicada en la revista Para Tí.

Bajo la dirección del arquitecto Pablo Vodopivec y la coordinación de Silvia Colotto, esta casa ejemplifica una combinación armoniosa de arquitectura moderna y ambientación atemporal, con una perfecta sintonía entre materiales y colores en cada rincón.

Un interiorismo a prueba del tiempo

La propuesta de las Hermanas Caradonti apuesta por una ambientación que desafía el paso del tiempo, fusionando madera y tonos neutros en perfecta armonía. Esta casa se destaca por sus espacios amplios, donde una planta generosa y una paleta de colores neutros complementan los revestimientos de madera, otorgando un ADN único a toda la propuesta.

El área social de la casa, que integra living, comedor y cocina, encuentra en la madera y el negro su pareja ideal. En el living, el revestimiento de madera en tablas de saligna envuelve una chimenea de hierro, mientras que los sillones en gabardina gris aportan elegancia. El comedor, con una mesa de diseño orgánico en roble pintado y sillas Wishbone en madera teñida de negro, complementa el conjunto con detalles cuidadosamente seleccionados.

Cocina generosa e integrada

La cocina, diseñada con materiales nobles, se presenta como el centro de reunión natural de la casa. Con mesadas en granito Negro Brasil, pisos de cemento alisado y detalles de madera saligna en las paredes, esta cocina es el lugar perfecto para los encuentros familiares. Los muebles bajomesada en melanina gris oscuro completan el diseño sofisticado.

En la suite principal, la calidez de la madera saligna se combina con tonos neutros en la ropa de cama y detalles en hierro y madera. El baño de la suite, con un vanitory voladizo en granito Negro Brasil, doble juego de bachas y una bañera exenta, refleja el mismo concepto de elegancia y simplicidad. El toilette y el baño de los chicos siguen la misma línea, con la madera como protagonista y el negro como contraste.

Madera y negro para los exteriores

La galería de la casa, con su cielorraso forrado íntegramente en madera saligna y detalles de herrería en negro, mantiene la coherencia estética en el exterior. La mesa y sillas en negro junto a la parrilla completan este espacio acogedor y elegante.